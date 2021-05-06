 Личный опыт: чем закончилось мое участие в исследовании ″Спутника V″ | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 30.06.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Личный опыт: чем закончилось мое участие в исследовании "Спутника V"

Корреспондент DW узнал наверняка, что ему вкололи вакцину, а не плацебо. Но получить соответствующий сертификат оказалось не так просто, хотя из-за перенесенной болезни антител у него прибавилось.

Корреспондент DW Сергей Сатановский после вакцинации

Корреспондент DW Сергей Сатановский после вакцинации в январе 2021 года

В понедельник, 28 июня, московские кафе опустели, а их выручка упала на 80%. Двери ресторанов теперь официально открыты для тех немногих, кто полностью вакцинирован или имеет отрицательный результат дорогостоящего ПЦР-теста. Для москвичей без прививки недоступной стала и плановая госпитализация. В ближайшее время мэр Москвы Сергей Собянин грозит закрыть для непривитых и другие предприятия, среди которых могут оказаться парикмахерские, торговые и фитнес-центры.

Корреспондент DW Сергей Сатановский привился в числе первых добровольцев еще в декабре 2020 года, став участником клинических испытаний "Спутника V". Тем не менее в июне ему пришлось повоевать с чиновниками за свой сертификат. Об этих проблемах и своих антителах Сергей рассказывает от первого лица.

Точно "Спутник"

В конце мая мне позвонили из больницы им. М.Е. Жадкевича. Спросили, когда мне удобно подойти на третью, последнюю сдачу крови на иммуногенность (способность вакцины вызывать иммунный ответ). Этого звонка я ждал давно - он означал завершение исследования. Как только чиновники заговорили об ограничении некоторых прав людей без прививки, мне захотелось поскорее получить свой сертификат. Записался на 31 мая - ровно 180 дней после первой прививки.

Клиническая больница им. Жадкевича

Клиническая больница им. Жадкевича

В больнице я подписал акт о завершении участия в дополнительном исследовании моей крови на иммуногенность. Если не обманут, вскоре компания Crocus Medical переведет мне за это дополнительное исследование 8,5 тысяч рублей. Правда, в соцсетях некоторые участники жалуются, что так и не получили обещанной суммы.

Перематывая бинтом место укола на моей руке, медсестра сообщила, что в течение десяти дней со мной свяжутся и расскажут, чем меня укололи полгода назад - вакциной или плацебо. Если вакциной - то попросят заодно зайти за бумажным сертификатом о вакцинации. К этому времени я, правда, уже и сам знал, что получил вакцину. На первую прививку организм отреагировал высокой температурой, а через 6 недель после нее анализ показал много антител.

Тем не менее мне нужно было официальное подтверждение. Как и в других регионах, обладателям сертификата о вакцинации к июню стало доступно больше благ. В начале июня, например, сертификат позволял не сдавать ПЦР-тест при посещении некоторых пресс-конференций. К концу месяца он стал просто незаменим - без него в Москве невозможно зайти в кафе.

Без жалобы сертификат не выдают

Когда через десять дней из больницы со мной так и не связались, я снова зашел в чат участников испытаний. Десятки пользователей сообщали, что уже несколько месяцев "Госуслуги", где должен появиться сертификат, "молчат". В моем личном кабинете тоже никакой информации не появилось.

Вакцина Спутник V

Вакцина "Спутник V"

Поиски привели меня в мою электронную медицинскую карту, привязанную к сайту московских госуслуг mos.ru. Там в разделе "Прививки" появились две записи - за 30 ноября и 21 декабря прошлого года. В эти дни мне ввели по 0,5 мл вакцины "Спутник V". То есть государство подтверждает, что я привит, но сертификата и QR-кода пока не дает.

22 июня мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении не пускать в рестораны граждан без QR-кода, и это заставило меня действовать решительнее. В разделе "Госуслуг", где должен лежать заветный документ, вместо него горит кнопка "Пожаловаться на отсутствие сертификата". Я на нее нажал, и через неделю получил письмо из депздрава Москвы. Его автор сожалел, что я столкнулся с трудностями и пообещал все уладить, если я пришлю еще немного своих личных данных: СНИЛС, страховой полис и некоторые другие.

Цифровой сертификат вместо бумажного

Сейчас, спустя две недели после первой жалобы, сертификат и QR-код на "Госуслугах" так и не появился. Проблему обещают решить в ближайшие дни. Между тем цифровой сертификат уже стал доступен мне в той самой электронной медицинской карте. Его бумажную копию мне так и не предложили забрать, но она пока и не нужна: мэрия считает QR-код более надежным, чем бумажку, которую легко подделать.

Прививки Спутником V делают и в московском ГУМе

Прививки "Спутником V" делают и в московском ГУМе

Производители "Спутника V" утверждали, что максимальный титр антител в организме привитого их вакциной человека приходится примерно на 21-й день после второго укола. Анализ в лаборатории "Хеликс" в тот период показывал, что прививка дала мне 310 относительных единиц антител на миллилитр крови.

Тем не менее, в январе я заболел коронавирусом одновременно со своей бабушкой. Симптомы были соответствующие - температура, потеря обоняния, слабость. Вакцина помогла мне избавиться от недуга за четыре дня, в то время как непривитая бабушка болела около месяца. Но даже кратковременная болезнь не прошла даром. 23 июня тот же тест на антитела в лаборатории "Хеликс" показал концентрацию в 318 относительных единиц на миллилитр крови - вместо 310 в январе.

"Трезвые предприниматели" против QR-кодов

Пока я подсчитывал собственные антитела и выпрашивал у властей сертификат, россияне прививаться не спешили. Недавнее исследование Morning Consult показало, что 37% россиян не хотят прививаться. Это худший результат среди крупнейших развитых и развивающихся стран. По этой причине власти уже более десятка регионов России ввели обязательную вакцинацию. Она, в свою очередь, вызвала уличные протесты антипрививочников и породила рынок фальшивых сертификатов и QR-кодов. Сопротивляться ограничениям пытаются и целые компании.

Карикатура Сергея Елкина

Так, я со своей иммунной защитой и отвоеванным QR-кодом 28 июня, в первый день ограниченной работы ресторанов решил проверить, как работают COVID free - заведения. После работы я зашел поужинать в вегетарианское местечко в центре Москвы. Работник кафе на входе протянул в мою сторону какой-то прибор, который я принял за считыватель QR-кода, и показал в ответ свой телефон. Оказалось, что это обычный бесконтактный термометр, которым мужчина хотел измерить мою температуру.

Убедившись, что температура в норме, он пропустил меня в зал, куда могли попасть все желающие - и вакцинированные, и непривитые. Оказалось, что хозяева этого заведения, как и некоторые другие их коллеги, решили оказать сопротивление чиновникам. На кассе они повесили листок А4 со своим собственным QR-кодом, который ведет на петицию с требованием предоставить равные права сторонникам и противникам прививок. Автор петиции - Ассоциация трезвых предпринимателей.

И хотя для непривитых это вегетарианское заведение - одно из немногих, где сейчас можно перекусить, людей там было меньше, чем обычно. Кажется, москвичи без QR-кода просто свыклись, что общепит для них закрыт, и даже не пытаются попасть внутрь.

Смотрите также:

  • Обложки журналов Time Magazine и Spiegel с портретами создателей фирмы Biontech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    BioNTech/Pfizer: начало мРНК-революции

    Первой вакциной от COVID-19, разрешенной к применению в США и ЕС, стала разработка немецких ученых с турецкими корнями Угура Шахина и его жены Озлем Тюречи. Их фирма BioNTech из Майнца заключила альянс с американским гигантом Pfizer, и вакцину стали называть "пфайзеровской". В 2021 году будут выпущены 2 млрд доз. СМИ заговорили о "революции" в фармацевтике, поскольку впервые создана мРНК-вакцина.

  • Штаб-квартира компании Moderna

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Moderna: родом из университета Гарварда

    На РНК-технологиях, считающихся новым словом в медицине, специализируется и американская биотехнологическая компания Moderna. Ее штаб-квартира находится в Кембридже, штат Массачусетс, вблизи Гарвардского университета, ученые которого и учредили эту фирму в 2010 году. Вакцина Moderna, созданная при финансовой поддержке властей, стала второй, зарегистрированной в США и ЕС на рубеже 2020-21 годов.

  • Индийский врач показывает ампулу с вакциной AstraZeneca

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    У AstraZeneca - "оксфордская вакцина"

    Ученые Оксфордского университета заключили для клинических испытаний и производства своей вакцины альянс с британо-шведской компанией AstraZeneca. Она в значительной мере обеспечивает вакцинацию жителей Великобритании, выполняет крупный заказ ЕС и активно работает с развивающимися странами, ведь у "оксфордской вакцины" - очень низкая цена. Так, в Индии ее выпускают для местного рынка и на экспорт.

  • Прибытие первой партии вакцины Спутник V в Боливию.

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    "Спутник V": самая первая регистрация

    В августе 2020 года Россия объявила, что первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, названную "Спутник V". Массовая вакцинация российского населения официально началась в январе 2021 года. На зарубежные рынки эту векторную вакцину, разработанную учеными московского Центра Гамалеи, продвигает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). На снимке: прибытие первой партии в Боливию.

  • Президент Индонезии Джоко Видодо прививается вакциной Sinovac Biotech

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sinovac: тихий конкурент из Китая

    Без лишнего шума и подробных отчетов о результатах клинических испытаний Китай разработал как минимум три вакцины. Одну из них, созданную на основе инактивированного (убитого) коронавируса, компания Sinovac Biotech тестировала в нескольких странах Азии, в том числе в Индонезии, которая ее затем закупила. Чтобы подать пример соотечественникам, президент страны Джоко Видодо привился первым.

  • Илон Маск демонстрирует депутатам бундестага принтер для вакцин Curevac

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    CureVac: принтер для вакцин от Tesla

    Регистрация второй немецкой мРНК-вакцины пока откладывается: она недостаточно эффективная, сообщила в июне 2021 компания CureVac, заключившая альянс с концерном Bayer. Это срывает план изготавливать ее прямо в клиниках повсюду в мире. Образец мобильного принтера, созданного своей немецкой дочерней фирмой Tesla Grohmann, Илон Маск (в центре) демонстрировал летом 2020 года депутатам бундестага.

  • Завод компании Sanofi во Франкфурте-на-Майне

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Sanofi: две неудачи и помощь Евросоюзу

    Французская фармацевтическая компания Sanofi - один из крупнейших в мире производителей вакцин. Но на сей раз она дважды потерпела неудачу: ни совместная разработка с британской GlaxoSmithKline, ни попытка создать мРНК-вакцину пока не дали желаемого результата. Чтобы помочь обеспечить страны ЕС, ее завод во Франкфурте-на-Майне (на снимке) выпустит летом 125 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer.

  • Ампулы с вакциной фирмы Janssen, принадлежащей Johnson&Johnson

    Какими вакцинами человечество прививается от коронавируса

    Johnson&Johnson: достаточно одной дозы

    Одним из шести производителей вакцин от коронавируса, с которыми ЕС заключил предварительные договоры о поставках, стала американская корпорация Johnson&Johnson. Ее векторная вакцина предполагает только одну прививку, а не две, и хранится в обычных холодильниках. Для ЕС вакцину, зарегистрированную 11 марта 2021 года, выпускать будет бельгийская дочерняя фирма корпорации - Janssen.

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 18:06

Рекорд суточной смертности в Москве и Петербурге: Россия на пороге ковид-катастрофы? DW Новости (28.06.2021)

Аудио- и видеофайлы по теме

Катастрофа нарастает: как сбить третью волну коронавируса в России. DW Новости (22.06.2021)  

Рекордное число заболевших COVID-19 в Москве: помогут ли новые меры и обязательная вакцинация? (18.06.2021)  

Также по теме

Impftstoff Sputnik V

Коронавирус: в России зарегистрирована вакцина "Спутник лайт" 06.05.2021

Коронавирусом заразились более 156 млн жителей планеты. Свыше 3 млн человек скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Выздоровели более 133 млн пациентов. DW следит за событиями четверга, 6 мая.

Corona Impfstoff wird gestestet.

Минздрав России сообщил о выпуске первой партии вакцины против SARS-CoV-2 15.08.2020

Производство вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 началось, заявил Минздрав РФ. Фармрынок призывал отложить регистрацию препарата, разработанного центром имени Гамалеи.

USA | Coronavirus | Impstoff von Johnson & Johnson

Коронавирус: не все европейцы готовы вакцинироваться 13.05.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 161 млн жителей планеты. Свыше 3,3 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 13 мая.

Реклама