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Фото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance
Фото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance
Аэропорт Пулково
Международный аэропорт в Санкт-Петербурге.
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Контекст
Арест немца в Пулково. Мармелад с каннабисом запрещен?
Арест немца в Пулково. Мармелад с каннабисом запрещен?
Продукты, содержащие каннабидиол, свободно продаются и в России, и в Германии. Но есть некоторые различия.
Правосудие и закон
14.02.2024
14 февраля 2024 г.
От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"
От Fraport требуют порвать с "Пулково" из-за ЧВК "Вагнер"
Управляющую компанию Франкфуртского аэропорта и правительство земли Гессен СМИ ФРГ критикуют за инвестиции в России.
Экономика и бизнес
21.07.2023
21 июля 2023 г.
Петербург вводит режим открытого неба для полетов в Европу
Петербург вводит режим открытого неба для полетов в Европу
Аэропорт Пулково присоединится к режиму открытого неба с 2020 года. Минтранс России утвердил список из 30 стран.
Экономика и бизнес
25.12.2019
25 декабря 2019 г.
В России может появиться еще один лоукостер
В России может появиться еще один лоукостер
Российские инвесторы ведут переговоры о создании еще одной низкобюджетной авиакомпании.
Экономика и бизнес
01.06.2017
1 июня 2017 г.
Летчики предотвратили выдворение беженцев из РФ
Летчики предотвратили выдворение беженцев из РФ
В аэропорту Пулково командир экипажа высадил из самолета двух граждан Йемена, которых российские власти собирались деп
Политика
26.01.2017
26 января 2017 г.
Катар покупает у Германии долю в аэропорту Пулково
Катар покупает у Германии долю в аэропорту Пулково
Сделка, которую планируется закрыть во второй половине 2016 года, принесет Fraport AG до 40 млн евро.
01.08.2016
1 августа 2016 г.
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