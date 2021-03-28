Хакеры выложили в сеть базу данных сторонников Навального

В открытый доступ в интернете попала база данных сторонников российского оппозиционера Алексея Навального, которые указали на сайте free.navalny.com, что "выйдут на митинг" в поддержку политика. Это в пятницу, 16 апреля, подтвердил в Telegram "Команда Навального" соратник оппозиционера Иван Жданов.

"Мы видим, что это база, которая используется нами для рассылки по электронным адресам", - написал он. По его словам, хакеры получили доступ только к адресам электронной почты, но не к фамилиям, именам и другим данным.

"Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники - отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам", - пояснил Жданов.

По его словам, команда Навального использовала сервис рассылки mailgun.com и сейчас проводит расследование произошедшего.

До заявленных 500 тысяч подписей осталось около 70 тысяч

Утечка произошла, когда сторонникам оппозиционера оставалось собрать около 70 тыс. подписей. Ранее члены команды политика говорили, что объявят дату проведения всероссийской акции протеста, когда она наберет 500 тыс. зарегистрированных участников.

"Наш план сейчас - в том, чтобы на большой весенний митинг зарегистрировалось в четыре раза больше людей, чем поставило отметки "пойду" и "скорее пойду" в январе, а потом еще и чтобы эти 500 тысяч человек как можно больше людей пригласили с собой на митинг, когда он будет назначен", - пояснял ранее руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков.

Акции в поддержку Навального

В России против Леонида Волкова, покинувшего страну в 2019 году, возбуждено уголовное дело о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям, под которыми подразумеваются акции протеста в поддержку Навального, состоявшиеся по всей России 23 января. Волков объявлен в международный розыск и заочно арестован. По предъявленному ему обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.

Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2 годам и 6 месяцам колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении. В октябре 2017 года ЕСПЧ по иску, связанному с этим делом, присудил российскому оппозиционеру компенсацию в размере 80 тысяч евро. Суд в Страсбурге признал, что власти РФ нарушили в его отношении две статьи Европейской конвенции о правах человека - о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.

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