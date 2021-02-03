 Переболевшие COVID-19 нуждаются в прививке от коронавируса | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 19.05.2021

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Мир

Переболевшие COVID-19 нуждаются в прививке от коронавируса

Лица, перенесшие COVID-19, не учитываются в ходе кампании по вакцинации от коронавируса. Однако и они нуждаются в одной прививке, поскольку со временем приобретенный ими иммунитет ослабевает.

Шприц и пластырь в медицинском лотке

С начала пандемии в мире более 160 миллионов человек заразились коронавирусом, в Германии, по официальным данным, - более 3,5 миллиона. Около 3,23 миллиона или более 90 процентов из инфицированных немцев уже выздоровели. Исходя из этих данных, можно себе представить, какой будет в мире потребность в вакцинах от SARS-CoV-2, поскольку в одной прививке нуждаются и те, кто переболел COVID-19.

Благодаря уколу их иммунитет будет более сильным и сохранится дольше. Поскольку вакцин повсеместно не хватает, выздоровевшие люди в Германии не учитываются в ходе продолжающейся кампании по вакцинации населения.

Мощный иммунитет сразу после болезни

Оправившись от SARS-CoV-2, организм человека вырабатывает иммунитет от повторного инфицирования. По данным австрийского исследования, в этом случае риск снова заразиться снижается примерно на 91 процент - примерно так же, как после прививки одной из наиболее эффективных вакцин.

Очередь желающих сделать прививку от коронавируса в Кельне

Очередь желающих сделать прививку от коронавируса в Кельне

Однако число антител, которые вырабатываются после попадания коронавируса в клетки, быстро снижается, особенно если болезнь проходила в легкой форме.

К счастью, у нашего иммунитета есть еще один ответ на угрозу - в форме Т-лимфоцитов. Эти белые тельца в крови человека при повторном контакте с коронавирусом распознают не только шиповидный белок, но и другие составные части поверхности вируса и сразу же уничтожают вредителя.

Прививка не ранее чем через шесть месяцев

Чтобы не вызвать чрезмерную реакцию организма на прививку, а также поскольку сейчас вакцин не хватает на всех, врачи рекомендуют вакцинацию переболевших коронавирусом не ранее чем через полгода после выздоровления. Организм у них реагирует на вакцину намного быстрее и сильнее, чем у тех, кто не был инфицирован. Это не удивительно, говорит вирусолог Сандра Цизек (Sandra Ciesek) в интервью медиакомпании NDR, поскольку "иммунная система учится реагировать на угрозы".

Выздоровевшим достаточно одного укола

Большинство имеющихся сейчас вакцин достигают полной эффективности после двух уколов, только в случае с вакциной компании Johnson&Johnson хватает одной инъекции. Выздоровевшим от коронавируса достаточно одного укола, поскольку их организм уже знаком с вирусом. Одной инъекцией достигается достаточный усиливающий эффект иммунного ответа, особенно что касается реакции Т-лимфоцитов.

Вакцины от коронавируса различных производителей

Вакцины от коронавируса различных производителей

Немецкий Институт имени Роберта Коха (RKI) и Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) обновили свои рекомендации по вакцинации выздоровевших: "Поскольку у выздоровевших выработался иммунитет в результате заражения коронавирусом, одной инъекцией достигается очень хорошее усиление иммунного ответа организма". По мнению RKI, для вакцинации переболевших могут использоваться все зарегистрированные вакцины от COVID-19.

Как часто делать прививку от COVID-19?

Наша иммунная система по-разному реагирует на различные патогены. Например, однажды переболев корью, человек больше не заразится ею в течение жизни. Одной прививки на всю жизнь так же достаточно для защиты от коклюша и желтой лихорадки.

Однако в случае с вирусами гриппа, которые мутируют каждый год, людям с ослабленной иммунной системой необходимо прививаться ежегодно. Многочисленные мутации показывают, что и SARS-CoV-2 быстро изменяется. Наверное, лишь через несколько лет станет известно, нужно ли делать прививку от коронавируса ежегодно или раз в несколько лет.

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