 Комментарий: Третья волна пандемии обнажила пороки системы Путина | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 08.07.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мнения

Комментарий: Третья волна пандемии обнажила пороки системы Путина

Третья волна пандемии жестко ударила по России. Одна из главных причин - та система правления, которую создал Владимир Путин, считает обозреватель FAZ Фридрих Шмидт.

Владимир Путин

Третья волна коронавируса в России стала темой комментария Фридриха Шмидта (Friedrich Schmidt), опубликованного в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"В то время, когда другие европейские страны ослабляют коронавирусные ограничения, третья волна пандемии жестко бьет по России. Насколько жестко, видимо, покажут только данные о чрезмерной смертности, потому что большинству официальных сведений о числе заражений и летальных исходов невозможно доверять. Уже сейчас очевидно, что Россия - в числе стран, по которым пандемия ударила сильнее всего. Это не в последнюю очередь связано с системой правления Владимира Путина, в которой популизм, уклонение от ответственности, теории заговора и тоска по сильной руке слились в фатальную смесь.

Вместо того, чтобы озаботиться банальными, с его точки зрения, повседневными вопросами, президент РФ предпочитает заниматься геополитикой и на третьем десятке своего правления все больше - своим взглядом на историю, которая должна представлять собой цепь советских и российских побед. В отличие от глав демократических государств, которые несут ответственность за свои решения, Путин избавлен от таких хлопот: админресурс обеспечивает необходимые результаты. И все же президент избегает непопулярных и необходимых в пандемию мер. Их он перепоручает своим подчиненным. Так было с карантинными ограничениями в начале 2020 года, которые вводили главы регионов - и отменяли их, когда Путин захотел провести парады Победы и голосование по поправкам в конституцию.

С тех пор вводились только минимальные ограничения, в том числе, потому что власти не хотели расходовать слишком большие средства на поддержку бизнеса и населения. Нефтегазовые миллиарды откладываются для возмещения возможных новых экономических потерь в затяжной  борьбе с Западом.

В борьбе с коронавирусом Путин избегает однозначной позиции. Он говорит об опасности коронавируса, но и противники медицинских масок могут назвать президента своим сторонником: после публичного появления в (американском) защитном костюме в больнице в марте 2020 года, которое активно высмеивали, Путин не показывается даже в маске. Вот и фото его вакцинации не стало достоянием общественности - видимо, чтобы не бросить тень на его нимб неуязвимости.

Сейчас в России растет недовольство принудительной вакцинацией, которая вводится в отдельных регионах и перекладывается на плечи работодателей. Это президент тоже делегировал другим, а сам выступает за прививку, но и тут идет не до конца, называя себя противником принудительной вакцинации. Его царская отрешенность снижает эффективность борьбы с коронавирусом.

То, что так много россиян отвергают вакцинацию, связано и с тем, что в обществе широко распространено недоверие государству и его представителям. Это итог пропаганды, которая распространяет теории заговора о врагах, повинных в российских бедах. К этому добавляется откровенная безответственность: еще в июне российские власти устраивали конференции с сотнями участников и массовые мероприятия с тысячами человек, играли в нормальность, когда машины скорой помощи уже стояли в пробках у ворот больниц. Но при этом против оппозиции выдвигаются надуманные обвинения в нарушении коронавирусных ограничений - даже за одиночные пикеты на официальных массовых торжествах. "Тотальный нигилизм", в котором власти упрекают теперь россиян, не желающих прививаться, результат действий самих же властей.

В рекламной кампании за вакцинацию российскими препаратами - другие не допущены - тоже наметился конфликт: в стремлении очернить Запад государственные СМИ, чиновники и даже сам Путин сеют сомнения в западных вакцинах. Побочным эффектом этого становится рост недоверия и к отечественным препаратам. К тому же, данных об их эффективности мало, две вакцины вызывают большие сомнения.

Даже про флагманский российский препарат "Спутник V" поначалу кичливо говорили, что он защищает от "дельта"-варианта практически так же, как и от изначальной версии вируса. И только на фоне многочисленных случаев, когда уже привитые все же заражались, эти данные подкорректировали. Из-за этого власти не смогли правдоподобно донести до населения главный посыл: вакцина помогает защититься от тяжелого протекания заболевания.

Низкие цифры новых заражений дают ложное ощущение безопасности, как и постоянно повторяемый тезис о том, что Россия справилась с пандемией лучше, чем западные страны. К этому добавляются местами и проблемы с поставкой нужного числа доз вакцины. Все это объясняет, почему кампания вакцинации в России так медленно разворачивалась в то время, пока власти строили из себя спасителей мира и обещали экспорт сотен миллионов доз "Спутника V".

Просчеты руководства страны, действующего в условиях пандемии нерешительно и непоследовательно, усугубляются нежеланием населения смотреть правде в лицо. Об огромной избыточной смертности, которая может составить гораздо больше полумиллиона погибших в этой пандемии, почти никто не говорит. Именно эта смертность - цена за мнимую нормальность в России".

Автор: Фридрих Шмидт, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

Без права переиздания. © Frankfurter Allgemeine Zeitung GmbH, Франкфурт-на-Майне.

Сайт газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 03:55

Ковид после прививки: нужно ли прививаться? (01.07.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Нью-Йорк после пандемии возрождает культурную жизнь, звездные тусовки и туризм (06.07.2021)  

"Дельта"-вариант пришел в Израиль: в стране начинают прививать подростков (06.07.2021)  

Также по теме

Dritte Corona-Welle in Russland rückt näher

Комментарий: Парадоксы российской вакцинации 28.04.2021

Россия все больше отстает по темпам вакцинации от стран-лидеров, но, похоже, это не очень волнует власти. Гораздо больше их беспокоят проблемы российской вакцины за рубежом - считает Александр Плющев. 

Portugal Tourismus Strassenbahn in Lissabon

Коронавирус: Португалия вводит комендантский час в ряде муниципалитетов 01.07.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 183 млн жителей планеты. Свыше 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 1 июля.

Schweiz, Genf I Hauptsitz der Weltgesundheitsorganisation I WHO I Gebäude

Коронавирус: ВОЗ встревожена распространением "дельта"-варианта в Африке 02.07.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 183 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 2 июля.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Глобальное потепление - просто каприз природы? Фактчекинг DW  

День бикини, или Откровения пляжной моды (фотогалерея)  

"Спецоперация" властей Беларуси: что говорят об этом западные политологи  