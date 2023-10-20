Защита от рака. Где в РБ женщины могут сделать прививку?

Каждый год около тысячи женщин в Беларуси узнают о том, что у них рак шейки матки. Как в РБ пытаются предотвратить рост заболеваемости и легко ли сделать прививку против ВПЧ?

Среди гинекологических онкозаболеваний рак шейки матки занимает второе место в Беларуси после рака груди. В группе риска - женщины от 40 до 60 лет. Но в последние годы все больше случаев заболевания у молодых женщин, включая даже сочетание рака шейки матки и беременности, отмечают специалисты белорусского РНПЦ онкологии и медицинской радиологии. В 99% случаев причиной является вирус папилломы человека (ВПЧ), основной способ передачи - половой.

Обследование помогает выявить проблему в 90% случаев

Рак шейки матки предотвратить легче, чем любое другое онкологическое заболевание. Если новообразование выявлено в самом начале, на нулевой стадии, то практически во всех случаях после лечения женщину не беспокоят проблемы со здоровьем, отметил в комментарии DW белорусский гинеколог, пожелавший остаться анонимным. Однако в Беларуси каждая третья пациентка обращается за помощью уже на 3-4-ой стадии - в таких случаях лечение длительное, сложное и не всегда эффективное.

"На ранних стадиях рак шейки матки протекает бессимптомно, выявить проблему можно только с помощью анализов, которые берет гинеколог, - объясняет специалист. - От момента инфицирования до развития рака проходит около 10 лет. Регулярное обследование помогает выявить предраковые и опухолевые изменения в 90% случаев, а значит- не допустить развитие рака даже до первой стадии".

В докладе Фонда ООН в области народонаселения отмечено, что программа скрининга снижает уровень заболеваемости на 80%, а в сочетании с вакцинацией подростков - до 90%. ВОЗ рекомендует к 2030 году привить не менее 90% девочек в возрасте до 15 лет.

Разве можно сделать прививку от рака?

По оценкам ВОЗ, самым надежным способом уберечься от рака шейки матки является вакцинация от ВПЧ. В Великобритании, которая одной из первых начала вакцинировать женское население, у женщин, родившихся после сентября 1995 года заболевамость раком практически нулевая.

В начале 2000-х годов появились несколько вакцин против вируса, который может стать причиной заболевания - американская прививка "Гардасил" и бельгийская "Церварикс". Исследования показали, что вакцинация способна защитить от 70% до 90%, поясняет DW гинеколог. Прививку лучше всего сделать до начала половой жизни: до 15 лет требуется две дозы, после 15 лет - три дозы.

"Однако вакцинация показана также и взрослым пациентам, если меняются половые партнеры, в прошлом был вирус ВПЧ, ранее были предраковые заболевания, - продолжает специалист. - Хотя в зоне риска, в основном, женщины, мужчинам также целесообразно сделать прививку: это и забота о партнере, и предупреждение рака полового члена и анального канала". "Цервариксом" можно прививаться до 25 лет, "Гардасилом" - до 45. Вакцина не влияет на фертильность.

В 45 странах Европы прививки против ВПЧ доступны для всех девочек в возрасте 9-14 лет, постепенно вакцинацию расширяют и на мальчиков. Так, белорусские дети, которые переехали в Литву, Польшу и Грузию и застрахованы там, могут получить бесплатную прививку наравне с местными подростками. В Беларуси вакцинация против ВПЧ пока не включена в национальный календарь прививок. Это значит, ее можно сделать только платно.

Сколько стоит прививка?

В Беларуси одна доза вакцины против ВПЧ стоит около 430 рублей (это примерно 123 евро). Однако вакцину еще нужно суметь получить. Так, в Городском центре вакцинопрофилактики Минска последний раз "Гардасил" был летом, до конца года поставок не ожидается. В 32-й поликлинике Минска в листе ожидания - более 90 человек, новых желающих пока не записывают. В нескольких частных медцентрах сообщили, что с 2020 года не делают прививки против ВПЧ.

В Минздраве РБ пояснили, что и "Гардасил", и "Церварикс" в Беларусь по-прежнему поставляют. Это подтверждают и в "Белфармации", которая централизованно занимается закупкой. Но есть нюанс. Поскольку вакцинация против ВПЧ не входит в национальный календарь прививок, поликлиники проводят опросы среди населения и на основе этих данных закупают вакцины за счет средств местных бюджетов и организаций здравоохранения, объяснял на пресс-конференции в Минске заведующий отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов.

ВОЗ совместно с Минздравом РБ прорабатывает вопрос о том, чтобы девочек в Беларуси бесплатно прививали против ВПЧ. Для начала нужно заключение экспертного совета по вакцинопрофилактике, который обосновывает целесообразность включения прививок в национальный календарь, особенно учитывая высокую стоимость препаратов. Пока Совет работает над другой проблемой - вакцина от пневмококка, она тоже только платная и есть проблемы с ее поставками.

Можно ли сделать прививку за границей?

С учетом закрытых погранпереходов со странами ЕС ближайшая европейская альтернатива - прививка в Литве. "Гардасил" и "Церварикс" предлагают в частных медцентрах. Одна доза обойдется примерно в 140 евро, еще около 100 евро нужно заплатить за предварительный визит к доктору до начала вакцинации.

Вакцинироваться белорускам можно и в России. Цены на одну дозу в частных медцентрах варьируются от 150 до 300 евро, предварительно требуется осмотр гинеколога - от 50 до 100 евро. В 2024 году может появиться российская вакцина против ВПЧ.

В 2022 году, эксперты ВОЗ извучив ситуацию по иммунизации, пришли к выводу, что одна доза вакцины обеспечивает достаточно надежную защиту от заболевания и сопоставима с защитой после вакцинации двумя дозами. Если новая схема будет внедрена в глобальную практику, в мире станет больше стран, где подростки будут привиты за счет государства, прогнозирует ВОЗ.

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