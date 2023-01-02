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Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)
Публикации по теме
Тематическая страница DW "Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)".
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Контекст
Борьба с ВИЧ = борьба с фейками
Борьба с ВИЧ = борьба с фейками
ВИЧ-инфицированные предпочитают не рассказывать о болезни, так как и сегодня еще много предрассудков. Фактчекинг DW.
Общество
01.12.2023
1 декабря 2023 г.
ВИЧ-инфицированным в РФ не хватает лекарств. Из-за санкций?
ВИЧ-инфицированным в РФ не хватает лекарств. Из-за санкций?
Число пациентов с ВИЧ в РФ растет. Лечение получает лишь половина из них, а медикаментов становится все меньше. Почему?
Общество
01.12.2023
1 декабря 2023 г.
Как служат в украинской армии солдаты с ВИЧ-статусом?
Как служат в украинской армии солдаты с ВИЧ-статусом?
После начала войны России против Украины в ВСУ стали призывать и некоторые категории ВИЧ-инфицированных.
Конфликты
19.11.2023
19 ноября 2023 г.
"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии
"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии
Марк Франке - один из пяти человек в мире, излечившихся от ВИЧ-инфекции. Он рассказал DW о своем пути к выздоровлению.
Здоровье
01.08.2023
1 августа 2023 г.
Проститутки Молдовы: жизнь вне закона и копеечные заработки
Проститутки Молдовы: жизнь вне закона и копеечные заработки
Репортаж DW о работницах секс-индустрии в одной из беднейших стран Европы.
Общество
29.01.2023
29 января 2023 г.
Почему российские подростки с ВИЧ прекращают терапию
Почему российские подростки с ВИЧ прекращают терапию
Некоторые подростки с ВИЧ в России бросают принимать лекарства, а помогающие им НКО сталкиваются с новыми ограничениями.
Здоровье
02.01.2023
2 января 2023 г.
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