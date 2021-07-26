Третий раз за полмесяца в России фиксируют суточный максимум смертей от ковида

В третий раз в течение июля число погибших за сутки от коронавируса в России достигло максимального показателя с начала пандемии. В четверг, 29 июля, оперативный штаб сообщил о 799 скончавшихся за последние 24 часа. Такое же число смертей было зафиксировано 16 и 24 июля.

При этом отмечается, что тенденция роста числа летальных исходов перемещается в регионы, а в центральных областях значения снижаются с начала недели. В Москве за сутки скончались 79 человек, в Санкт-Петербурге - 64.

За минувшие сутки в России выявлено 23 270 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе 3 356 случаев - в Москве.

Всего с начала пандемии в России зарегистрировано 6 218 502 случая заболевания.

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