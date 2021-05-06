Личный опыт: чем закончилось мое участие в исследовании "Спутника V"

В понедельник, 28 июня, московские кафе опустели, а их выручка упала на 80%. Двери ресторанов теперь официально открыты для тех немногих, кто полностью вакцинирован или имеет отрицательный результат дорогостоящего ПЦР-теста. Для москвичей без прививки недоступной стала и плановая госпитализация. В ближайшее время мэр Москвы Сергей Собянин грозит закрыть для непривитых и другие предприятия, среди которых могут оказаться парикмахерские, торговые и фитнес-центры.

Корреспондент DW Сергей Сатановский привился в числе первых добровольцев еще в декабре 2020 года, став участником клинических испытаний "Спутника V". Тем не менее в июне ему пришлось повоевать с чиновниками за свой сертификат. Об этих проблемах и своих антителах Сергей рассказывает от первого лица.

Точно "Спутник"

В конце мая мне позвонили из больницы им. М.Е. Жадкевича. Спросили, когда мне удобно подойти на третью, последнюю сдачу крови на иммуногенность (способность вакцины вызывать иммунный ответ). Этого звонка я ждал давно - он означал завершение исследования. Как только чиновники заговорили об ограничении некоторых прав людей без прививки, мне захотелось поскорее получить свой сертификат. Записался на 31 мая - ровно 180 дней после первой прививки.

Клиническая больница им. Жадкевича

В больнице я подписал акт о завершении участия в дополнительном исследовании моей крови на иммуногенность. Если не обманут, вскоре компания Crocus Medical переведет мне за это дополнительное исследование 8,5 тысяч рублей. Правда, в соцсетях некоторые участники жалуются, что так и не получили обещанной суммы.

Перематывая бинтом место укола на моей руке, медсестра сообщила, что в течение десяти дней со мной свяжутся и расскажут, чем меня укололи полгода назад - вакциной или плацебо. Если вакциной - то попросят заодно зайти за бумажным сертификатом о вакцинации. К этому времени я, правда, уже и сам знал, что получил вакцину. На первую прививку организм отреагировал высокой температурой, а через 6 недель после нее анализ показал много антител.

Тем не менее мне нужно было официальное подтверждение. Как и в других регионах, обладателям сертификата о вакцинации к июню стало доступно больше благ. В начале июня, например, сертификат позволял не сдавать ПЦР-тест при посещении некоторых пресс-конференций. К концу месяца он стал просто незаменим - без него в Москве невозможно зайти в кафе.

Без жалобы сертификат не выдают

Когда через десять дней из больницы со мной так и не связались, я снова зашел в чат участников испытаний. Десятки пользователей сообщали, что уже несколько месяцев "Госуслуги", где должен появиться сертификат, "молчат". В моем личном кабинете тоже никакой информации не появилось.

Вакцина "Спутник V"

Поиски привели меня в мою электронную медицинскую карту, привязанную к сайту московских госуслуг mos.ru. Там в разделе "Прививки" появились две записи - за 30 ноября и 21 декабря прошлого года. В эти дни мне ввели по 0,5 мл вакцины "Спутник V". То есть государство подтверждает, что я привит, но сертификата и QR-кода пока не дает.

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении не пускать в рестораны граждан без QR-кода, и это заставило меня действовать решительнее. В разделе "Госуслуг", где должен лежать заветный документ, вместо него горит кнопка "Пожаловаться на отсутствие сертификата". Я на нее нажал, и через неделю получил письмо из депздрава Москвы. Его автор сожалел, что я столкнулся с трудностями и пообещал все уладить, если я пришлю еще немного своих личных данных: СНИЛС, страховой полис и некоторые другие.

Цифровой сертификат вместо бумажного

Сейчас, спустя две недели после первой жалобы, сертификат и QR-код на "Госуслугах" так и не появился. Проблему обещают решить в ближайшие дни. Между тем цифровой сертификат уже стал доступен мне в той самой электронной медицинской карте. Его бумажную копию мне так и не предложили забрать, но она пока и не нужна: мэрия считает QR-код более надежным, чем бумажку, которую легко подделать.

Прививки "Спутником V" делают и в московском ГУМе

Производители "Спутника V" утверждали, что максимальный титр антител в организме привитого их вакциной человека приходится примерно на 21-й день после второго укола. Анализ в лаборатории "Хеликс" в тот период показывал, что прививка дала мне 310 относительных единиц антител на миллилитр крови.

Тем не менее, в январе я заболел коронавирусом одновременно со своей бабушкой. Симптомы были соответствующие - температура, потеря обоняния, слабость. Вакцина помогла мне избавиться от недуга за четыре дня, в то время как непривитая бабушка болела около месяца. Но даже кратковременная болезнь не прошла даром. 23 июня тот же тест на антитела в лаборатории "Хеликс" показал концентрацию в 318 относительных единиц на миллилитр крови - вместо 310 в январе.

"Трезвые предприниматели" против QR-кодов

Пока я подсчитывал собственные антитела и выпрашивал у властей сертификат, россияне прививаться не спешили. Недавнее исследование Morning Consult показало, что 37% россиян не хотят прививаться. Это худший результат среди крупнейших развитых и развивающихся стран. По этой причине власти уже более десятка регионов России ввели обязательную вакцинацию. Она, в свою очередь, вызвала уличные протесты антипрививочников и породила рынок фальшивых сертификатов и QR-кодов. Сопротивляться ограничениям пытаются и целые компании.

Так, я со своей иммунной защитой и отвоеванным QR-кодом 28 июня, в первый день ограниченной работы ресторанов решил проверить, как работают COVID free - заведения. После работы я зашел поужинать в вегетарианское местечко в центре Москвы. Работник кафе на входе протянул в мою сторону какой-то прибор, который я принял за считыватель QR-кода, и показал в ответ свой телефон. Оказалось, что это обычный бесконтактный термометр, которым мужчина хотел измерить мою температуру.

Убедившись, что температура в норме, он пропустил меня в зал, куда могли попасть все желающие - и вакцинированные, и непривитые. Оказалось, что хозяева этого заведения, как и некоторые другие их коллеги, решили оказать сопротивление чиновникам. На кассе они повесили листок А4 со своим собственным QR-кодом, который ведет на петицию с требованием предоставить равные права сторонникам и противникам прививок. Автор петиции - Ассоциация трезвых предпринимателей.

И хотя для непривитых это вегетарианское заведение - одно из немногих, где сейчас можно перекусить, людей там было меньше, чем обычно. Кажется, москвичи без QR-кода просто свыклись, что общепит для них закрыт, и даже не пытаются попасть внутрь.

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