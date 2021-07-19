 Илья Яшин: Навальный выйдет на свободу кандидатом в президенты России | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 01.08.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Илья Яшин: Навальный выйдет на свободу кандидатом в президенты России

О причинах ухода с поста главы муниципалитета Красносельского района Москвы, а также о Навальном, усталости от Путина и влиянии коронавируса на политику Илья Яшин рассказал в интервью DW.

Илья Яшин

Илья Яшин

Оппозиционер Илья Яшин в июле объявил о том, что покинет пост главы Красносельского района Москвы, а его место займет одна из муниципальных депутатов Елена Котеночкина. Яшин объяснил свое решение тем, что суд на три года лишил его права участвовать в выборах. В интервью Константину Эггерту политик рассказал, как на него давили силовики, почему за Навальным будущее и будет ли раскол элит в Кремле.

Константин Эггерт: Илья, вопрос по поводу вашего ухода с поста руководителя муниципального образования Красносельский. Я понимаю, что вас фактически не допустили до участия в выборах. С другой стороны, вы пишите, что ваш муниципалитет, ваших коллег, замучили каким-то проектом государственного органа. Как это связано?

Илья Яшин: Действительно, с одной стороны, в мае был принят закон, который фактически запретил мне заниматься моей профессией (закон о запрете на участие в выборах всех уровней для людей, причастных к деятельности организаций, признанных властями экстремистскими и террористическими. - Ред.). Я лишен возможности участвовать в выборах на ближайшие три года просто из-за того, что я сотрудничал, дружил, появлялся на митингах и пытался организовывать избирательные кампании с Навальным.

По новому законодательству это является пособничеством экстремизму, и суд официально запретил мне участвовать в любых выборах. Параллельно начались проверки прокуратуры, которые носят перманентный характер, хотя муниципалитет подвергают бесконечным проверкам уже год. Это действительно парализует нашу работу: из бухгалтерии вытрясают практически всю документацию, блокируют проекты. У людей вопросы возникают, потому что: "Ребята, мы вас избирали для того, чтобы вы реализовывали свою программу и помогали людям, а вместо этого вы бесконечно общаетесь с силовиками".

Илья Яшин в интервью DW

Илья Яшин в интервью DW

- А зачем, по-вашему, это нужно, если вас уже обозначили как экстремиста?

- Видимо, для них неприемлемо, что человек, которого они считают экстремистом, находится в системе государственного муниципального управления и занимает какой-то руководящий пост. Ну ладно, муниципалитет, но я же по должности еще и призывную комиссию возглавляю. Это что получается? Призывники, которые идут служить родине в рядах вооруженных сил, проходят через какого-то экстремиста. А как он их готовит? А люди там доступ к оружию получат. В такой ситуации я понимаю, что давление на меня бьет по муниципалитету, моей команде и товарищам. И я постараюсь вывести муниципалитет из-под удара.

- С чем связано такое мощное закручивание гаек и выдавливание всех из политики: кого в эмиграцию, кого за решетку? Многие говорят, что из-за выборов. Но что такого особенного, по-вашему, в этих выборах в Государственную думу?

- Выборы - это, скорее, повод. А реальная причина в том, что, как ни странно, усиление давления связано с ослаблением власти. Это так работает в любой автократии: чем слабее диктатор и ниже уровень его поддержки и легитимности, тем выше репрессии и давление на тех, кто не согласен. И в целом на общество.

- Где вы видите признаки того, что у Путина так сильно падает популярность? Опросы общественного мнения показывают, что они находятся на довольно безопасном уровне.

- В любом авторитарном режиме социологические опросы надо воспринимать с известной долей скепсиса. Кто-то боится отвечать прямо, а кто-то говорит не так, как думает, из-за атмосферы страха. По ощущениям популярность Путина значительно снижается. Я даже очень хорошо понимаю, когда началось это снижение: в 2018 году, когда была проведена пенсионная реформа. Для огромного количества граждан России и, в первую очередь, для основного путинского электората это стало огромным ударом.

Как вы знаете, на протяжении многих лет Путин повторял как мантру одно и то же: пока я президент, никакого повышения пенсионного возраста не будет. И люди действительно верили, что он стоит на страже их интересов и не даст их в обиду. Вышло очень символично, что Путин добровольно отказался от своего же обещания, и у людей словно переклинило в голове. С этого момента в воздухе ощущается: он обманывает. А на самом деле от Путина веет усталостью. У людей есть разные точки зрения и разные претензии к нему. Совершенно очевидно, что в обществе реально созрел запрос на перемены. Какой будет Россия после Путина - вопрос открытый. Потому что очень много зависит от того, как эта трансформация будет происходить: мирно или конфликтно. К сожалению, на сегодняшний день это абсолютно невозможно предсказать. Но тренд такой: есть запрос на перемены и он куда-то должен вырулить.

- Дмитрий Гудков, которого вы прекрасно знаете, считает, что зреет раскол в элитах. Пока зачистки идут среди либералов, оппозиционеров, критиков власти и журналистов. По мнению Гудкова, скоро эта машина начнет перемалывать сам правящий класс и тогда возникнет раскол элит. Что об этом думаете вы?

- Я действительно знаю Диму уже много лет. Он с 2012 года ждет этого раскола элит и бунта в Кремле. Но система и силовики, которые реально контролируют власть, уже начали перемалывать достаточно высокопоставленных чиновников и людей, обладающих доступом к большим финансовым ресурсам. Уже за решеткой бывший министр России по координации деятельности "Открытого правительства" Михаил Абызов, экс-министр экономразвития Алексей Улюкаев, но бунт не поднимается.

Наоборот, чем больше у силовиков разыгрывается аппетит, тем больше им уступают, никакого сопротивления нет. Я все-таки в большей степени рассчитываю на, извините за пафос, волю народа. Потому что давление людей снизу все-таки как-то заставляет власть держаться в тонусе.

- Григорий Явлинский, который тоже был гостем этой программы, повторяет все время: с улицы власть в России взять нельзя. И, более того, даже если это получится, будет только хуже. Что вы на это ответите?

- Возможно, Явлинский и прав. Но я, честно говоря, других способов пока не вижу, как можно взять власть. Действия Явлинского - это точно не дорога во власть. Когда ты призываешь людей не голосовать за свою собственную партию на выборах - это дорога в противоположную сторону от власти. Поэтому предлагаю не рассматривать Явлинского как большого специалиста по вопросу, как взять власть. Он про это ничего, к сожалению, не знает.

А я не знаю, возможно ли в России взять власть через улицу. Но я понимаю, что другого способа для выражения недовольства, для выражения требований власти нет. А как еще это делать? Парламент у нас уже, я не знаю, двадцать лет - не место для дискуссий. Сколько там уже нет оппозиции? Суды - не место для правосудия. Газеты, журналы и телевидение закрываются или находятся под цензурой. Независимых журналистов объявляют "иностранными агентами". А как еще выражать свои требования власти, кроме как через улицу?

- Сейчас очень часто говорят о том, что эпоха Навального кончилась. Вы согласны с этим?

- Нет, конечно. Я думаю, что эпоха Навального только начинается. Решение, которое он принял, вернувшись, показало такой пример мужества и, без преувеличения, героизма, который еще даст о себе знать. Навальный ведь рано или поздно выйдет на свободу очевидным кандидатом в президенты. Феномен Навального в том, что время теперь на него работает. Он сидит, а время на него работает и одновременно работает против Путина.

Историческая правда и будущее очевидно за Навального. Есть Путин и есть человек, очевидно находящийся по другую сторону, абсолютно сопоставимого политического веса, превосходящий харизмой. И эти два персонажа олицетворяют противоположные вещи. Путин олицетворяет прошлое. Навальный олицетворяет будущее. И то, что он вернулся в Россию, сохранило его в политике. Вот если бы он остался, то, наверное, превратился бы в эмигранта. И его политическая карьера, наверное, на этом бы закончилась. Но Навальный вернулся в Россию, поставил на кон свою жизнь, свое здоровье, свою свободу и тем самым сохранил себя в будущем.

- Как, по-вашему, пандемия повлияла на состояние общества и на состояние экономики? Она будет иметь какой-то  политический эффект? 

- Несомненно, она будет иметь политический эффект. Пандемия произвела абсолютно деморализующее впечатление на людей. Она сильно ударила по карманам, а самое главное, она увеличила пропасть между властью и обществом. Люди очень четко увидели, что эта власть вообще в критической ситуации не готова делать ничего для того, чтобы людям помогать. Возникает критическая ситуация, а вы предоставлены сами себе.

Им плевать, как вы будете кормить свои семьи, на что вы будете покупать школьную форму своим детям, что у вас там в холодильнике будет. Им абсолютно плевать. Власть будет спасать олигархов, которые находятся вокруг Кремля, друзей Путина. Власть будет спасать крупные корпорации, а люди должны разбираться сами. И поэтому, когда власть теперь приходит на выборы и говорит: "Проголосуйте за нас, ведь мы же последнюю рубаху готовы отдать ради вас", люди не верят в это.

Смотрите также: 

  • Род деятельности НКО, признанных в России иностранными агентами

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Политическая деятельность - понятие растяжимое

    Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если они занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. При этом профиль включенных в список Минюста РФ НКО дает понять: спектр их деятельности очень широкий, а фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

  • Города и регионы в России, где зарегистрировано наибольшее число некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    В каких регионах РФ больше всего признанных "иноагентами" НКО

    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

  • Что стало с некоммерческими организациями, признанными в России иностранными агентами.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    Что стало с признанными "иноагентами" НКО

    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

  • График, показывающий, сколько СМИ и сколько физических лиц получили в России статус СМИ-иноагента.

    "Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО и СМИ

    СМИ-"иноагентом" может быть признан любой гражданин РФ

    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 04:18

Беспрецедентный разгон: как усиливают давление на критиков Кремля (15.03.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как избиркомы не регистрируют независимых кандидатов (16.07.2019)  

Самые известные задержания на протестах в Москве (12.08.2019)  

Также по теме

Григорий Явлинский критично о Навальном, Путине и выборах в России. #вТРЕНДde 19.07.2021

Основатель партии "Яблоко" подробно рассказал DW, почему не разделяет взгляды Алексея Навального и его соратников. Григорий Явлинский также высказал свое мнение по поводу предстоящих в России выборов и политики Путина.

21.04.2021, Russland, Moskau: Polizisten umstellen Demonstranten während einer Demonstration zur Unterstützung des inhaftierten Oppositionsführers Navalny. Laut einer Menschenrechtsgruppe hat die Polizei in ganz Russland mehr als 180 Menschen im Zusammenhang mit Demonstrationen zur Unterstützung Nawalnys festgenommen. Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Акции в поддержку Навального: число задержанных превысило 1,6 тысячи человек 21.04.2021

Сторонники Алексея Навального провели акции в поддержку оппозиционера в день послания Владимира Путина Федеральному собранию. DW следила за событиями 21 апреля.

Навальный о яхте Усманова, или Какие санкции против друзей Путина критик Кремля советует Евросоюзу 27.11.2020

Алексея Навального, Владимира Кара-Мурзу, Илью Яшина и Владимира Милова пригласили выступить на заседании комитета по иностранным дела Европарламента. Говорили в том числе и о санкциях ЕС против окружения Путина.

Реклама