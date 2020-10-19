 Что не так с высшим образованием в Казахстане и при чем тут коронавирус | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 20.10.2020

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Мир

Что не так с высшим образованием в Казахстане и при чем тут коронавирус

Отзыв лицензии у Академии транспорта, одного из старейших вузов Казахстана, вызвал дискуссию об их качестве. Что на него негативно влияет и как изменить ситуацию - у DW.

Здание Казахской Академии транспорта и коммуникаций

Казахская Академия транспорта и коммуникаций с 16 октября остановила свою деятельность

Казахская Академия транспорта и коммуникаций, в которой обучаются около 5 тысяч студентов, 16 октября вынуждена была остановить свою деятельность. Сославшись на многочисленные выявленные нарушения учебного процесса, министерство образования и науки отозвало лицензию у вуза, основанного в далеком 1931 году.

В числе основных претензий к нему - отсутствие качественного профессорско-преподавательского состава и условий для прохождения производственной практики. Кроме того, министерство указало на серьезную нехватку необходимой учебно-методической и научной литературы. Опрошенные DW эксперты полагают, что аналогичные претензии могут быть предъявлены едва ли не ко всем высшим учебным заведениям Казахстана. Ожидается, что в ближайшее время прекратят свою деятельность еще несколько из них. В чем причина такого положения дел, и что нужно для его изменения - у DW.

Главные проблемы казахстанских вузов

Разумеется, резко и в короткие сроки повысить уровень профессорско-преподавательского состава не может, наверное, ни один университет. Ситуацию в Казахстане усугубила пандемия коронавируса. С марта во всех учебных заведениях страны действует карантин. Университеты закрыты, сохранятся серьезные ограничения на въезд в страну. Так что пока невозможно ни запустить программы по повышению квалификации преподавателей, ни пригласить специалистов из-за границы.

Проходная Академии транспорта и коммуникаций

С марта во всех учебных заведениях Казахстана действует карантин

По оценке профессора Рустама Бурнашева, преподававшего в ряде зарубежных вузов, еще одной из проблем, с которыми постоянно сталкиваются казахстанские университеты, является их соответствие стандартам профильных министерств.

"Поскольку у нас пока еще выдают дипломы гособразца, наличие неких определяемых министерствами стандартов выглядит правильно. Но дело в том, что нынешние стандарты строятся на каких-то фантастических и логически непрозрачных представлениях, которые каждый раз меняются у чиновников от образования вместе с приходом нового министра. Например, до сих пор непонятно, какой процент преподавателей вузов должны иметь ученую степень", - пояснил в интервью DW Бурнашев. Он также обратил внимание на странные, по его выражению, лицензионные требования к использованию научной литературы, которая должна быть не старше 5 лет.

Еще одной острой проблемой высшей школы Казахстана профессор Бурнашев назвал тотальную коммерциализацию местных вузов. По его словам, из-за того, что в большинстве их отсутствуют ограничения на прием студентов, профессора узнают о количестве учащихся на их кафедрах только перед началом семестра. Излишняя же загруженность, считает собеседник DW, подталкивает преподавателей задуматься о возможном переезде в другие государства.

В Казахстане не хватает вузовских специалистов различного профиля

В свою очередь, депутат нижней палаты парламента Ирина Смирнова в интервью DW выразила надежду, что профильное министерство, отзывая у Академии транспорта (среди ее студентов немало граждан Узбекистана) и других вузов лицензии на образовательную деятельность, не допустит прекращения подготовки необходимых специалистов.

врач проводит тест на коронавирус в Алма-Ате

Пандемия коронавируса усугубила проблемы казахстанских вузов

"У нас не готовят инженеров по обслуживанию сложной медтехники, уже не обучают по таким специальностям как гидротехнолог, гидромелиоратор. Я так понимаю, что скоро мы не станем готовить и инженеров железнодорожного транспорта. Сильно не хватает технологов пищевой промышленности, есть проблемы с кадрами в легкой промышленности. И это не может не тревожить", - призналась Смирнова.

И напомнила историю с внедрением Минздравом в 2006 году новых стандартов в медицинском образовании. Тогда, последовав рекомендациям ВОЗ, власти Казахстана по всей стране закрыли в медицинских вузах факультеты педиатрии, одновременно предложив детским врачам перепрофилироваться в семейных докторов общего профиля. Потребовалось 10 лет, чтобы осознать допущенную ошибку. При этом, по мнению Смирновой, восстановить казахстанскую педиатрию полностью пока так и не удалось. Немало врачей и преподавателей факультетов педиатрии из-за отсутствия востребованности покинули страну.

Плохие вузы закроются сами?

Для улучшения ситуации в системе высшего образования Казахстана, прежде всего, полагает профессор Бурнашев, нужен детальный и взвешенный анализ работы вузов. "Сегодня решения, которые принимают органы управления, строятся не на основе серьезных исследований, а на желаниях и представлениях отдельных чиновников о том, каким должно быть высшее образование. У нас сейчас нет четкой картины того, что происходит в системе высшего образования Казахстана", - констатирует Бурнашев.

В свою очередь, ректор частного университета AlmaU Асылбек Кожахметов в комментарии для DW отметил, что не стоит определять административным путем, какие вузы хорошие, а какие - плохие. "Я считаю, что университеты должны сами выживать в условиях рыночной экономики. Если они дают качественное образование, то это своей деятельностью покажут их выпускники. Непопулярный у работодателей и студентов вуз сам закроется. Надо создать правила и проводить такую политику, которые позволят вузам расти", - уверен Кожахметов. При этом он поддерживает одобренный президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым проект министерства образования, который должен сделать вузы страны более привлекательными.

"Предполагается, что все высшие учебные заведения будут разбиты на четыре категории. Первая лига - это вузы, конкурентоспособные на международном уровне; вторая - на национальном; третья - на региональном. Четвертая - оставшиеся. Первые две группы министерство не будет проверять, а кто и в какой лиге окажется - определит специальная международная комиссия", - поделился информацией Асылбек Кожахметов, отметив важность участия в работе комиссии уважаемых в стране и за ее пределами людей. Ведь занявшие в своей лиге последние места университеты будут заменены теми, что в более низкой лиге завоевали первые три позиции.

В министерстве образования и науки, как и в Академии транспорта и коммуникаций, на вопросы DW не ответили. Основные акционеры Академии ведут переговоры с представителями профильного министерства, надеясь, что им удастся не допустить расформирования вуза, годовая стоимость обучения в котором в зависимости от факультета составляет от 840 до 2950 евро.

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    Автор: Григорий Аросев


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