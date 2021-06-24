Яшин о запрете избираться в Мосгордуму: "С выборов снимают по понятиям"
Оппозиционер Илья Яшин прокомментировал в интервью DW свой недопуск к довыборам в Мосгордуму. Он считает, что это связано с его поддержкой Навального и законе об "экстремистах".
Илья Яшин
Муниципальный депутат Илья Яшин в пятницу, 25 июня, сообщил, что его не допустили на довыборы в Мосгордуму. Этой осенью он планировал избираться по 37-му округу, где депутатский мандат освободился после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко. Избирательная комиссия отказалась регистрировать Яшина, ссылаясь на новый "закон против ФБК" . Оппозиционер не сможет участвовать в выборах ближайшие пять лет. Решение комиссии он намерен обжаловать, в том числе в ЕСПЧ. О том, как оппозиционерам оставаться в политике в новых реалиях, он рассказал в интервью DW.
DW: Вас сняли с выборов всего за один день. Как это на деле произошло?
Илья Яшин: Главной формальностью было получить разрешение на открытие избирательного счета. Утром я подал документы, которые у меня очень вежливо приняли. Но попросили снова заглянуть вечером - якобы появилась дополнительная информация по моей кандидатуре. В конце дня мне сообщили, что комиссия приняла решение запретить мне открывать этот счет.
- Как именно сформулировали отказ?
- Мол, вы поддерживаете деятельность Навального, а следовательно - сотрудничаете с экстремистской организацией. Так что в выборах, по новому закону, вы участвовать не можете. Собственно, этой формулировкой комиссия и ограничилась. Хотя даже этот закон гарантирует, что по каждому кандидату должно быть разбирательство в суде.
- Вы были готовы сойти с предвыборной гонки в первый же день?
- У меня не было иллюзий, да и Навальный еще весной говорил, что ни Соболь, ни меня не допустят на выборы. Тем не менее я строил предположения, как будет работать правоприменительная практика с новым законом о выборах и экстремистских организациях. Сейчас очевидно, что ее просто нет. С выборов снимают даже не по закону, а по понятиям. То есть они определили где-то для себя круг лиц и даже не считают необходимым что-то доказывать и представлять какую-то правовую аргументацию. Раз Яшин с Навальным ходит много лет против Путина, значит - "экстремист".
- Зачем, как вы считаете, не допускать оппозиционных кандидатов, если власти перестали соблюдать формальные приличия и могут все равно нарисовать любой нужный на выборах результат?
- Очевидно, что происходящее сейчас - это выводы, которые власть сделала после 2019 года. Если вы пускаете кандидата на выборы и даете ему встречаться с избирателями, собирать подписи, то таким образом кандидат мобилизует своих сторонников. Когда же его снимают с выборов, у сторонников больше желания и мотивации протестовать. Власть очевидно это уловила. Когда в 2019 году людям пришлось объяснять, что на самом деле они не подписывались, людей это возмущало, оскорбляло и мотивировало выходить на улицу. Зачем вообще нужны какие-то кампании, подумали они. Надо просто определить круг неприятных нам людей, которые представляют опасность на выборах, и не пустить. Фактически и юридически власть переводит политическую оппозицию в разряд диссидентов.
- Почему вы не пошли кандидатом в Госдуму вместо Мосгордумы, если и так знали, что вас не допустят?
Илья Яшин и Любовь Соболь
- Во-первых, я не хотел сталкиваться лбами с Любовью Соболь, которая тоже выдвигалась от центрального округа Москвы. Это было бы просто глупо. Во-вторых, я хотел работать именно в Мосгордуме, я понимаю, как там все устроено, и знаю, какие законы нужно вносить. Поэтому я последовательно туда баллотировался много лет. И, начиная с 2009 года, меня последовательно с этих выборов снимали.
- Сейчас вы призвали голосовать на довыборах в Мосгордуму за Елену Русакову, которая шла с вами по одному округу. Вы думаете, что после такой рекомендации ее оставят в предвыборной гонке?
- Если бы она вызывала такое же раздражение, как я, ей бы наверное не дали начать сбор подписей. Я ее перспективы оцениваю очень оптимистично. 37-й округ - очень оппозиционный. Избрать в нем "единоросса" очень сложно. Им нужен лояльный кандидат, но с оппозиционной репутацией.
- Нет, смысл мне угрожать, в тот же день я напишу об этом в соцсетях. Ко мне другие были предложения. Два моих старых знакомых, которые раньше были активистами, а теперь работают в политическом пиаре, приходили ко мне и вели беседы. Объясняли, что политическая система меняется, что Навальный - персона нон-грата в политике и будет сидеть в тюрьме до конца жизни, а все, что с ним связано, сейчас выжигается каленым железом. Убеждали, что я могу найти себе место в новых, малых партиях. В частности, мне предлагали начать переговоры с партией "Новые люди" и Алексеем Нечаевым. Все это я с ходу отметал. Я же не дурак и прекрасно понимаю, что если бы я повелся и начал бы что-то говорить про Навального, меня бы все равно на выборы не пустили. Кому бы я после этого был нужен?
- Как заниматься политикой в России в таких условиях?
- Черт его знает! У меня нет готового ответа на этот вопрос. Я верю в то, что делаю, и вижу поддержку. Ну, послушайте, в конце-концов, я люблю эту страну. Не хочу никуда отсюда уезжать. Хочу, чтобы здесь жизнь наладилась и не было такого беспросветного мракобесия, чтобы страна начинала развиваться, как весь цивилизованный мир. Если у меня есть минимальный шанс Россию в этом направлении двигать, я хочу его использовать.
Смотрите также:
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией
Объектами расследований созданного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) становятся российские депутаты, члены правительства и доверенные лица президента РФ Владимира Путина. А с 2021 года - и сам президент. Резонансные фильмы-разоблачения ФБК об украденных миллиардах, незаконных сделках, дворцах и яхтах высокопоставленных чиновников и их семей привлекают внимание миллионов россиян.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Дворец для Путина. История самой большой взятки"
19 января 2021 года ФБК выпустил расследование о дворце на побережье Черного моря, который, как утверждают авторы, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Дворец, стоимость которого оценивается в 100 млрд рублей, строится и содержится за счет госкомпаний "Роснефть" и "Транснефть", возглавляемых двумя ближайшими друзьями Путина - Игорем Сечиным и Николаем Токаревым.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Серия расследований в регионах России
В августе 2020 года Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением "Новичком" он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Богатая мама московского лидера единороссов
В июле 2019 года ФБК обнаружил у родственников секретаря московского отделения "Единой России" Андрея Метельского недвижимость за границей и в Москве, а также активы на сумму, превышающую 5,7 млрд рублей. По данным ФБК, активы записаны на мать депутата - Эльдибитту Метельскую, на его сына Андрея.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто правит в Карачаево-Черкессии
21 февраля 2019 года ФБК опубликовал материалы о коррупции в руководстве Карачаево-Черкесии, подробно останавливаясь на одном из местных кланов - Каитовых. Расследователи, к примеру, выяснили, что расположенным в Черкесске особняком, стоимость которого они оценили в 1 миллиард рублей, владеет 17-летний Ансар Каитов. Его многочисленные родственники - силовики и чиновники.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Как живут цари госкорпораций
Фигурантами совместного расследования ФБК с Insider стали главы "Роснефти", "Газпрома", "Транснефти" и "Ростеха". Они, утверждается в материале ФБК от 12 октября 2018 года, владеют недвижимостью на сотни миллионов рублей, при этом все имущество "было приобретено на деньги из госбюджета, а своими постами они обязаны давнему знакомству с Владимиром Путиным".
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Глава Пенсионного фонда. Миллиардер
Глава Пенсионного фонда РФ Антон Дроздов - миллиардер, уверены авторы расследования ФБК от 30 августа 2018 года. По данным фонда, в общей сложности Дроздов и его семья владеют недвижимостью на сумму почти миллиард рублей. В ФБК выяснили, что одна лишь дача тещи Дроздова на Рублевке оценивается в 400 млн рублей, а на соседнем участке находится особняк бизнесмена Бориса Ротенберга.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Кто объедает Росгвардию: дуэль Навального и Золотова
Новый и единственный поставщик продуктов питания для Росгвардии завышает цены в 2-3 раза, говорится в расследовании фонда Навального, опубликованном 23 августа 2018 года. По мнению ФБК, бенифициаром этой схемы может быть Медведев или люди из его окружения. Глава Росгвардии Виктор Золотов обвинил Навального в клевете и вызвал его на дуэль.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Квартира мамы чиновника
Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина владеет элитной недвижимостью в Москве и 10 компаниями с "миллиардными оборотами", утверждается в расследовании ФБК от 16 августа 2018 года. Авторы предполагают, что 82-летняя Лидия Барабанова - фиктивная собственница, а на самом деле "все принадлежит самому Володину, и он коррупционер". "Все соответствующие заявления отправим", - говорится в заявлении ФБК.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Домогающийся депутат. Психопат. Коррупционер
Подарок к 8 марта: после скандала вокруг депутата Госдумы Леонида Слуцкого, обвиненного в сексуальных домогательствах, ФБК опубликовал информацию о его имуществе и обвинил его в коррупции. У депутата с зарплатой в 450 тыс. рублей в месяц нашлись три элитных автомобиля и дом жилплощадью 800 кв.м на Рублевке. По данным ФБК, на одни лишь штрафы ГАИ у Слуцкого должно уходить в год около 40% доходов.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Рыбкагейт": яхты, олигархи, девушки из эскорт-услуг
Новый фильм ФБК, вышедший 8 февраля 2018 г., посвящен одному из замов Медведева - Сергею Приходько. Источником данных стал аккаунт в Instagram девушки из эскорта Насти Рыбки, побывавшей в путешествии по Норвегии с Приходько и олигархом Олегом Дерипаской на яхте миллиардера. Роскомнадзор внес страницу с фильмом на YouTube в список запрещенных сайтов, потребовав от СМИ удалить фото и видео из него.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Сын Пескова: золотой ребенок бриллиантового папы
Герой расследования, опубликованного 17 августа 2017 года, - сын пресс-секретаря Путина. По данным ФБК, Николай Чоулз-Песков, отсидевший в британской тюрьме за грабеж, живет в Москве жизнью миллионера: феррари, частные самолеты, конный спорт. При этом он не имеет ни работы, ни даже среднего образования. "Это история об успехе. В том формате, как он возможен сейчас в РФ", - говорится в публикации.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
Картель "повара Путина"
Расследование в отношении Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", появилось 19 мая 2017 года. В нем утверждается, что Пригожин, инициировав картельный сговор и договорившись с чиновниками Минобороны, получил 23 млрд рублей из оборонзаказа, не менее трети из которых были похищены. С 2016 года Пригожин находится под санкциями США - как "спонсор и агент высших должностных лиц РФ".
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Он вам не Димон"
Появившийся 2 марта фильм "Он вам не Димон" - крупнейшее расследование ФБК в 2017 году. Премьер РФ Медведев - один из создателей масштабных коррупционных схем, утверждается в фильме. "Мы нашли все резиденции в РФ и за границей, отыскали все виноградники и неуловимые яхты и установили, где и кто на них плавал", - говорят авторы. После фильма по всей РФ прошли массовые антикоррупционные протесты.
Навальный и Фонд борьбы с коррупцией: "Дворец для Путина", "Чайка" и другие расследования
"Чайка" - первое расследование ФБК в форме документального фильма
Расследование "Чайка" о финансовых махинациях и криминальных связях сыновей генерального прокурора Юрия Чайки, опубликованное Фондом борьбы с коррупцией 1 декабря 2015 года, стало первой резонансной работой ФБК в форме документального фильма. За сутки на портале YouTube его посмотрели более полумиллиона зрителей. Фильм был признан одним из победителей международного кинофестиваля "Артдокфест".