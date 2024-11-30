Инъекции, а не таблетки. Что известно о препаратах от ВИЧ

Инъекционные препараты для профилактики и лечения ВИЧ-инфекции появились сравнительно недавно. В чем их преимущества и недостатки, разбиралась DW.

Вакцины от ВИЧ - вируса иммунного дефицита человека, ведущего к заболеванию СПИДом (синдром приобретенного иммунодефицита), который является конечной стадией ВИЧ-инфекции, сегодня не существует. Между тем для лечения и профилактики ВИЧ-инфекции используют, например, таблетки Truvada.

Альтернатива ежедневному приему таблеток для ВИЧ-инфицированных появилась в ЕС в 2020 году, когда Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило и разрешило к применению инъекционные препараты рилпивирин и каботегравир (известные под торговой маркой Rekambys и Vocabria соответственно). Препарат, содержащий оба компонента, называется Cabenuva. Эти препараты используются для комбинированной терапии при лечении пациентов с ВИЧ-1 - наиболее распространенным в мире типом вируса иммунодефицита человека.

Таблетки Truvada для лечения и профилактики ВИЧ Фото: AP

В 2021 году Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) одобрило каботегравир (также известный под торговой маркой Apretude) в качестве профилактического средства от ВИЧ. После первых двух доз с интервалом в один месяц его принимают раз в два месяца.

А в июле 2022 года инъекционный препарат длительного действия - каботегравир (КАБ-ДД) - одобрила для использования в качестве профилактического средства Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Разница между PrEP, PEP и АРТ

Аббревиатура PrEP - pre-exposure prophylaxis - означает доконтактную профилактику, основанную на приеме лекарств, в том числе на ежедневной основе, для предотвращения заражения ВИЧ. Препараты PrEP рекомендуют тем, кто считается подверженным высокому риску заражения ВИЧ-инфекцией, передающейся половым путем и через кровь. В группе риска, например, люди, употребляющие инъекционные наркотики или принимающие наркотики при групповом сексе, работники секс-индустрии или трансгендерные женщины, у которых есть секс с мужчинами.

В свою очередь PEP-препараты предназначены для людей, не зараженных ВИЧ, но имевших половой контакт с инфицированным человеком. PEP расшифровывается как post-exposure prophylaxis и обычно рекомендуется только в экстренных случаях.

Кроме того, существуют методы лечения ВИЧ, известные как антиретровирусная терапия, или АРТ. АРТ помогает людям с ВИЧ, снизить так называемую "вирусную нагрузку", или количество этого вируса в организме - и поддерживает иммунный ответ. Еще одно сокращение для термина "антиретровирусная терапия" - это АРВТ.

Зачем инъекции, когда есть таблетки?

До недавнего времени PrEP-, PEP- и ART-препараты были доступны исключительно в виде таблеток. Они хорошо помогают, но иногда пациенты забывают принимать таблетки. Некоторым трудно их проглотить, а кто-то может чувствовать себя стигматизированным из-за того, что ему приходится носить таблетки с собой или держать их дома. Некоторые пациенты отказываются от приема таблеток в принципе.

Есть надежда, что инъекционные препараты длительного действия "повысят приверженность лечению, снизят уровень стигматизации и улучшат общее качество жизни людей с ВИЧ", говорит Мэг Доэрти, директор глобальной программы ВОЗ по ВИЧ, гепатиту и инфекциям, передаваемым половым путем.

По ее словам, одним из самых важных преимуществ инъекционных препаратов является то, что с пациентов снимают бремя необходимости ежедневного приема таблеток. Ведь уколы можно делать с большими промежутками во времени.

В 2022 году ВОЗ объявила, что препарат КАБ-ДД показал свою безопасность по результатам двух испытаний и позволяет "достичь относительного снижения риска заражения ВИЧ на 79%, по сравнению с оральными PrEP препаратами для доконтактной профилактики, применение которых сопряжено с трудностями, связанными с обеспечением соблюдения ежедневного режима приема".

"При правильном приеме эффективность у инъекционных и ежедневных оральных АРВ-препаратов длительного действия для подавления вируса аналогична", - указывает Мэг Доэрти в беседе с DW. Она отмечает, что инъекционные препараты, по сравнению с таблетками, также могут иметь меньше побочных эффектов для желудочно-кишечного тракта.

Есть ли недостатки у инъекционных препаратов от ВИЧ?

Препараты длительного действия против ВИЧ имеют свои преимущества и недостатки. "Частота приема все еще не идеальна, - перечисляет Доэрти. К тому же, необходимо соблюдать сложные требования по введению инъекций - делать отдельные уколы, вводить препараты внутримышечно или внутривенно, - а также соблюдать при хранении температурный режим".

Ампула с препаратом ленакапавир Фото: Nardus Engelbrecht/AP/picture alliance

Как упоминалось выше, каботегравир и рилпивирин необходимо вводить раз в два месяца. Еще один препарат для лечения ВИЧ - ибазулимаб (лекарство на его основе называется Trogarzo) - вводится каждые две недели в виде инъекции или инфузии. Его необходимо принимать в сочетании с другими препаратами.

При этом препарат длительного действия рилпивирин нужно хранить в холоде, что потенциально ограничивает сферу его применения: он неудобен для стран с жарким климатом и отдаленных регионов. "Устранение этих ограничений необходимо для эффективного использования инъекционных препаратов против ВИЧ в различных условиях", - подчеркивает Доэрти.

Ленакапавир - препарат для инъекций каждые полгода

Препараты от ВИЧ отличаются и по направленности своего воздействия. Например, ибазулимаб является моноклональным антителом: он разработан так, чтобы вести себя как естественные человеческие антитела.

Ленакапавир, в свою очередь, является ингибитором капсида. Это первый препарат такого рода для лечения ВИЧ. Он предназначен для воздействия на капсид вируса - белковую оболочку, которая защищает его собственный генетический материал. По оценке Доэрти, это самый многообещающий препарат. "Ленакапавир нужно вводить лишь один раз в шесть месяцев - подкожно, прямо под кожу, и он не требует охлаждения", - поясняет она.

Однако по его долгосрочной эффективности и безопасности пока собрано относительно мало данных. В отличие от каботегравира и рилпивирина, за которыми специалисты наблюдают уже четыре года.