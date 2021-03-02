Комментарий: России не избежать третьей волны коронавируса

Российское руководство повторит ошибки властей других стран и не пойдет своевременно на непопулярные меры, чтобы остановить мутации коронавируса. Таков прогноз Андрея Гуркова.
Одна из важнейших задач журналистики - делать прогнозы. Иными словами, помогать думающим людям просчитывать вероятное или возможное развитие событий. Прогнозы нужны для принятия адекватных решений в самых разных сферах, будь то погода, состояние экономики, уровень кредитных ставок, динамика обменных курсов, последствия политических решений. И, конечно же, при оценке эпидемиологической ситуации.
31 августа 2020 года автор этих строк опубликовал на сайте DW комментарий под заголовком "Идет вторая волна коронавируса. Готовьтесь!". Я вовсе не собирался "распространять страшилки", как заподозрили тогда пользователи соцсетей из числа ковид-скептиков. Просто журналистский анализ информации, поступавшей в те дни из разных стран Европы, привел к выводу, что читателей непременно следует предупредить - об угрозе их здоровью и о надвигающихся серьезных проблемах для бизнеса в их странах, будь то Германия, Россия, Украина, Беларусь…
Из этих же соображений написан и нынешний комментарий. Сейчас, как и в конце августа, факты говорят о том, что набирает силу новая, третья волна COVID-19. В Германии, к примеру, вновь стремительно заполняются реанимационные палаты, в Польше резко выросло количество смертей, в Азербайджане зафиксированы рекордные с начала года показатели выявленных за сутки случаев заражения, а в Турции число инфицированных и умерших за день достигло невиданного за все время пандемии уровня.
Новая волна, объясняют эксперты, связана с более заразными и более смертельными мутациями коронавируса (в русскоязычном пространстве их чаще всего называют штаммами). В Германии, где все громче звучат призывы к новому короткому, но жесткому локдауну, на британскую мутацию B.1.1.7 приходится уже порядка 90 процентов всех положительных тестов. В Казахстане, где третья волна тоже уже идет, британскую, южноафриканскую и бразильскую мутации к началу апреля зафиксировали по всей стране за исключением четырех регионов.
Добрались эти мутации и до России. Глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач РФ Анна Попова на совещании в правительстве сообщила 6 апреля о 103 обнаруженных случаях заражения британским вариантом вируса и о 10 - южноафриканским. Казалось бы, какую угрозу могут представлять для огромной страны столь мизерные цифры?
Однако опыт первых двух волн коронавируса показывает, что они с полной силой обрушиваются на Россию примерно полтора-два месяца после того, как накрывают страны ЕС. В конце августа, когда писался предыдущий комментарий, ситуация в РФ представлялась еще более или менее благополучной, массово заражаться россияне стали ближе к концу октября, после чего в ноябре-декабре болезнь начала просто косить людей.
Опасность нового витка пандемии явно осознают в правительстве РФ. Иначе российский премьер Михаил Мишустин не стал бы дважды на минувшей неделе созывать совещания, посвященные борьбе с коронавирусом. Во вторник, 6 апреля, упор был сделан на угрозу третьей волны и на "новых штаммах". Подчеркнув, что реагировать надо незамедлительно, глава правительства поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой уже к пятнице представить "дополнительные меры по защите людей". А 9 апреля премьер вместе с производителями российских вакцин обсуждал их производство и меры по ускорению прививочной кампании в стране. При этом он вновь заострил внимание на "новых, более агрессивных и менее изученных штаммах коронавируса".
Проблема в том, что любые дополнительные противоэпидемические меры, кроме ускорения массовой вакцинации, неминуемо сводятся, как убедительно показывает международный опыт, к ужесточению требований социального дистанцирования и к различным более или менее строгим ограничениям. А все это крайне непопулярно в России и не будет поддержано обществом, особенно сейчас, когда все предвкушают долгожданную весну после аномально затянувшейся зимы, и очень многие почему-то уверовали, что эпидемия закончилась или благодаря теплой погоде вот-вот закончится.
К тому же вскоре, 21 апреля, Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию, и президент наверняка предпочтет говорить об успехах в борьбе с коронавирусом, чем о каком-то новом локдауне. Затем будут любимые всеми россиянами майские праздники с массовыми гуляньями, парадами и туристическими поездками по стране и за рубеж, после чего вскоре наступит традиционная пора выпускных вечеров в школах, а там уже и период летних отпусков не за горами.
Вот почему можно предположить, что российское руководство пойдет по тому же пути и совершит примерно те же ошибки, что и власти многих других стран, включая Германию: будет максимально долго оттягивать ужесточение надоевших ограничительных мер в условиях быстрого распространения мутаций. В результате, России, как и большинству стран вокруг нее, не удастся избежать третьей волны коронавируса.
Но это - всего лишь журналистский прогноз, всего лишь информация к размышлению для тех, кто осознанно идет по жизни, привык взвешивать свои поступки и избегает неоправданных рисков. Берегите себя!
Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle
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