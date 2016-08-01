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Самолет над аэропортом Пулково
Фото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture allianceФото: Alexander Demianchuk/TASS/dpa/picture alliance

Аэропорт Пулково

Международный аэропорт в Санкт-Петербурге.

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Контекст

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Арест немца в Пулково. Мармелад с каннабисом запрещен?

Продукты, содержащие каннабидиол, свободно продаются и в России, и в Германии. Но есть некоторые различия.
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Сделка, которую планируется закрыть во второй половине 2016 года, принесет Fraport AG до 40 млн евро.
1 августа 2016 г.
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