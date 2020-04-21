 Что немцы говорят о коронавирусе | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.05.2021

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Культура и стиль жизни

Что немцы говорят о коронавирусе

"Словом года", его лингвистическим символом стала в Германии "пандемия коронавируса". На втором месте - "локдаун". И это не единственное, чем "корона" обогатила немецкий язык.

Сегодня в Германии это называют трикини

Сегодня в Германии это называют "трикини"

Еще недавно маски ассоциировались разве что с карнавалом, дистанцию соблюдали, как правило, на дорогах, в потоке машин, а матчи-призраки (то есть без зрителей) проходили, если какой-то футбольный клуб наказывали за бесчинства фанатов... Теперь все эти слова обрели новое значение. Появились и новые, прежде мало кому знакомые: локдаун, суперраспространители, коллективный иммунитет, не говоря уже о ковиде или пандемии.

За последний век словарный запас, которым немцы пользуются ежедневно, увеличился примерно на одну треть, подсчитал психолингвист и вице-президент Академии немецкого языка и литературы Вольфганг Кляйн (Wolfgang Klein). Он руководит исследовательской группой, наблюдающей за сверхскоростными изменениями современного языка. Каждая эпоха всегда рождает новые значения слов, новые словосочетания и термины, поясняет он.

В электронном словаре современного немецкого языка (Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache, DWDS) есть теперь особая рубрика, посвященная неологизмам, связанным с коронавирусной пандемией. "Обновленными" стали и такие, редко употребляемые до сих пор понятия, как карантин, изоляция, дезинфекция, ставшие теперь актуальными, как никогда. Некоторые из них приобрели сегодня совершенно иной смысл.

Вот несколько примеров слов и выражений, которыми пандемия коронавируса обогатила немецкий язык.

AHA (читается как АХА)

Это аббревиатура "железного" правила сегодняшних будней: Abstand-Hygiene-Alltagsmaske: "дистанция - гигиена - маска". 

Плакат с главными правилами

Еще одно сокращение: Munaschu и Munamaske. Эти названия защитной маски появились в результате соединения слов Mund-Nase-Schutz и Mund-Nase-Maske, то есть "рот-нос-защита" или "рот-нос-маска". В переводе на русский: "роноза" и "рономаска".

Хомяки короны 

"Хомячьими" немцы называют ажиотажные скупки товаров - Hamsterkäufe. Они были в начале пандемии в некоторых регионах Германии и сравнимы с "макароновирусом" и "гречкохайпом" в России. Только в Германии главной целью стали мука и туалетная бумага. 

Чемпионы-призраки 

Geistermeister – это спортсмены, победившие на соревнованиях, которые проходили без зрителей.

Голоносые

Nacktnasen - те, кто носит маску, открывая нос. 

Корониалы

Детей, зачатых во время карантина, в Германии называют Coronials. Напоминает русский вариант - "ковиниалы" (ковид + миллениалы). 

Коронизировать 

В честь умения приспосабливаться к условиям жизни во время коронавирусной пандемии в Германии придумали глагол сoronisieren.

Маска под носом

"Голоносая"

Коронеск

Coronaesk - это производное от слов "корона" и "гротеск". Так ковид-диссиденты ругают чрезмерные, как им кажется, предписания или мероприятия, направленные на профилактику распространения вируса. Это говорят, например, об упакованных в целлофан микрофонах на трибунах. 

Маскомат 

Maskomat - автомат, в котором можно в любое время купить поштучно упакованные защитные маски.

Короноябеда 

Это слово - Coronapetze - из молодежного сленга. Так собравшиеся на нелегальную вечеринку называют тех, кто звонит по этому поводу в полицию.

Карантим

Слово Quaranteam образовано от слияния Quarantine (карантин) + Team (команда). Так называют тех, кто находится на карантине вместе.

Гигиенический крюк

Для того, чтобы не браться за дверную ручку рукой, во время пандемии придумали специальный крюк из плотной пластмассы – Hygienehacken. С его помощью дверь можно открывать хоть локтем.

Антиаэрозольная перегородка

Spuckschutzwand – так прозвали прозрачную перегородку из оргстекла, призванную снизить риск заболевания вирусом COVID-19. Буквальный перевод: "защитная перегородка от плевков"

Трикини

Trikini – пляжный ансамбль, появившийся во время "ковидного" лета. Состоит из купальника-бикини и защитной маски - как на заглавной фотографии.

Видеоконференция

Зумфатиг

Это слово описывает синдром хронической - ментальной и физической - усталости, полнейший упадок сил после бесконечных видеоконференций и общения на удаленке (в zoom) – Zoomfatique.

Прическа "корона"

Долгое время во время локдауна были закрыты и парикмахерские, и в семьях многие стригли друг друга, - как вы понимаете, не очень профессионально. Мужчин и мальчиков часто с помощью машинки - наголо или почти наголо. Это и есть прическа "корона" - Coronafrisur.

Комендантский час

Когда-то это понятие было в немецком немецком языке. Когда-то - это после войны. Последующим поколениям слово Ausgangssperre ничего не говорило. Теперь говорит. Причем, это, конечно, не час, а несколько часов: с дсяти вечера до пяти утра можно выходить на улицу только в исключительных случаях.

Балконные певцы

Чтобы как-то скрасить жизнь своих сограждан и самим не потерять квалификацию в месяцы, когда концерты и репетиции запрещены, музыканты играли и пели с балконов. Благодарные слушатели, собравшись внизу (естественно, на дистанции), аплодировали. Балконные певцы - Balkonsänger - стали любимцами публики.

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Контекст

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