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Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Публикации по теме

Тематическая страница DW "Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)".

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Контекст

Презерватив

Борьба с ВИЧ = борьба с фейками

Борьба с ВИЧ = борьба с фейками

ВИЧ-инфицированные предпочитают не рассказывать о болезни, так как и сегодня еще много предрассудков. Фактчекинг DW.
Общество1 декабря 2023 г.
Лекарства для терапии ВИЧ

ВИЧ-инфицированным в РФ не хватает лекарств. Из-за санкций?

ВИЧ-инфицированным в РФ не хватает лекарств. Из-за санкций?

Число пациентов с ВИЧ в РФ растет. Лечение получает лишь половина из них, а медикаментов становится все меньше. Почему?
Общество1 декабря 2023 г.
Украинский плакат с призывом идти в армию

Как служат в украинской армии солдаты с ВИЧ-статусом?

Как служат в украинской армии солдаты с ВИЧ-статусом?

После начала войны России против Украины в ВСУ стали призывать и некоторые категории ВИЧ-инфицированных.
Конфликты19 ноября 2023 г.
Марк Франке - "дюссельдорфский пациент", излечившийся от ВИЧ и лейкемии

"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии

"Дюссельдорфский пациент" излечился от ВИЧ и лейкемии

Марк Франке - один из пяти человек в мире, излечившихся от ВИЧ-инфекции. Он рассказал DW о своем пути к выздоровлению.
Здоровье1 августа 2023 г.
Проститутка в ожидании клиента

Проститутки Молдовы: жизнь вне закона и копеечные заработки

Проститутки Молдовы: жизнь вне закона и копеечные заработки

Репортаж DW о работницах секс-индустрии в одной из беднейших стран Европы.
Общество29 января 2023 г.
Лекарства для ребенка с ВИЧ

Почему российские подростки с ВИЧ прекращают терапию

Почему российские подростки с ВИЧ прекращают терапию

Некоторые подростки с ВИЧ в России бросают принимать лекарства, а помогающие им НКО сталкиваются с новыми ограничениями.
Здоровье2 января 2023 г.
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