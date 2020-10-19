Что не так с высшим образованием в Казахстане и при чем тут коронавирус

Казахская Академия транспорта и коммуникаций, в которой обучаются около 5 тысяч студентов, 16 октября вынуждена была остановить свою деятельность. Сославшись на многочисленные выявленные нарушения учебного процесса, министерство образования и науки отозвало лицензию у вуза, основанного в далеком 1931 году.

В числе основных претензий к нему - отсутствие качественного профессорско-преподавательского состава и условий для прохождения производственной практики. Кроме того, министерство указало на серьезную нехватку необходимой учебно-методической и научной литературы. Опрошенные DW эксперты полагают, что аналогичные претензии могут быть предъявлены едва ли не ко всем высшим учебным заведениям Казахстана. Ожидается, что в ближайшее время прекратят свою деятельность еще несколько из них. В чем причина такого положения дел, и что нужно для его изменения - у DW.

Главные проблемы казахстанских вузов

Разумеется, резко и в короткие сроки повысить уровень профессорско-преподавательского состава не может, наверное, ни один университет. Ситуацию в Казахстане усугубила пандемия коронавируса. С марта во всех учебных заведениях страны действует карантин. Университеты закрыты, сохранятся серьезные ограничения на въезд в страну. Так что пока невозможно ни запустить программы по повышению квалификации преподавателей, ни пригласить специалистов из-за границы.

С марта во всех учебных заведениях Казахстана действует карантин

По оценке профессора Рустама Бурнашева, преподававшего в ряде зарубежных вузов, еще одной из проблем, с которыми постоянно сталкиваются казахстанские университеты, является их соответствие стандартам профильных министерств.

"Поскольку у нас пока еще выдают дипломы гособразца, наличие неких определяемых министерствами стандартов выглядит правильно. Но дело в том, что нынешние стандарты строятся на каких-то фантастических и логически непрозрачных представлениях, которые каждый раз меняются у чиновников от образования вместе с приходом нового министра. Например, до сих пор непонятно, какой процент преподавателей вузов должны иметь ученую степень", - пояснил в интервью DW Бурнашев. Он также обратил внимание на странные, по его выражению, лицензионные требования к использованию научной литературы, которая должна быть не старше 5 лет.

Еще одной острой проблемой высшей школы Казахстана профессор Бурнашев назвал тотальную коммерциализацию местных вузов. По его словам, из-за того, что в большинстве их отсутствуют ограничения на прием студентов, профессора узнают о количестве учащихся на их кафедрах только перед началом семестра. Излишняя же загруженность, считает собеседник DW, подталкивает преподавателей задуматься о возможном переезде в другие государства.

В Казахстане не хватает вузовских специалистов различного профиля

В свою очередь, депутат нижней палаты парламента Ирина Смирнова в интервью DW выразила надежду, что профильное министерство, отзывая у Академии транспорта (среди ее студентов немало граждан Узбекистана) и других вузов лицензии на образовательную деятельность, не допустит прекращения подготовки необходимых специалистов.

Пандемия коронавируса усугубила проблемы казахстанских вузов

"У нас не готовят инженеров по обслуживанию сложной медтехники, уже не обучают по таким специальностям как гидротехнолог, гидромелиоратор. Я так понимаю, что скоро мы не станем готовить и инженеров железнодорожного транспорта. Сильно не хватает технологов пищевой промышленности, есть проблемы с кадрами в легкой промышленности. И это не может не тревожить", - призналась Смирнова.

И напомнила историю с внедрением Минздравом в 2006 году новых стандартов в медицинском образовании. Тогда, последовав рекомендациям ВОЗ, власти Казахстана по всей стране закрыли в медицинских вузах факультеты педиатрии, одновременно предложив детским врачам перепрофилироваться в семейных докторов общего профиля. Потребовалось 10 лет, чтобы осознать допущенную ошибку. При этом, по мнению Смирновой, восстановить казахстанскую педиатрию полностью пока так и не удалось. Немало врачей и преподавателей факультетов педиатрии из-за отсутствия востребованности покинули страну.

Плохие вузы закроются сами?

Для улучшения ситуации в системе высшего образования Казахстана, прежде всего, полагает профессор Бурнашев, нужен детальный и взвешенный анализ работы вузов. "Сегодня решения, которые принимают органы управления, строятся не на основе серьезных исследований, а на желаниях и представлениях отдельных чиновников о том, каким должно быть высшее образование. У нас сейчас нет четкой картины того, что происходит в системе высшего образования Казахстана", - констатирует Бурнашев.

В свою очередь, ректор частного университета AlmaU Асылбек Кожахметов в комментарии для DW отметил, что не стоит определять административным путем, какие вузы хорошие, а какие - плохие. "Я считаю, что университеты должны сами выживать в условиях рыночной экономики. Если они дают качественное образование, то это своей деятельностью покажут их выпускники. Непопулярный у работодателей и студентов вуз сам закроется. Надо создать правила и проводить такую политику, которые позволят вузам расти", - уверен Кожахметов. При этом он поддерживает одобренный президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым проект министерства образования, который должен сделать вузы страны более привлекательными.

"Предполагается, что все высшие учебные заведения будут разбиты на четыре категории. Первая лига - это вузы, конкурентоспособные на международном уровне; вторая - на национальном; третья - на региональном. Четвертая - оставшиеся. Первые две группы министерство не будет проверять, а кто и в какой лиге окажется - определит специальная международная комиссия", - поделился информацией Асылбек Кожахметов, отметив важность участия в работе комиссии уважаемых в стране и за ее пределами людей. Ведь занявшие в своей лиге последние места университеты будут заменены теми, что в более низкой лиге завоевали первые три позиции.

В министерстве образования и науки, как и в Академии транспорта и коммуникаций, на вопросы DW не ответили. Основные акционеры Академии ведут переговоры с представителями профильного министерства, надеясь, что им удастся не допустить расформирования вуза, годовая стоимость обучения в котором в зависимости от факультета составляет от 840 до 2950 евро.

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