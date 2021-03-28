Хакеры выложили в сеть базу данных сторонников Навального

В открытый доступ в интернете попала база данных сторонников российского оппозиционера Алексея Навального, которые указали на сайте free.navalny.com, что "выйдут на митинг" в поддержку политика. Это в пятницу, 16 апреля, подтвердил в Telegram "Команда Навального" соратник оппозиционера Иван Жданов.
"Мы видим, что это база, которая используется нами для рассылки по электронным адресам", - написал он. По его словам, хакеры получили доступ только к адресам электронной почты, но не к фамилиям, именам и другим данным.
"Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники - отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам", - пояснил Жданов.
По его словам, команда Навального использовала сервис рассылки mailgun.com и сейчас проводит расследование произошедшего.
До заявленных 500 тысяч подписей осталось около 70 тысяч
Утечка произошла, когда сторонникам оппозиционера оставалось собрать около 70 тыс. подписей. Ранее члены команды политика говорили, что объявят дату проведения всероссийской акции протеста, когда она наберет 500 тыс. зарегистрированных участников.
"Наш план сейчас - в том, чтобы на большой весенний митинг зарегистрировалось в четыре раза больше людей, чем поставило отметки "пойду" и "скорее пойду" в январе, а потом еще и чтобы эти 500 тысяч человек как можно больше людей пригласили с собой на митинг, когда он будет назначен", - пояснял ранее руководитель сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков.
Акции в поддержку Навального
В России против Леонида Волкова, покинувшего страну в 2019 году, возбуждено уголовное дело о склонении несовершеннолетних к противоправным действиям, под которыми подразумеваются акции протеста в поддержку Навального, состоявшиеся по всей России 23 января. Волков объявлен в международный розыск и заочно арестован. По предъявленному ему обвинению ему грозит до трех лет лишения свободы.
Алексей Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он с августа 2020 года проходил лечение от последствий отравления в России запрещенным боевым веществом семейства "Новичок". Оппозиционный политик был задержан и 2 февраля приговорен к 2 годам и 6 месяцам колонии по обвинению в нарушении обязательств условно осужденного по делу косметической компании "Ив Роше". В рамках этого дела Алексей Навальный и его брат Олег в 2014 году были признаны виновными в хищении. В октябре 2017 года ЕСПЧ по иску, связанному с этим делом, присудил российскому оппозиционеру компенсацию в размере 80 тысяч евро. Суд в Страсбурге признал, что власти РФ нарушили в его отношении две статьи Европейской конвенции о правах человека - о праве на справедливое судебное разбирательство и о наказании исключительно на основании закона.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
За Навального - в более чем 110 городах
По всей России прошли несанкционированные властями акции в поддержку политика Алексея Навального, которому грозит реальный тюремный срок. К протестам присоединились более 110 городов страны, подсчитал портал "ОВД-Инфо". DW собрала главные кадры и самые важные факты о митингах 23 января.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Рекордные задержания
Во многих городах полиция жестко разгоняла протестующих. По данным "ОВД-Инфо", в разных регионах были задержаны более 3000 человек. Это самый большой показатель за девять лет подсчетов этого правозащитного портала. Значительная доля задержаний пришлась на Москву - свыше 1200. В Санкт-Петербурге задержали около 500 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Более десяти уголовных дел
По итогам митингов на их участников заведено уже как минимум 11 уголовных дел, сообщает "ОВД-Инфо". В частности, в трех случаях заведены дела о применении насилия против полицейских.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Десятки тысяч на улицах Москвы
Митинг в Москве стал самой крупной несогласованной акцией в российской столице с 2013 года. Данные о количестве участников разнятся. "Белый счетчик" насчитал 15 тысяч человек на пике и более 20 тысяч за все время акции, агентство Reuters привело цифру в 40 тысяч, штаб Навального - 50 тысяч человек. Официальная оценка МВД - 4000 протестующих на Пушкинской площади.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
На Невском проспекте
Многочисленной получилась и акция протеста в Санкт-Петербурге. По оценкам местных СМИ, на улицы вышли 10-20 тысяч человек. Полиция вытеснила протестующих с Сенатской площади, и они отправились на Невский проспект. Ближе к вечеру начались жесткие задержания. Большой резонанс в соцсетях вызвало видео, запечатлевшее, как омоновец ударил ногой в живот женщину, которая обратилась к нему с вопросом.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Хоровод в Хабаровске - за Навального и Фургала
Одними из первых с протестами на улицу вышли жители Хабаровска. Здесь акцию в поддержку Навального совместили с традиционными митингами за экс-губернатора Фургала. На пике митинг собрал не менее 1500 человек. Участники акции водили хоровод на площади Ленина, оцепленной ОМОНом, а после отправились в шествие по городу. В итоге полиция задержала 58 человек.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
В других регионах РФ тоже требовали "Перемен"
Из остальных городов особенно массовыми были митинги в Екатеринбурге (на фото) и Нижнем Новгороде, собравшие примерно по 10 тысяч участников. Самым холодным - в буквальном смысле - стал митинг в Якутске. Там люди вышли на акцию, несмотря на мороз в -48 градусов. В Иркутске местные жители окружили городскую администрацию, распевая песню Виктора Цоя "Перемен".
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
У посольства РФ в Берлине - тысячи протестующих
Акции в поддержку Навального прошли не только в России. В Берлине, по оценке DW, на улицы вышли не менее 3000 человек. Это одно из самых массовых политических русскоязычных мероприятий в новейшей истории города. Участники акции прошли шествием от ведомства федерального канцлера до здания российского посольства.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
По всему миру
Митинги за арестованного российского политика прошли также в десятках городов мира. Вильнюс, Прага (на фото), Амстердам, Рим, Лондон, Париж, Вена, Барселона, Тель-Авив, Нью-Йорк и многие другие города присоединились к протесту против репрессий в отношении Алексея Навального.
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Акции 23 января в поддержку Навального в фотографиях
Дудь, Noize MC, Поперечный…
На акции протеста вышли и знаменитости. На митинге во Владивостоке появился популярный видеоблогер Юрий Дудь. В Москве акцию поддержали рэперы Noize MC и Влади из группы "Каста" (на фото), YouTube-блогер Николай Соболев, актриса Александра Бортич, а также писатель Дмитрий Глуховский. На шествии в Санкт-Петербурге были замечены стендап-комик Данила Поперечный и организатор рэп-баттлов "Ресторатор".
Автор: Илья Коваль