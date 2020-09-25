"Пандемия коронавируса" стала словом года в Германии

Термин "пандемия коронавируса" (Corona-Pandemie) в понедельник, 30 ноября, объявлен лингвистическим символом 2020 года. Это понятие обозначает доминирующую тему на протяжении почти всего года, сообщило Общество немецкого языка в Висбадене. "В качестве слова года пандемия коронавируса - это не только кризис, который канцлер и многие эксперты считают самым тяжелым со времен Второй мировой войны, но и множество новых словообразований", - объяснило свой выбор жюри.

На втором месте рейтинга оказалось слово, которое также связано с коронавирусом, - "локдаун" (Lockdown). Третье место заняло словосочетание "небылица заговора" (Verschwörungserzählung). По словам лингвистов, под заговорами понимается не только "пропаганда корона-отрицателей, но и утверждение уходящего президента США Дональда Трампа о том, что он стал жертвой крупномасштабного мошенничества на выборах, а также идеологии заговора вроде QAnon или правопопулистские фантазии о засилье иностранцев".

Кроме того, в десятке главных слов года оказалось еще три термина, связанных с пандемией. Это "формула AHA - Abstand (дистанция), Hygiene (гигиена), Alltagsmasken (маски)", "матчи без зрителей" (Geisterspiele), и "Оставайтесь здоровы!" (Bleiben Sie gesund!).

Слово года в Германии

Общество немецкого языка в Висбадене ежегодно выбирает десять "слов года". В финал выходят не наиболее часто употреблявшиеся в течение года слова, а те, которые наиболее метко отражают его самые важные события и темы и таким образом подводят своеобразный лингвистический итог. Слова года - предшественники трех прошлых лет: "пенсия в знак признания трудового вклада","пекло" и "Ямайки не будет".

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Второй локдаун в Германии. Фотографии В этой галерее мы собрали снимки, сделанные в первые недели второго локдауна. Подборка, конечно, субъективная, но мы попытались взглянуть на ситуацию с разных сторон, отметить какие-то характерные моменты. На первом кадре - закрытое кафе в новом аэропорту Берлина, а фотография этого пасхального яйца (!) была сделана в ноябре в одном из музеев.

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Второй локдаун в Германии. Фотографии Такие знаки или надписи сейчас можно увидеть повсюду в Германии, особенно - в пешеходных зонах. Решение принимают местные власти. Они же следят за исполнением требований. Делают это обычно сотрудники ведомств общественного порядка, иногда - совместно с полицией. Этот снимок - из Мюнхена.

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Второй локдаун в Германии. Фотографии Этот снимок сделан 22 ноября в Гамбурге - во время демонстрации тех, кто не согласен с корона-скептиками и поддерживает меры властей. Людей на этой акции меньше? Может быть. Скорее - они просто соблюдают дистанцию.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Вот так борются с последствиями пандемии в палатах интенсивной терапии. Эта фотография сделана в Университетской клинике Ахена. Пока коек для тяжелобольных пациентов в Германии хватает, но число их все же ограничено, даже если задействовать все резервы и персонал.

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Второй локдаун в Германии. Фотографии Одними из первых прививки от коронавируса получат сотрудники домов престарелых, медицинский персонал, а также представители групп риска. Эта фотография сделана в ноябре в одном из баварских центров по уходу за пожилыми людьми.

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Второй локдаун в Германии. Фотографии Особенно нелегкие времена сейчас - для бездомных. На улицах - меньше людей. Значит - меньше пожертвований. Благотворительным организациям тоже сложнее работать - из-за профилактических требований. В Гамбурге для бездомных сейчас приспособили этот крытый рынок. Люди могут находиться здесь в тепле хотя бы в дневное время.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Во время частичного локдауна в Германии продолжают работать школы и детские сады. На занятиях нужно носить маски, классные помещения - регулярно проветривать. В этой школе в Майнце испытывают новую систему вентиляции.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Футбольные и другие спортивные матчи тоже проводятся, но без публики. Игроки и сотрудники команд регулярно проходят тесты на коронавирус и должны соблюдать другие строгие правила. Этот снимок сделан в немецкой столице 20 ноября во время игры баскетбольных команд "Альба" (Берлин) и "Зенит" (Санкт-Петербург).

Второй локдаун в Германии. Фотографии "Test to Fly". В середине ноября немецкая авиакомпания "Люфтганза" начала проводить бесплатные экспресс-тесты пассажиров перед рейсами. Посадочный талон активируется только после получения негативного результата. Этот снимок сделан в международном аэропорту Мюнхена.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Здесь перед нами - не какие-то домашние посиделки или уютное телевизионное ток-шоу. Так проходил очередной съезд "зеленых", приуроченный к 40-летию создания этой партии. Он был организован в форме большой видеоконференции. Руководство партии и журналисты собрались в просторном конференц-центре в Берлине. Делегаты участвовали в работе съезда из дома или из офисов.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Так называемый мягкий локдаун оказался весьма жестким для культуры. Концертные залы, театры, музеи и другие учреждения закрыты. Такую акцию под названием "Social Distance Stacks" провели в ноябре музыканты филармонического оркестра в Штутгарте - сыграли в пластиковых шарах.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Выступать нельзя, но репетировать все же можно. В Любеке участники ансамбля "Vagabund" сняли для этих целей пустующий магазин по продаже одежды.

Второй локдаун в Германии. Фотографии В отличие от первого локдауна сейчас в Германии продолжают работать парикмахерские. Хозяйка одного салона в саксонском Айленбурге решила расширить площадь своего заведения, вернее - оборудовать отдельное и очень уютное помещение в своем садовом домике, который раньше использовался для хранения инвентаря. И дистанцию клиентам соблюдать легче, и атмосфера более спокойная.

Второй локдаун в Германии. Фотографии В конце подборки - несколько фотографий, которые мы уже публиковали в нашей рубрике "Кадр за кадром". Партию таких вот необычных рождественских украшений (курящих человечков-вирусологов) выпустили в немецком регионе Рудные горы. Жители Германии без труда узнают в этом человечке руководителя Института вирусологии берлинской клиники "Шарите" - профессора Кристиана Дростена.

Второй локдаун в Германии. Фотографии "Пальцы фрустрации" (нем. Frustfinger) - новые пончики от братьев-кондитеров Якоба и Хавьера Ноймайеров из Баварии. С помощью этого однозначного жеста они хотят обратить внимание на потерю почти половины оборота из-за второго локдауна. Обслуживать клиентов за столиками сейчас нельзя, плюс отсутствуют заказы из отелей.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Все больше немецких кинотеатров, закрытых сейчас из-за второго локдауна, предлагают своим клиентам такой сервис: доставку свежего попкорна и начос на дом. Эта фотография сделана в Кобленце.

Второй локдаун в Германии. Фотографии "Посетителей нет, но есть 100 панд на продажу". Такое объявление появилось на входе в один из ресторанов Франкфурта-на-Майне, который сейчас для посетителей закрыт. Внутри - инсталляция под названием "Панда-Мия". Панд можно купит по 150 евро, чтобы поддержать владельца и сотрудников ресторана в нынешние нелегкие времена.

Второй локдаун в Германии. Фотографии Завершим же наше путешествие по ноябрьской Германии в Берлине, где к началу рождественского сезона включили праздничную иллюминацию. Пусть эти огни станут тем самым светом в конце затянувшегося туннеля... Автор: Максим Нелюбин

