 Комментарий: России не избежать третьей волны коронавируса | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 11.04.2021

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Мнения

Комментарий: России не избежать третьей волны коронавируса

Российское руководство повторит ошибки властей других стран и не пойдет своевременно на непопулярные меры, чтобы остановить мутации коронавируса. Таков прогноз Андрея Гуркова.

Символическое изображение мутации коронавируса

Символическое изображение мутации коронавируса

Одна из важнейших задач журналистики - делать прогнозы. Иными словами, помогать думающим людям просчитывать вероятное или возможное развитие событий. Прогнозы нужны для принятия адекватных решений в самых разных сферах, будь то погода, состояние экономики, уровень кредитных ставок, динамика обменных курсов, последствия политических решений. И, конечно же, при оценке эпидемиологической ситуации.

Британская мутация B.1.1.7 - главная виновница третьей волны в Европе

31 августа 2020 года автор этих строк опубликовал на сайте DW комментарий под заголовком "Идет вторая волна коронавируса. Готовьтесь!". Я вовсе не собирался "распространять страшилки", как заподозрили тогда пользователи соцсетей из числа ковид-скептиков. Просто журналистский анализ информации, поступавшей в те дни из разных стран Европы, привел к выводу, что читателей непременно следует предупредить - об угрозе их здоровью и о надвигающихся серьезных проблемах для бизнеса в их странах, будь то Германия, Россия, Украина, Беларусь… 

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Экономический обозреватель DW Андрей Гурков

Из этих же соображений написан и нынешний комментарий. Сейчас, как и в конце августа, факты говорят о том, что набирает силу новая, третья волна COVID-19. В Германии, к примеру, вновь стремительно заполняются реанимационные палаты, в Польше резко выросло количество смертей, в Азербайджане зафиксированы рекордные с начала года показатели выявленных за сутки случаев заражения, а в Турции число инфицированных и умерших за день достигло невиданного за все время пандемии уровня.

Новая волна, объясняют эксперты, связана с более заразными и более смертельными мутациями коронавируса (в русскоязычном пространстве их чаще всего называют штаммами). В Германии, где все громче звучат призывы к новому короткому, но жесткому локдауну, на британскую мутацию B.1.1.7 приходится уже порядка 90 процентов всех положительных тестов. В Казахстане, где третья волна тоже уже идет, британскую, южноафриканскую и бразильскую мутации к началу апреля зафиксировали по всей стране за исключением четырех регионов.

Временной лаг между волнами коронавируса в ЕС и РФ

Добрались эти мутации и до России. Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач РФ Анна Попова на совещании в правительстве сообщила 6 апреля о 103 обнаруженных случаях заражения британским вариантом вируса и о 10 - южноафриканским. Казалось бы, какую угрозу могут представлять для огромной страны столь мизерные цифры?

Однако опыт первых двух волн коронавируса показывает, что они с полной силой обрушиваются на Россию примерно полтора-два месяца после того, как накрывают страны ЕС. В конце августа, когда писался предыдущий комментарий, ситуация в РФ представлялась еще более или менее благополучной, массово заражаться россияне стали ближе к концу октября, после чего в ноябре-декабре болезнь начала просто косить людей.

Михаил Мишустин созывает сразу два совещания по борьбе с ковидом

Опасность нового витка пандемии явно осознают в правительстве РФ. Иначе российский премьер Михаил Мишустин не стал бы дважды на минувшей неделе созывать совещания, посвященные борьбе с коронавирусом. Во вторник, 6 апреля, упор был сделан на угрозу третьей волны и на "новых штаммах". Подчеркнув, что реагировать надо незамедлительно, глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой уже к пятнице представить "дополнительные меры по защите людей". А 9 апреля премьер вместе с производителями российских вакцин обсуждал их производство и меры по ускорению прививочной кампании в стране. При этом он вновь заострил внимание на "новых, более агрессивных и менее изученных штаммах коронавируса".

Проблема в том, что любые дополнительные противоэпидемические меры, кроме ускорения массовой вакцинации, неминуемо сводятся, как убедительно показывает международный опыт, к ужесточению требований социального дистанцирования и к различным более или менее строгим ограничениям. А все это крайне непопулярно в России и не будет поддержано обществом, особенно сейчас, когда все предвкушают долгожданную весну после аномально затянувшейся зимы, и очень многие почему-то уверовали, что эпидемия закончилась или благодаря теплой погоде вот-вот закончится.  

Российское руководство повторит ошибки властей других стран

К тому же вскоре, 21 апреля, Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию, и президент наверняка предпочтет говорить об успехах в борьбе с коронавирусом, чем о каком-то новом локдауне. Затем будут любимые всеми россиянами майские праздники с массовыми гуляньями, парадами и туристическими поездками по стране и за рубеж, после чего вскоре наступит традиционная пора выпускных вечеров в школах, а там уже и период летних отпусков не за горами.

Вот почему можно предположить, что российское руководство пойдет по тому же пути и совершит примерно те же ошибки, что и власти многих других стран, включая Германию: будет максимально долго оттягивать ужесточение надоевших ограничительных мер в условиях быстрого распространения мутаций. В результате, России, как и большинству стран вокруг нее, не удастся избежать третьей волны коронавируса.

Но это - всего лишь журналистский прогноз, всего лишь информация к размышлению для тех, кто осознанно идет по жизни, привык взвешивать свои поступки и избегает неоправданных рисков. Берегите себя!

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Андрей Гурков


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