Почему лекарства из ЕС не могут поставлять в Беларусь?

Санкции не затрагивают медицинскую сферу напрямую, однако европейские банки не хотят работать с клиентами из РБ, признал шведский производитель.

Международные санкции привели к прекращению поставок лекарств в Беларусь, заявили на сессии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) представители МИД Беларуси. Минздрав указывает, что страна на 50% зависит от иностранных препаратов. Ограничения против режима Лукашенко напрямую не затрагивают медицинскую сферу. Почему же возникла проблема с поставками? DW спросила у производителей и ВОЗ.

Проблемы с лекарствами для тяжелобольных пациентов

По данным белорусских властей, шведская компания Mölnlycke Health Care перестала поставлять специальные перевязочные материалы, которые облегчают боли и страдания детей, страдающих буллезным эпидермолизом. Польская компания Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa второй год не поставляет препараты "Клоназепам", "Релиум" и другие лекарства для лечения эпилепсии и соматических заболеваний. Финский производитель Orion Corporation больше не поставляет в Беларусь лекарства для лечения болезни Паркинсона и различных форм рака. А Британская компания Pharmanovia UK Limited прекратила поставки препаратов "Бонвива" и "Рокальтрол", которые назначают при лечении остеопороза. Также власти заявили, что надзорные органы Великобритании пока не выдали лицензию на экспорт в Беларусь таблеток морфина, необходимых для облегчения страданий онкологических больных и людей, перенесших тяжелые травмы.

Представители МИД Беларуси подчеркнули, что это не полный список. "Международные санкции блокируют доступ к ряду критически важных медикаментов для наиболее уязвимых групп", - настаивают в ведомстве. В 2023 году представитель Беларуси при отделении ООН в Женеве Лариса Бельская заявила, что санкции вредят белорусской медицине и могут создать "реальную угрозу для обеспечения необходимыми препаратами наиболее нуждающихся пациентов". Зависимость страны от зарубежного оборудования, по данным Минздрава Беларуси, - 60%, по лекарствам - 50%.

Однако западные страны не вводили в отношении Минска санкций, непосредственно касающихся медицины. Напротив, в решениях отмечается, что запрет не распространяется на медицинские изделия и препараты. Но по факту санкции затронули и эту сферу.

Проблема с банковскими расчетами, логистикой и репутационными издержками, пояснил DW медицинский представитель одной из европейских компаний в Минске. Также с началом войны украинские заводы перестали продавать лекарства в Беларусь.

Пока действуют санкции, поставок не будет?

В Mölnlycke Health Care в ответ на запрос DW пояснили, что компания стремится обеспечить пациентов перевязочными материалами, когда это возможно, однако в своей деятельности должна учитывать санкции ООН и ЕС. "Мы не можем поставлять продукцию в Беларусь из-за ограничений, предусмотренных действующими санкционными режимами, в частности в отношении белорусских предприятий, подпадающих под ограничения, - ответили в шведской компании. - Кроме того, из-за санкций банки не желают участвовать в сделках с участием белорусских клиентов или белорусских банков, что делает невозможным продажу в Беларусь перевязочных материалов и другой продукции".

Представители Mölnlycke Health Care связались со шведским представительством детского фонда ООН ЮНИСЕФ, чтобы получить от них рекомендации, как выйти из такой ситуации. Компания готова пересмотреть свою нынешнюю позицию, если с Беларуси будут сняты санкции.

Офис ВОЗ в Женеве Фото: Imago Images/GFC Collection

Пока же родители, детям которых необходимы перевязочные материалы, вынуждены обращаться за помощью к землякам, которые уехали в Евросоюз. "Помогают белорусы, которые живут за границей, - пояснила DW мама больного ребенка. - Они закупают перевязочные материалы в ЕС и передают нам. Без них мы бы не справились".

Другие европейские компании, названные белорусскими властями на сессии исполкома ВОЗ, пока не ответили на запрос DW о прекращении поставок лекарств в Беларусь.

Может ли помочь ВОЗ?

В европейском офисе ВОЗ, куда DW также направляла запрос, сообщили, что знают о проблеме. В организации "обеспокоены, что столь необходимые медикаменты не доходят до нуждающихся". Однако подчеркивают, что применение двусторонних национальных и региональных санкций не входит в сферу деятельности ВОЗ.

"ВОЗ призывает государства-члены предусмотреть гуманитарные исключения в рамках своих национальных и региональных режимов санкций, чтобы обеспечить поступление помощи для уязвимых групп населения", - заявили в организации.

Благодаря содействию Всемирной организации здравоохранения Беларусь включена в лицензионное соглашение по ряду препаратов для лечения ВИЧ и гепатита С. А в 2023 году Минздрав РБ зарегистрировал и закупил несколько новых европейских препаратов, изменяющих течение рассеянного склероза.

Белорусские власти тем временем рассчитывают на поставки из "дружественных" стран - России, стран Персидского залива, Латинской Америки и Азии, а также на импортозамещение - к 2025 году 70% необходимых лекарств должны производиться в Беларуси.

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