Коронавирус: каждый 12-й пациент в Германии инфицирован SARS-CoV-2

Страны мира борются с очередной волной пандемии COVID-19, одновременно проводя вакцинацию населения. По данным сайта Worldometer, с начала распространения коронавируса SARS-CoV-2 инфекция выявлена более чем у 144 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 122 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 22 апреля (время московское).

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Каждый 12-й пациент, поступающий в Германии на стационарное лечение, инфицирован коронавирусом. Это следует из исследования крупнейшей в ФРГ кассы больничного страхования AOK, которая обслуживает наемных рабочих. По данным AOK, 2,6% пациентов, инфицированных коронавирусом, скончались в больницах. Максимальное число заболевших ковидом среди застрахованных было зафиксировано в декабре 2020 года - 486 на 100 тысяч человек.

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Власти Литвы ослабляют ограничительные меры. Так, с 22 апреля после почти пятимесячного перерыва могут возобновить работу летние террасы заведений общепита, хотя их сотрудники и посетители должны соблюдать ряд ограничений. В частности, за одним столом могут сидеть не более двух человек, а дистанция между столами должна быть не менее двух метров.

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Португалия первой из 27 стран Европейского Союза представила Еврокомиссии план восстановления экономики, пострадавшей из-за пандемии, за счет финансовой помощи ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) приветствовала этот шаг и назвала его "важным этапом" в реализации финансовой поддержки странам Евросоюза на общую сумму 750 млрд евро, о которой государства ЕС договорились летом 2020 года.

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В Индии за сутки выявлено более 314,8 тысячи новых случаев заражения COVID-19, что стало самым большим приростом в мире с начала пандемии. Ранее самым максимальным показателем было 297,4 тысячи случаев за сутки в США в январе 2021 года. В Индии общее число зараженных с начала пандемии достигло 15,9 млн, количество жертв коронавируса выросло за сутки на 2100 - до 184 тысяч.

Премьер Саксонии обсудил с Путиным борьбу с пандемией

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) в ходе телефонного разговора обсудили "вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией", говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Согласно нему, Путин "подтвердил готовность российской стороны к взаимодействию с германскими партнерами на этом направлении, включая организацию поставок и совместного производства вакцин".

Ранее в ходе визита в Москву Кречмер встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко. По словам Кречмера, обсуждались, в частности, возможные поставки 30 млн доз вакцины "Спутник V" в июне-августе.

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Германский бундесрат (представительство федеральных земель) одобрил единый для всей страны "аварийный тормоз" для борьбы с третьей волной эпидемии коронавируса. Соответствующие изменения в Закон о защите населения от инфекционных болезней (Infektionsschutzgesetz, IfSG), которые накануне одобрил бундестаг, предполагают, в частности, ночной комендантский час, закрытие школ и более строгие ограничения для работы магазинов для округов и городов с высоким уровнем инфицирования.

Ожидается, что закон после подписания президентом Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) вступит в силу на следующей неделе.

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В Германии первую дозу прививки от коронавируса получили 21,6% населения (свыше 15,2 млн человек), сообщает Институт имени Роберта Коха. Обе прививки от COVID-19 получили более 5,7 млн жителей страны (6,9%). Вакцинация в Германии началась в конце декабря 2020 года, используются вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

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В ходе эстафеты олимпийского огня, которая началась 25 марта, зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Заболевание выявлено у полицейского, который регулировал движение для передачи огня в японской префектуре Кагава, сообщили организаторы эстафеты. Они отметили, что заболевший носил маску и соблюдал требуемую дистанцию по отношению к другим людям. Заражение у него было выявлено на второй день работы.

Летняя Олимпиада в Токио должна была пройти еще летом 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на один год. Несмотря на критику, Япония настаивает на проведении Олимпиады этим летом.

Сирия получила первую партию вакцины в рамках COVAX

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Сирия получила первую партию вакцины от коронавируса в рамках международной гуманитарной программы под эгидой ООН COVAX. 256 800 доз препарата AstraZeneca, произведенного в Индии, доставлены в Дамаск и на северо-запад страны.

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Германия намерена заказать в общей сложности 30 млн доз вакцины "Спутник V" - по 10 млн в июне, июле и августе, - сообщил премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер (Michael Kretschmer) во время визита в Москву, где встретился с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко. Кречмер отметил, что условием для поставок станет допуск препарата Европейским агентством лекарственных средств (EMA), и выразил надежду, что EMA примет решение уже в мае.

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В России за последние сутки выявлено 8996 новых случаев заражения COVID-19. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии выросло до 4 736 121. Количество жертв коронавируса выросло на сутки на 397 до 107 103.

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Российские площадки смогут производить вакцину от коронавируса "Спутник V" для поставок в другие страны после того, как будет проведена массовая прививочная кампания в России, сообщает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Российские площадки также будут подключаться на экспорт, но, когда уже закончится массовая вакцинация в России", - сказал Дмитриев в интервью в программе "Поздняков" на телеканале "НТВ" в четверг.

По его словам, зарубежные мощности по производству вакцины "Спутник V" можно использовать для того, чтобы производить препарат для России, однако отечественные площадки справляются с необходимыми объемами.

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В Германии впервые за долгое время практически отсутствовал сезон гриппа. За зимний период в стране было выявлено лишь 519 лабораторно подтвержденных случаев заражения вирусом гриппа, сообщил Институт имени Роберта Коха (RKI). По его данным, это наиболее низкий показатель за все время ведения соответствующей статистики с 1992 года. Во время предыдущего зимнего периода было выявлено около 180 тысяч заразившихся, а за зиму 2017/2018 годов от гриппа в Германии, по оценкам вирусологов, скончались около 25 тысяч человек.

В Украине первой дозой привиты почти полмиллиона человек

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За минувшие сутки в Украине выявлено 16 235 новых случаев заражения коронавирусной инфекции, среди инфицированных - 63 ребенка и 319 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Общее число заразившихся с начала пандемии в Украине возросло до 1 990 353. Число летальных исходов от пневмонии COVID-19 за сутки увеличилось на 470 до 41 266, указал он далее. Между тем число получивших прививку от коронавируса за последний день увеличилось на 14 044 до 491 877, почти все из них пока получили только одну дозу вакцины.

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В Германии Федеральная врачебная палата требует улучшить сбор и анализ статистических данных об эпидемиологической ситуации в стране по британскому образцу. "Нам следует начать, наконец, проводить репрезентативные тесты населения на коронавирус, так, как это уже давно делается, например, в Великобритании", - заявил глава палаты Клаус Райнхардт (Klaus Reinhardt) в интервью изданиям медиагруппы Funke. Только тогда меры по борьбе с распространением инфекции можно будет принимать на основе более точной информации, подчеркнул эксперт.

При этом он указал, что, например, научные данные об опасности заражения коронавирусом в школах до сих пор не являются однозначными. "Если число заражений среди подростков сейчас возрастет, а после закрытия школ или во время каникул снова упадет, то это может быть связано с экспресс-тестами, которые уже несколько недель являются обязательными для присутствия на занятиях", - пояснил он.

В США начинают прививать всех жителей старше 16 лет

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В Соединенных Штатах готовятся прививать жителей в возрасте от 16 лет. О начале этой фазы кампании вакцинации объявил президент США Джо Байден. По статистике, доля американцев в возрасте от 65 лет, привившихся как минимум одной дозой вакцины от коронавируса, 22 апреля достигнет 80 процентов.

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Переполненная больница в Бразилии

Министерство здравоохранения Бразилии намерено приобрести дополнительно 100 млн доз вакцины от коронавируса. О начавшихся переговорах с американской компанией Pfizer сообщил глава ведомства Марселу Кейрога. Прививочная кампания в Бразилии началась 18 января. Для вакцинирования используются препараты компаний AstraZeneca и Sinovac Biotech. Полностью привиты в стране более 9 миллионов человек, около 24,9 миллиона получили первую дозу вакцины.

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В Южной Корее прививки сделаны почти 2 миллионам граждан. Как сообщает Корейское агентство по контролю и профилактике заболеваний (KDCA), в рамках общенациональной кампании иммунизации, стартовавшей 26 февраля, были вакцинированы 1 903 767 человек, или 3,66 процента от 52-миллионного населения страны. Двумя дозами вакцины привиты 60 622 человека.

KDCA отметила, что в последнее время ежедневно прививается в среднем 130 тысяч человек. Власти намерены завершить вакцинацию 3 миллионов человек к концу апреля и 12 миллионов - к концу июня с целью достижения коллективного иммунитета к ноябрю.

В Германии за сутки выявлено почти 30 тысяч инфицированных

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В Германии, по данным Института имени Роберта Коха, суточный прирост заражений коронавирусом составил 29 518 случаев. Всего с начала эпидемии в ФРГ выявлено 3 217 710 случаев заражения. За последние 24 часа скончались 259 пациентов, общее число летальных исходов возросло до 80 893. Выздоровели более 2,8 млн человек. Население Германии - около 84 млн жителей. За последние 7 дней из расчета на 100 000 жителей зарегистрировано 161,1 случая заражения.

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Президент Эквадора Ленин Морено в среду (местное время) объявил о введении режима чрезвычайного положения в 16 из 24 провинций страны. "Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, сегодня я подписал указ об объявлении чрезвычайного положения в 16 провинциях (из 24. - Ред.). Меры вступают в силу 23 апреля в 20.00 и будут действовать до 20 мая включительно", - написал Морено в своем Twitter.

Режим чрезвычайного положения, по его словам, подразумевает введение комендантского часа, а также запрет на свободное передвижение с пятницы по воскресенье. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в Эквадоре достигло 362 843, скончались 12 795.

США включили Германию в список не рекомендованных для поездок стран

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Сотрудники службы безопасности в аэропорту Вашингтона

США в среду, 21 апреля, добавили Германию в список стран, на которые в связи с опасной эпидемиологической обстановкой распространяется статус "не рекомендуемые для поездок" ("Do Not Travel"). Кроме ФРГ, в этот список дополнительно внесли еще 115 государств, в том числе Францию, Великобританию, Канаду, Мексику и Израиль. Ранее, 19 апреля, Госдеп объявил, что список стран, не рекомендуемых для посещения, будет расширен настолько, что он охватит до 80 процентов государств мира. До сих пор соответствующий перечень включал "всего" 34 страны.

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Рассмотрев иск 61-летнего жителя Германии, суд в Ахене решил, что у него нет права решать, какой вакциной он хочет привиться. По мнению судьи, право на свободный выбор вакцины не гарантируют ни основные права человека, ни постановление о проведении вакцинации от коронавируса в Германии. Заявитель утверждал, что у него имеются противопоказания против прививки препаратом AstraZeneca.

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На одном из кладбищ Сан-Паулу

В Бразилии суточный прирост случаев заражения коронавирусом составил 79 910 новых заражений. Скончались за сутки 3157 пациентов. Общее число зарегистрированных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Бразилии с начала эпидемии составило 14 122 795, от последствий COVID-19 умерли 381 687 человек. Выздоровевшими считаются более 12,6 миллиона человек.

В трех федеральных землях Германии сняты ограничения на применение AstraZeneca

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Вслед за Саксонией еще две федеральные земли Германии сняли ограничения по применению вакцины от коронавируса AstraZeneca. Теперь ее можно использовать для вакцинации пациентов всех возрастных групп в Мекленбурге - Передней Померании и Баварии. В земле Мекленбург - Передняя Померания прививки от коронавиурса делают в центрах вакцинации, у мобильных стендов, в больницах и приемных врачебных практик (семейных врачей). В Баварии же вакциной AstraZeneca можно привиться только во врачебных практиках. По словам министра здравоохранения земли Клауса Холечека (Klaus Holetschek), врачи лучше знают своих пациентов и поэтому могут определить, кому из числа тех, кто моложе 60 лет, можно предложить привиться этой вакциной.

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Московский международный кинофестиваль (ММКФ), который открывается в четверг, из-за пандемии коронавируса вновь пройдет с учетом коронавирусных ограничений. Показы картин пройдут с учетом коронавирусных ограничений: с обязательным ношением масок и перчаток и с рассадкой с учетом социальной дистанции. Фестиваль откроется показом российской картины Тимура Бекмамбетова "Девятаев", рассказывающей о подвиге советского летчика Михаила Девятаева.

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Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин в Канаде отменен за день до отъезда туда сборной команды Германии. Федерация хоккея Канады получила эту информацию от Международной федерации хоккея с шайбой ИИХФ в среду (по местному времени).

Хоккейный турнир, который должен был пройти с 6 по 16 мая в Галифаксе и Труро, будет перенесен предварительно на лето. В Канаде с начала эпидемии выявлено более 1,1 млн случаев заражения коронавирусом, более 23,7 тысячи человек скончались.

В США сделаны 200 миллионов прививок

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В США сделано 200 млн прививок от коронавируса менее чем за 100 дней президентства Джо Байдена. "Сегодня, в 92-й день в должности (президента), мы достигли отметки в 200 млн прививок. Это невероятное достижение для народа", - заявил глава Белого дома.

Байден сообщил, что по состоянию на 18 апреля более 50 процентов взрослых американцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Кроме того, по его словам, к четвергу, 22 апреля, число привитых американцев в возрасте 65 лет и старше превысит 80 процентов. Он также отметил сокращение смертности на 80 процентов среди людей старше 65 лет.

Карта распространения коронавируса, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса

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