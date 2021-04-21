 Массово и жестоко: как и почему в Петербурге задерживали на акции за Навального | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 22.04.2021

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Россия

Массово и жестоко: как и почему в Петербурге задерживали на акции за Навального

Санкт-Петербург стал лидером по задержаниям и жестокости силовиков, применявших дубинки и электрошокеры. DW поговорила с пострадавшими и задержанными, а также теми, кто им помогает.

Задержанный на протесте 21 апреля в Санкт-Петербурге. Фото: Дмитрий Заруба

Задержанный на протесте 21 апреля в Санкт-Петербурге. Фото: Дмитрий Заруба

"Переходил Сенную площадь. Ничего не скандировал. Вдруг сзади налетели несколько людей, сшибли с ног и разбили очки". Так о своем задержании на прошедшем 21 апреля митинге в поддержку Алексея Навального рассказывает историк и член партии "Яблоко" в Петербурге Александр Шадрин.

Как лежащего на земле молодого человека удерживают и бьют сразу несколько сотрудников правоохранительных органов, видно и на кадрах, снятых подбежавшими журналистами. Ему кричат "не сопротивляйся", а он в ответ просит дать ему поднять душку от очков - у Шадрина плохое зрение. Потом, по рассказам молодого человека, его буквально оттащили к стоящему неподалеку автозаку, а там еще и применили электрошокер.

Санкт-Петербург - рекордсмен по задержаниям и жестокости

Электрошокеры уже стали отличительной чертой митингов в Санкт-Петербурге. Впервые их активно применяли для подавления протестов в городе 31 января, отмечает Григорий Дурново из "ОВД-Инфо", "и, видимо, приняли на вооружение в буквальном смысле". 

По данным "ОВД-Инфо" на вечер 22 апреля, в Санкт-Петербурге было задержано 823 человека - в 27 раз больше, чем в Москве. Таким образом, Санкт-Петербург стал лидером по числу задержанных и по жестокости действий силовиков на этом митинге.

Дурново рассказал, что в офисе "ОВД-Инфо" настраивались на акцию всероссийского масштаба, но до 19 часов задержания были скорее точечными или превентивными. "А после 19 посыпался поток сообщений из Петербурга, - говорит он, - и там все было очень серьезно".

На линию "ОВД-Инфо" сообщали и о многочисленных нарушениях после задержания: людей подолгу держали в автобусах, не давали воды, не разрешали доставлять передачи, настаивали на применении дактилоскопии. Об этом рассказывали и несколько задержанных, с которыми удалось пообщаться DW. 

Отняли паспорт и телефон, не давали воды, не пускали адвоката

Анастасию задержали в центре Петербурга около восьми часов вечера. В отделение она и еще 26 человек, с которыми она оказалась в автозаке, попали лишь спустя три с половиной часа. Там у них отняли паспорта и телефоны, а на просьбы дать попить воды говорили: "Вот туалет рядом, там и пейте". В отделении было всего пара стульев, а спать приходилось на полу в пыли.

Задержанные в Петербурге в автобусе, который используется как автозак. Фото: Дмитрий Заруба

Задержанные в Петербурге в автобусе, используемом как автозак. Фото: Дмитрий Заруба

"Одного молодого человека очень сильно избили, когда нас "принимал" ОМОН, - рассказывает Анастасия. - В отделении ему отказывались оказывать медицинскую помощь, пока он не подпишет документы". Подписать протокол, в котором значилось, что она перекрывала движение пешеходов и автомобилей, заставили и Анастасию. Причем никакой копии протокола задержанной не дали, а адвокатов к ней допускать не хотели. 

Девушку и других задержанных также заставили сделать дактилоскопию: "Они сказали, что, если не сдашь отпечатки пальцев, будешь сидеть 10 суток". Обо всем этом Анастасия рассказала корреспонденту DW через несколько минут после окончания суда, где ее признали виновной и выписали штраф в 15 000 рублей.

Хватали всех, кто подвернулся под руку

О подобных нарушениях рассказывает и депутат муниципального совета МО "Народный", член партии "Яблоко" Дмитрий Горохов. Он 21 апреля следил за акцией онлайн, но, когда узнал, что задержанных везут в 70-е отделение полиции на территории его округа, как депутат поехал туда проконтролировать ситуацию.

Приехав на место, Горохов убедился, что "хватали и молодых, и людей постарше - здесь не было никакой закономерности; просто тех, кто подвернулся под руку". В самом отделении полиции продуктовые передачи задержанным передавали, но никого, включая адвокатов, к ним не пропускали. Вместе с депутатом городского Заксобрания Борисом Вишневским они до 3 часов ночи добивались того, чтобы к подзащитным допустили защитника.

"В общем, все это было неприятно, потому что возникало ощущение, что мы присутствуем при групповом изнасиловании задержанных сотрудниками отделения полиции. Не в буквальном смысле, конечно, а в моральном", - уточнил Дмитрий Горохов. Согласно его беседам с участниками Группы помощи задержанным, такая ситуация характерна и для других районов города.

Почему в Петербурге так жестоко подавляют протесты?

Такие массовые задержания в Петербурге Григорий Дурново из "ОВД-Инфо" объясняет "спецификой местного руководства". "Интересно, что в Москве вообще почти не задерживали. Значит, не было общей директивы сверху, и каждый город решал по-своему", - добавил он в беседе с корреспондентом DW. 

В Санкт-Петербурге 21 апреля были одни из самых жестких задержаний по всей стране. Полиция применила электрошокеры.

В Санкт-Петербурге 21 апреля были одни из самых жестких задержаний по всей стране. Полиция применила электрошокеры.

Сотрудник пресс-центра движения "Наблюдатели Петербурга" Красимир Врански считает, что жесткость действий правоохранителей по отношению к безоружным демонстрантам связана с тем, что губернатор города Александр Беглов и глава ГУВД генерал-майор полиции Дмитрий Баранов придают особое значение тому, что Санкт-Петербург - родной город Владимира Путина. "И в результате получается, что мы опять в топе новостей и про наш беспредел говорят не только в России, но и за рубежом. Такое вот управление городом", - разводит руками гражданский активист.

"Петербург вообще отличается тем, что по сравнению с другими городами, где на такие вещи закрывают глаза, у нас гражданских активистов задерживают очень жестко", - заметила член центрального комитета незарегистрированной Минюстом РФ Федеративной партии Александра Бруссер, участница и соорганизатор многих протестных митингов и шествий в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в сентябре этого года должны состояться выборы депутатов разных уровней - от муниципалов до членов Государственной думы. "Поэтому, я думаю, они сейчас "жестят" для того, чтобы не допустить кандидатов из числа оппозиционных активистов. Потому что многие уже заявили о том, что планируют баллотироваться. В том числе - Ира Фатьянова, координатор петербургского штаба Навального", - говорит Бруссер.

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