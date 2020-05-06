Почему 1 сентября школы Казахстана остались закрытыми?

Предложение начать в Казахстане новый учебный год в онлайн-режиме появилось еще 14 июля. Тогда на пике заболеваемости жителей страны смертельной формой пневмонии инициатор дистанционной формы образования, министр здравоохранения Алексей Цой заметил, что возобновление очного обучения может привести к росту заболеваемости среди детей и передаче инфекции вне школы.

Когда с интернетом не все в порядке

Больше месяца рекомендации Алексея Цоя в Казахстане никто сомнению не подвергал. На прошедшем 4 августа заседании правительства было даже объявлено, что из 3,3 млн школьников Казахстана лишь 157 тысяч учащихся сядут за парты непосредственно в школьных классах. Речь идет об учениках 1-2 классов, которые по желанию своих родителей начнут учебу в так называемых дежурных классах, с учетом социальной дистанции рассчитанных на 10-15 человек, а также школьниках небольших учебных заведений, обычно расположенных в отдаленных районах сельской местности. Допустили в правительстве и традиционную форму обучения в тех школах, где из-за особенностей рельефа местности нет качественного доступа к интернету.

Однако ближе к началу нового учебного года целесообразность дистанционной формы получения знаний часть казахстанского общества стала подвергаться некоторому сомнению. Причин тому несколько. Во-первых, в течение месяца резко упало количество фиксируемых случаев COVID-19. Например, если 30 июля в Казахстане было зарегистрировано 1414 случаев заражения коронавирусом, то 30 августа выявили только 111 заболевших.

Урок в одном из начальных классов в школе в Казахстане, май 2019 года

Во-вторых, свою роль сыграли поступающие сообщения из находящейся в одном информационном пространстве с Казахстаном России, где принято решение начать 1 сентября очное обучение школьников всех классов. В-третьих, не все жители страны верят в правительственные обещания выдать 500 тысячам школьников и 30 тысячам учителей необходимые для проведения качественных онлайн-уроков компьютеры, а заодно решить проблемы с повсеместным доступом в интернет. В настоящий момент в ряде регионов страны, включая отдельные районы крупных городов, его либо нет, либо для него характерен слабый сигнал, недостаточный для получения видеоконтента.

Что волнует учителей в Казахстане

Работающая больше 25 лет учителем биологии одной из алма-атинских школ Жанара Турсынова в необходимости дистанционной формы обучения не сомневается. По ее словам, несмотря на резкое снижение числа заразившихся коронавирусом людей, она считает правильным решение оставить школы на карантине. "Я не знаю, как в России, которая решила вернуться к традиционной форме обучения, но у нас это делать точно нельзя. Все школы переполнены. У нас, например, учится 2,5 тысяч детей, хотя школа рассчитана только на 1200 учащихся. В классах по 40-45 человек при норме в 25. В коридорах на перемене не протолкнуться. Один больной ребенок заразит всех", - заметила в беседе с DW Жанара Турсынова.

Школа закрыта. Алма-Ата, 2020 год

Вместе с тем учитель биологии не уверена, что в ближайшее время будут решены проблемы, с которыми казахстанские школы столкнулись во время предыдущего учебного года, который с 16 марта проходил в онлайн-режиме. "Учебный год фактически начался, а мы по-прежнему находимся в полном замешательстве. Как проводить уроки, никто толком не знает. На телевизионные уроки надежды нет. Они никакие. В четвертой четверти прошлого учебного года я, как и мои коллеги, задания отправляли по электронной почте. По ней же и получали ответы. Из-за слабого интернета, ни о каких видео-уроках речи быть не могло. Картинка просто не загружалась. Качество получаемых знаний учениками упало катастрофически. Боюсь, что и на этот раз будет также", - посетовала в беседе с DW Жанара Турсунова, заметив, что мало верит в возможности предлагаемой городским управлением образования "новой программы, которая будет работать лучше, чем так и не запустившиеся Zoom, Microsoft Team или Skype".

Депутат казахстанского парламента: у людей должен быть выбор

Обеспокоена возникшей ситуацией с образованием в стране и депутат Мажилиса Ирина Смирнова, которая до своего избрания в парламент прошла путь от учителя до директора муниципальной школы в Алма-Ате.

В беседе с DW депутат высшего законодательного органа Казахстана заметила, что считает дистанционный формат обучения, который был организован в предыдущем учебном году, практически неэффективным. "Записанные телеуроки хронометражом по 10 минут не представляют какой-либо ценности. Эти уроки не дают обратной связи. Они были неинтересными. Я посмотрела большую часть из них. По ним ничему не научишься. Были серьезные проблемы и с получением заданий. Во многих казахстанских семьях телефоны, имеющие доступ в интернет, есть только у родителей. Если детей трое и больше, в ущерб другим приходилось выбирать, кому из них дать этот телефон. Наконец, следует помнить, что обучение без воспитания является большой опасностью для подрастающего поколения. Очень важно, чтобы было взаимодействие с учителем, социализация, адаптация детей друг с другом. Всего этого дистанционная форма обучения не дает", - подчеркнула в своем комментарии DW Ирина Смирнова, отметив, что в нынешней ситуации у родителей должен быть выбор. По ее словам, тот факт, что в стране появились частные подпольные "группы продленного дня" для обучения детей в возрасте до 12 лет в офлайн-режиме говорит, что в Казахстане в системе образования далеко не все в порядке.

Что касается самих школьников, то, похоже, они не сильно переживают, что школы закрыты на замок. В беседе с DW несколько молодых людей, "тусующихся" на площади имени Абая в Алма-Ате, заметили, что учиться через интернет, с одной стороны, сложно, поскольку ничего не понятно, а с другой, - легко, так как вообще не надо ходить в школу.

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