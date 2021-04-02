 Третья волна коронавируса в Казахстане: без карантина, масок и вакцин? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 07.04.2021

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Мир

Третья волна коронавируса в Казахстане: без карантина, масок и вакцин?

В Казахстане несколько раз фиксировались рекордные показатели роста заболеваемости ковидом. Официально введены карантинные меры. Но соблюдаются ли они и какова ситуация на самом деле?

На улицах Алма-Аты во время третьей волны коронавируса

На улицах Алма-Аты во время третьей волны коронавируса

Из регулярных информационных сообщений Минздрава Казахстана следует, что несмотря на некоторое снижение в последние дни темпов роста заражений коронавирусом, в целом по стране ситуация с распространением COVID-19 все еще остается напряженной. В так называемой "красной зоне" находятся 8 из 16 регионов Республики Казахстан, включая крупнейшие города с населением свыше 1 миллиона человек - Алма-Ату и Нур-Султан.

Статистика по коронавирусу: какая ситуация в Казахстане

По официальным данным, с начала пандемии в Казахстане было зафиксировано 256 837 заражений коронавирусом и 50 839 заболеваний коронавирусной пневмонией с отрицательным показателем ПЦР-теста. В течение первой недели апреля в среднем фиксировалось 1988 заражений в день, из которых ежедневно более 560 случаев коронавирусной инфекции приходилось на Алма-Ату и 300 - на Нур-Султан. 

Уличные концерты во время пандемии

Уличные концерты во время пандемии

В этой связи по всей стране объявлено о введении карантинных ограничений до середины апреля текущего года. Запрещены массовые гуляния и мероприятия, такие как свадьбы, юбилеи, корпоративы, поминки, митинги и шествия.

В очередной раз была прекращена работа спортивных секций, кинотеатров, музеев, театров, ночных и компьютерных клубов, а также фитнес-центров и аттракционов в закрытых помещениях. Исключение составляют те развлекательные центры и клубы, которые участвуют в проекте "Ashyq" ("Открытие". - Ред.), предусматривающем наличие у персонала и посетителей отрицательных ПЦР-тестов на коронавирус, сделанных не позднее 72 часов назад до посещения. Такие же тесты необходимы для проезда через блокпосты находящейся в "зеленой зоне" Восточно-Казахстанской области.

Жесткого карантина в Казахстане нет?

В министерстве здравоохранения отмечают, число госпитализированных больных с диагнозом коронавирусная инфекция в настоящий момент выше показателей июня-июля 2020 года. Тогда в Казахстане из-за нехватки мест в больницах, медикаментов и кислородных баллонов скончалось очень много людей. В связи с чем, власти страны были вынуждены объявить 13 июля 2020 года днем общенационального траура в память о жертвах пандемии.

Проверка при входе в магазин

Проверка при входе в магазин

На этот раз по информации всех без исключения областных управлений общественного здоровья, "ошибки прошлого года полностью учтены". Сообщается, например, о передаче в управление гражданскому здравоохранению в Алма-Ате и Нур-Султане  военных госпиталей под устройство стационаров для больных ковидом. Также объявлено о переоборудовании в Алма-Ате под прием заразившихся коронавирусной инфекцией людей одного из крупнейших спорткомплексов страны - "Халык-Арена", где могут разместить до 1000 коек.

Допускается, что в случае острой необходимости подразделения войск радиационной, химической и биологической защиты начнут дезинфекцию социально значимых объектов. Между тем о вводе локдауна по образцу весны прошлого года, когда население страны на 2,5 месяца оказалось запертым в своих домах, сейчас речи не идет. Более того, власти на местах, в рамках имеющихся у них полномочий, смягчают карантинные ограничения, объявляя их неэффективными.

Общественный транспорт вновь работает нормально, учеба - только онлайн

Так, 5 апреля в Алма-Ате главный государственный санитарный врач Жандарбек Бекшин одобрил возобновление деятельности торгово-развлекательных центров, предприятий общепита и бытового обслуживания, работа которых была существенно ограничена с середины марта, когда был зафиксирован резкий рост случаев заражения коронавирусом. Возвращен в привычный график работы общественный транспорт, который обслуживал население по праздничным и выходным дням по 3 часа утром и вечером.

"Если общественный транспорт с 14 по 20 марта давал заражения в 18,2%, то в период введенных ограничений это число увеличилось до 21,3%. То есть, данная мера ощутимого эффекта не дала. Мы видим, что в выходные дни население активно не передвигается и чтобы более не вызывать ажиотажа, мы вернулись к штатному расписанию. Это разуплотнило пассажиропоток и позволило нам усилить контроль над масочным режимом", - пояснил позицию властей главный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин.

Соблюдение дистанции в рамках ограничений из-за коронавируса при входе в магазин в Алма-Ате

Соблюдение дистанции в рамках ограничений из-за коронавируса при входе в магазин в Алма-Ате

Вместе с тем в Казахстане остаются жесткие ограничения для образовательных учреждений. Значительная часть школьников и студентов уже больше года учится в онлайн-режиме. "В начале марта в ряде школ была сделана попытка возобновить обучение в традиционном формате для учащихся начальных и выпускных классов. Но она оказалась неудачной. В соседней с нами гимназии уже через неделю после начала очной учебы сразу два ученика заболели. ПЦР-тест дал положительный результат и у их учителя. Пришлось им возвращаться к онлайн-обучению. Мы решили не рисковать. Скорее всего, этот учебный год полностью будет на дистанционной форме", - сообщила DW заведующая по учебной части одной из гимназий Алма-Аты Ольга Александрова.

Маски и прививки. Как к этому относятся казахстанцы   

Надо заметить, что население Казахстана довольно скептически относится к призывам властей следовать масочному режиму и соблюдать социальную дистанцию для уменьшения темпов роста распространения коронавирусной инфекции. С установлением теплой погоды на пешеходные улицы и площади городов на свежий воздух выходят тысячи людей, которые категорически не желают носить какие-либо маски. Вместе с тем, немало людей выражают желание пройти вакцинацию от коронавируса.

На улицах Алма-Аты

На улицах Алма-Аты

Другое дело, что вакцин катастрофически не хватает. У прививочных пунктов, куда привозят пока только российскую вакцину Sputnik V, наблюдаются очереди из желающих пройти вакцинацию, которая приостановлена до поступления новой партии, предположительно 10 апреля. Согласно официальной информации министерства здравоохранения Казахстана, к 6 апреля в общей сложности вакцинацию прошли почти 195 000 человек. При этом Минздрав не называет число людей, получивших вакцину на первом и втором этапе, как не сообщает и о том, вакцины каких еще производителей поступят в Казахстан. 

Фактически массовая вакцинация началась в Казахстане после жесткой критики правительства со стороны президента Казахстана. На правительственном совещании 1 апреля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал министру здравоохранения и другим членам Кабмина "кадровое решение, которое вас сильно разочарует", если не будет переломлена ситуация с массовой вакцинацией.

По информации президента Токаева, с 1 февраля в Казахстане было вакцинировано менее 0,2 % населения, что является одним из самых худших показателей в мире. "Речь идет о национальной безопасности страны. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан. Это дополнительные доходы бизнеса, недополученные налоги в бюджет, общее снижение национального богатства", - подчеркнул президент Казахстана Токаев, который 6 апреля привился российской вакциной Sputnik V, произведенной Карагандинским фармацевтическим заводом.

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    Автор: Андрей Гурков


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