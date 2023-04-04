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Медицинские исследованияФото: Uwe Anspach/dpa/picture alliance
ОбществоБеларусь

В Беларуси растет количество онкобольных. В чем причина?

Дарья Бернштейн
59 мин. назад

Каждый пятый выявленный случай - запущенный, когда пациенты обращаются за помощью уже на последних стадиях.

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В большинстве белорусских регионов по сравнению с прошлым годом выросло количество онкобольных. Рак "молодеет", особенно у женщин. В Минздраве растущие цифры связывают с ранней диагностикой и окончанием пандемии - и у врачей, и у пациентов сместился фокус. Однако есть проблема и с медицинскими кадрами, говорят опрошенные DW эксперты. 

По данным Минздрава, в Беларуси число выявленных злокачественных новообразований остается высоким по сравнению со значительным спадом в первые годы пандемии. Так, в 2022 году в Гродненской области выявлено на 15% больше случаев онкологических заболеваний по сравнению с 2021-м годом, в Могилевской - на 12%, в Брестской - на 11% и на 7% в Минской области. Во время ковида помощь онкобольным была частично ограничена, да и сами пациенты старались лишний раз не обращаться в медучреждения, чтобы не подхватить вирус (и так было во всем мире). С 2022 года пациенты активнее идут на приемы и соглашаются пройти скрининг, чтобы выявить заболевание на ранней стадии. В прошлом году выявлено 50 тысяч случаев, в 2019-м (до пандемии) – 54 тысячи.

Статистика растет из-за ранней диагностики

Цифры могут сильно изменяться в зависимости от улучшения диагностики, объясняет белорусский ученый Олег Дорошкевич, он руководил проектом по ранней диагностике хронических заболеваний при Парке высоких технологий. "Раньше большинство онкологических заболеваний диагностировалось на поздней стадии: пациент приходил к врачу, когда ему было уже невмоготу, то есть на неизлечимой стадии. Скриниговые программы помогают выявлять болезнь на разной стадии - и общее количество растет. Но главный показатель - смертность", - поясняет эксперт. 

Последние десять лет число умерших от рака в Беларуси примерно одинаковое - около 18 тысяч случаев в год. Показатель онкозапущенности - 19,8% (четвертой стадии стало меньше, но есть рост по третьей). Стало больше пациентов, которые наблюдаются более пяти лет. Это говорит об эффективном лечении, отмечают в Минздраве, - когда прошло 5 лет, риск рецидива становится минимальным.

Розовая лента - международный символ борьбы против рака молочной железы
Розовая лента - международный символ борьбы против рака молочной железыФото: LAURIE DIEFFEMBACQ/BELGA MAG/AFP/Getty Images

У мужчин на первом месте по-прежнему рак предстательной железы, у женщин - молочной железы, а суммарно у обоих полов - колоректальный рак. Структура смертности также не изменилась, здесь основные причины - рак молочной железы у женщин и рак легкого у мужчин.

На уровне государства есть понимание, что нужно развивать раннюю диагностику - проводится скрининг четырех локализаций: рак шейки матки, молочной железы, простаты, колоректальный рак. В регионах создают скрининговые центры, говорит DW источник в Республиканском научно-практическом центре (РНПЦ) онкологии и медицинской радиологии. 

"Сейчас в Беларуси проходит проект по скринингу рака легкого у курильщиков, - отмечает собеседник. - Исследование прошли более 1,5 тысячи человек, у 2% выявили онкологию. Это очень хороший показатель, обычно опухоли выявляются у 0,5% обследованных. У 70% пациентов, у которых обнаружен рак, - первая или вторая стадия. Пятилетняя выживаемость таких пациентов приближается к 80%". 

Если рак молочной железы выявили на первой стадии, через пять лет лечения практически 100% пациенток не вспоминают о болезни, говорит специалист. Но если рак выявили на третьей стадии - процент пятилетней вылечиваемости падает до 35%.

Проблемы с медицинскими кадрами

На 30 марта 2023 года на сайте госслужбы занятости было размещено  6 505 вакансий для врачей и 3 909 - для медсестер (для сравнения: в декабре 2022-го требовалось 4 654 врача и 3 397 медсесестер). Медицинская инициатива "Белые Халаты" отмечает, что  не хватает специалистов и в онкологических отделениях. 

В 2020 году после протестов начались массовые увольнения в РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии - ушло около 25% онкологов, уволили и директора. По данным "Белых халатов", многие позиции закрыли за счет молодых врачей с опытом работы до года. Нагрузка в то же время не уменьшается и распределяется по существующим работникам. При этом в консультативной поликлинике не хватает врачей, в марте не работал МРТ-аппарат, пациентов отправляют пройти исследования по месту жительства, детей из стационара возят в другие больницы, отмечают в инициативе.

По опыту работы со специалистами РНПЦ онкологии и медицинской радиологии Олег Дорошкевич отмечает, что там много талантливых и профессиональных врачей, "но отток кадров за границу серьезный".

"Государство увеличивает целевой набор, чтобы выпускники гарантировано оставались в Беларуси. Но это не поможет, - считает специалист. - У нас хорошее фундаментальное образование, поэтому белорусские врачи, особенно онкологи, и дальше будут востребованы за границей. Если не будет безопасности в стране и уважения к профессии, ничего не изменится". 

Более десяти медиков в Беларуси - политзаключенные. Среди них один из лучших специалистов РНПЦ детской онкологии - трансплантолог Алексей Алексейчик, за 20 лет он провел множество операций по пересадке костного мозга. Ему дали 2,5 года лишения свободы за комментарии в чате, созданном коллегами, - его слова расценили как "призывы против национальной безопасности".

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