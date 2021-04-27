Увольнения и аресты: как преследуют участников митингов за Навального

Давление на участников протестов в поддержку Алексея Навального приняло новые формы. Проведенная соратниками оппозиционера акция в поддержку Алексея Навального 21 апреля прошла относительно мирно во многих городах России. Массовые и жесткие задержания были тольков Санкт-Петербурге. Правохранительные органы не задерживали участников протестов перед камерами репортеров - зато на протяжении всей недели после митингов полиция приходит к ним домой, а зарегистрировавшихся на сайте в поддержку Навального увольняют с работы. DW поговорила с теми, кого затронули новые репрессии.

Полицейские выжидают под дверью

Рано утром 26 апреля в дверь квартиры, где художник Даниил Двинских живет со своими родителями, постучали. Два человека в форме сказали, что ищут Даниила, так как он принял участие в прошедшей на минувшей неделе акции, но никаких документов у них с собой не было, и дверь им не открыли.

В этот день, по рассказам Даниила, полицейские еще не раз приходили под дверь, буквально выслеживали его и даже отключили в доме электричество, пытаясь выманить его из квартиры. Поздно ночью, когда к нему приехала адвокат из ОВД-Инфо, а слежки под домом больше не было, Даниилу удалось покинуть квартиру. Он решил на какое-то время уехать из Москвы.

На акции 21 апреля к Даниилу никто не подходил, документы не проверял и не задерживал. Откуда его имя и адрес оказались у полиции и почему так настойчиво искали именно его, молодой человек не знает. Он говорит, что подробно освещал протесты в своем аккаунте в Instagram, но никаких репостов с призывами прийти на акцию протеста не делал.

Пытались вменить повторное нарушение правил митинга

Александр Соловьев

Даниилу повезло. По данным ОВД-Инфо, на вечер 27 апреля по следам акции протеста в минувшую среду по всей России было задержано 115 человек- больше половины из них в Москве. Среди них был и оппозиционный политик Александр Соловьев. Его задержали вечером 24 апреля у дома.

Сначала Александра отвезли в одно ОВД, где попросили дать объяснение по поводу шутки про Росгвардию, опубликованную в Twitter, а потом, уже в другом отделении, ему попытались вменить повторное нарушение правил митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). "Кто-то плохо посчитал или произошла какая-то ошибка, потому что они очень злились, что не могут оформить часть восьмую этой статьи, которая предполагает до 30 суток ареста", - рассказывает Александр.

Для него эта история закончилась в два часа ночи штрафом. Но многие из тех, кого задержали уже после протестов, провели ночь в отделении. Например, профессор РГГУ Александр Агаджанян, к которому из-за астмы в отделение даже приезжали врачи.

Выслеживают по камерам видеонаблюдения

Задержания постфактум - практика для России не новая. Полиция успешно применяет ее уже с конца 2017 года, рассказывает Григорий Дурново из ОВД-Инфо, но сейчас это достигло еще больших масштабов. "Это объясняется тем, что задержаний во время протеста было мало, и полиция сейчас отрабатывает свои программы по распознаванию лиц", - поясняет Григорий.

Акции в поддержку Навального во многих городах прошли почти без задержаний

Задержанным вменяют либо участие в несогласованной акции, ссылаясь на данные с камер видеонаблюдения, либо организацию несогласованного мероприятия посредством репоста информации об акции в соцсетях перед акцией 21 апреля.

Одна из причин задерживать не на акции, а после нее: такие задержания не привлекают внимания. "Не будет журналистов с видеокамерами, не будет большого количества народа, кричащего: "Позор!", - говорит Григорий. - Вопрос в том, сколько людей они хотят таким образом привлечь. Это может растянуться надолго".

Просьба уволиться по собственному желанию

Еще одной формой давления на участников акций протеста стали увольнения. Их связывают с утечкой базы данных зарегистрировавшихся на сайте "Свободу Навальному" 16 апреля. На тот момент в поддержку Навального там подписалось более 400 тысяч человек.

Среди них была и инженер-технолог Мосгортранса Яна Холодова. Через несколько дней после утечки девушку вызвали к заместителю директора. "Когда я зашла к нему в кабинет, он предупредил, что разговор будет не очень приятный, возможно, жесткий", - рассказала Яна.

Яна Холодова

Девушку попросили уволиться по собственному желанию. А на вопрос, по какой причине, сказали, что "она сама должна обо всем догадываться". После разговора с начальством у Яны сразу же заблокировали пропуск и доступ к рабочему аккаунту.

Писать заявление об увольнении девушка отказалась. Вместо этого она рассказала обо всем журналистам. "На следующий день пропуск восстановили, компьютер работал, создалось впечатление, что этого разговора не было", - рассказывает Яна.

Уволили одним днем - как в кино

Подписавшихся в поддержку Навального вызывали на разговор с начальством и на государственных телеканалах. Звукооператор Максим Безрукавый работает на ВГТРК и днем 21 апреля как раз собирался ехать на съемку на митинг. Но вместо этого его вызвали к начальству и спросили, регистрировался ли он на сайте в поддержку протестов и Навального. Максим ответил утвердительно и после долгого разговора с начальством был вынужден написать заявление об увольнении по собственному желанию.

"Пропуск в здание был тут же заблокирован. Сразу после разговора я собрался и меня проводили до выхода. Уволен я был одним днем - как в кино", - рассказывает Максим. В тот же день, по его словам, с канала были уволены еще несколько человек.

По словам политолога Ильи Гращенкова, истории с задержаниями и увольнениями показывают, что власти все активнее используют методы цифрового государства. К тому же последствия участия в митингах стали другими, а те, кто выходит на улицы сегодня, могут столкнуться с реальными репрессиями.

"Уже после этого к тебе придут, будет следствие, тебе дадут 15 суток, тебя могут уволить с работы, отчислить из института. А в конце концов ты вообще можешь попасть в базу данных оппозиционеров и стать человеком, ущемленным в правах", - говорит он.

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