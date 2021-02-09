Почему россияне не спешат прививаться от коронавируса

Даже в российских регионах вакцина от коронавируса сегодня доступнее, чем в большинстве европейских стран. В Москве и вовсе можно сделать укол прямо в ГУМе на Красной площади. Тем не менее россияне не спешат ставить прививку от вируса, от которого, только по официальным данным, в России погибли более 200 тысяч человек. Если взять процент привитых от общего числа жителей, Россия не входит даже в первую десятку стран мира. В этом виноваты и антипрививочники, и провальная пиар-кампания вакцинации, считают специалисты.

Недавний опрос "Левада-центра" показал, что 62% россиян не готовы привиться отечественной вакциной "Спутник V". Причем больше всего скептиков среди молодых людей 18-24 лет - 75% из них не хотят получить укол российским препаратом. Невооруженным глазом недоверие россиян как к российским, так и к зарубежным вакцинам видно и в соцсетях.

Дезинформация о вакцине в соцсетях

Во "ВКонтакте", TikTok, WhatsApp и других соцсетях и мессенджерах популярностью пользуются посты с конспирологическими теориями о происхождении коронавируса и вреде вакцины от него. Такие версии распространяются, например, через ультраконсервативные каналы "Сорок сороков" и "Оставьте нас в покое" ведущей телеканала "Царьград" Александры Машковой-Благих. Во "ВКонтакте" дезинформацией о вакцинах занимаются те же "Сорок Сороков" и "QAnon Россия".

Посты с конспирологическими теориями крайне популярны

В TikTok самым популярным результатом по запросу "вакцинация" является видео с изображением игрушечного шприца, игла которого при соприкосновении с кожей уходит внутрь шприца. "Таким шприцем колют высокопоставленных особ", - комментирует автор ролика. На другом видео с полумиллионом просмотров актриса Мария Шукшина говорит, что не будет вакцинироваться, потому что "много знает про эту вакцину". "У Паисия Святогорца, причисленного к лику святых, все было сказано об этом", - многозначительно добавила Шукшина.

Соцсети обещают бороться с фейками о вакцинации

В пресс-службе компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, DW заверили, что борются с "медицинской дезинформацией". "Мы не допускаем на платформе контент на тему антивакцинаторства(...), поэтому мы ограничиваем или удаляем его, - говорится в ответе на запрос DW. - Также мы не допускаем размещения рекламы, которая продвигает антивакцинаторство".

Представители "ВКонтакте" DW сообщили, что ограничивают доступ к информации, которая вводит в заблуждение. "В 2019 году мы начали показывать предупреждения о потенциально недостоверной информации в сообществах, которые посвящены отказу от прививок, - сообщили в компании. - В таких группах есть плашка с предостережением и призывом прочитать статью о вакцинации". Действительно, при попытке зайти в группы "Сорок сороков" и "QAnon Россия" есть предупреждение о том, что "материалы сообщества могут быть опасны для здоровья".

В TikTok сообщили, что борются с "медицинской дезинформацией"

В то же время Telegram не предупреждает пользователей о недостоверности информации в этих каналах.

"Прививка спасла кому-то жизнь"

Провал вакцинации от нового коронавируса может быть связан с низким качеством пропаганды прививок еще в доковидные времена, считает политконсультант Алена Август. "Если бы работа (над имиджем вакцинации. - Ред.) была планомерной и до пандемии, то сейчас новая вакцина легла бы на хорошо удобренную почву, - говорит специалистка по пиару. - Работать надо постоянно, особенно когда речь идет о жизни и здоровье человека".

Август обращает внимание, что российские врачи и медицинские чиновники говорят о прививках скучным и перегруженным терминами языком. Чтобы люди поверили в эффективность вакцины, по ее мнению, людям нужны истории. Например, как даже незначительная прививка спасла кому-то жизнь. Или наоборот: из-за непоставленной прививки появились проблемы со здоровьем. "Но государственные организации не умеют пользоваться сторителлингом", - с сожалением замечает Алена Август.

Недоверие к власти - недоверие к вакцине

Неприязнь к отечественной вакцине у россиян может быть связана с общим недоверием к власти, считает политтехнолог Алексей Петровичев. Эта версия хорошо объясняет и тот факт, что главные скептики по отношению к "Спутнику V" - это молодые люди. В этой же возрастной категории (18-24 лет), по опросу "Левада-центра", больше всего россиян считают, что Россия идет по неверному пути (48%), и не одобряют деятельность президента (46%).

"Вакцина ассоциируется с федеральным центром, - говорит Петровичев. - Посмотрев разоблачения Навальным почти всех федеральных чиновников, люди думают, что такая же история будет с вакциной". На этом фоне слова отдельных врачей о необходимости вакцинации звучат неубедительно.

Не добавляет очков вакцине и то, что ни президент страны, ни главы регионов в большинстве своем прививаться не спешат. "Даже если 85 чиновников регионального масштаба запишут сториз, как они делают прививку и после этого живы-здоровы, это уже будет интересный инфоповод", - размышляет Петровичев о возможностях ускорить темпы вакцинации.

Владимир Путин в этом сезоне делать себе прививку не собирается - в феврале он объяснил, что у него есть прививочный план. Привиться от коронавируса он пообещал в конце лета или начале осени.

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