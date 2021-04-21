 За неделю задержаны более 100 участников акций в поддержку Навального | Новости из Германии о России | DW | 27.04.2021

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Россия

За неделю задержаны более 100 участников акций в поддержку Навального

Полиция по всей России постфактум задерживает участников акций в поддержку Навального или тех, кто написал о них в соцсетях. В Москве число задержанных уже превысило число задержанных на самой акции.

Сторонница оппозиции на митинге

За дни, прошедшие после акций в поддержку Алексея Навального, которые прошли по всей России 21 апреля, полиция задержала не менее 115 человек в 23 городах. Об этом сообщает "ОВД-Инфо" во вторник, 28 апреля. При этом только в Москве задержаны были 58 человек, что уже превышает количество задержанных на самой акции. В Нижнем Новгороде были задержаны 11 человек, в Перми и Хабаровске - 10.

Полиция, как правило, задерживает участников акций в тот момент, когда они приходят к себе домой или покидают свой дом. "ОВД-Инфо" сообщает о задержании таким образом профессора РГГУ Александра Агаджаняна, когда тот возвращался с работы. Он ночь провел в отделе, несмотря на приступ астмы.

Задержанным вменяют участие в несогласованной акции либо организацию несогласованного мероприятия путем размещения поста или репоста в соцсетях. Кроме того, полиция приходила к по меньшей мере пяти журналистам, которые освещали акцию: сотрудникам "Дождя", "Комсомольской правды", "Эха Москвы", RTVi и "Медузы".

Акции в поддержку Навального 21 апреля

В день выступления президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию 21 апреля сторонники оппозиционного политика Алексея Навального объявили о проведении акции в поддержку своего лидера, который находится в тюрьме во Владимирской области. Митинги и шествия прошли по всей России, а также в других странах. По данным "ОВД-Инфо", на акциях по всей РФ были задержаны 1631 человек, при этом более 700 задержаний пришлись на Санкт-Петербург.

26 апреля Московский городской суд приостановил деятельность штабов оппозиционера до решения по иску прокуратуры о признании этих организаций экстремистскими.

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  • В Петербурге участники марша прошли по центру города. К концу акции на Сенной площади полиция начала задерживать ее участников. Очевидцы сообщают, что полицейские активно использовали электрошокеры. По данным ОВД-Инфо, в Северной столице задержали 351 человека.

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  • Несмотря на то, что силовики активно препятствовали проведению неразрешенной властями акции солидарности, масштабных задержаний в Москве не было. По последним данным, в российской столице было задержано 20 протестующих.
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  • Акции в поддержку Алексея Навального прошли в ряде городов Германии, в частности, в Берлине и Дюссельдорфе. Их участниками стал,и в основном, русскоязычные жители страны. Активисты требовали допустить к оппозиционеру врача и отпустить на свободу всех политзаключенных в России. Выступивший на митинге в Берлине генеральный директор немецкого филиала правозащитной организации Amnesty International Маркус Беко (Markus Beeko) потребовал освободить оппозиционного политика.

    Как в России поддержали Навального

    В городах Германии люди вышли в поддержку Навального

    Акция протеста в Дюссельдорфе

  • В Санкт-Петербурге вход на Дворцовую площадь со стороны Адмиралтейства перекрыли самосвалами Спецтранса. На вопрос корреспондента DW, почему закрыт проход на площадь, старший лейтенант полиции лишь развел руками: Так ведь 21-е число. И что? Я знаю, что главным событием дня было послание Путина, - продолжал допытываться корреспондент. А теперь ждем послание Навального, - усмехнулся полицейский.

    Как в России поддержали Навального

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    Полицейский у Дворцовой площади

  • Во Владивостоке акция солидарности началась ровно в полдень по Москве, то есть совпала по времени с началом оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. В пиковый момент число участников акции протеста составило 400–500 человек. В ходе шествия полицейские через громкоговорители предупреждали оппозиционеров о незаконности их действий, но никого задерживать не стали.

    Как в России поддержали Навального

    Во Владивостоке протестная акция совпала по времени с посланием Путина

    Марш солидарности во Владивостоке

  • В Хабаровске центр города был заполнены грузовиками с ОМОНом. Даже обычные полицейские вышли в шлемах и бронежилетах. Основным местом митинга стала площадь Ленина. В назначенное время люди рассредоточились по площади и гуляли небольшими группами. Люди скандировали Врача к Навальному!, Свободу Фургалу!. Полиция задержала трех митингующих.

    Как в России поддержали Навального

    В Хабаровске поддержали Навального и Фургала

    Митингующие и полийцейские в Хабаровске

  • В новозеландском Окленде на акцию солидарности вышло небывалое количество русскоговорящих людей по меркам этой страны - около 35 человек. В субботу в стране планируются новые митинги в поддержку Навального.

    Как в России поддержали Навального

    Свободу Навальному потребовали в Новой Зеландии

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    Автор: Вадим Шаталин


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