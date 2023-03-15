Лукашенко ответит за репрессии. ЕС грозит ужесточить санкции

ЕС должен ввести санкции против причастных к судебным преследованиям белорусской оппозиции. А также неукоснительно придерживаться политики дипломатической изоляции режима Лукашенко, говорится в резолюции Европарламента.

Европарламент призывает ЕС ужесточить санкции против физических и юридических лиц, ответственных за репрессии в Беларуси, включив в санкционные списки судей, прокуроров и силовиков, причастных к преследованию представителей белорусской оппозиции и гражданского общества. Тем временем страны-члены ЕС должны оказывать всю возможную поддержку активистам и правозащитникам, преследуемым режимом Лукашенко: без промедлений выдавать им визы в случае срочной необходимости покинуть Беларусь и предоставлять необходимую защиту.

Об этом говорится в резолюции "О дальнейших репрессиях против народа Беларуси, в частности о деле Анджея Почобута и Алеся Беляцкого", которая была принята в среду, 15 марта. Резолюцию поддержали 557 депутатов, 25 - проголосовали против, 40 - воздержались.

Режим Лукашенко должен ответить за свои преступления

Лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий был недавно приговорен судом в Минске к 10 годам лишения свободы. Месяцем ранее Гродненский областной суд Беларуси приговорил журналиста и активиста Союза поляков Анджея Почобута к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии усиленного режима. В резолюции евродепутаты осудили приговоры, вынесенные Почобуту, Беляцкому, другим общественным деятелям и независимым журналистам Беларуси и призвали "немедленно и безусловно" их освободить.

Флаг ЕС на фоне здания Европарламента в Страсбурге Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/picture alliance

В документе также говорится о необходимости всестороннего расследования преступлений, совершенных "режимом Лукашенко против народа Беларуси". Европарламент призывал государства-члены "применять принцип универсальной юрисдикции и готовить судебные дела против белорусских должностных лиц, включая Александра Лукашенко, несущих ответственность или причастных к систематическому насилию, репрессиям и преступлениям против человечности".

В отдельном пункте резолюции высказывается "осуждение попыток режима Лукашенко уничтожить белорусскую культуру и проводить политику русификации белорусского народа". Кроме этого, евродепутаты обеспокоены "так называемой интеграцией России и Беларуси", которую они приравнивают к "фактической оккупации". "Прогрессирующая милитаризация Беларуси и региона, в том числе за счет присутствия российских войск, представляет вызов безопасности и стабильности европейского континента, идущий против воли белорусского народа", - подчеркивается в резолюции.

Александр Лукашенко и другие официальные лица Беларуси причастны к войне, развязанной Россией, и военным преступлениям, совершенным в Украине. И они "должны быть привлечены к ответственности в специальном трибунале и других соответствующих международных судах". Европарламент признает режим Лукашенко "пособником государства, использующего средства терроризма" и выражает свою поддержку белорусским добровольцам и партизанам, борющимся за независимость Беларуси и помогающим Украине воевать против российской армии.

Международный мониторинг и дипломатическая изоляция

Ситуация с преследованием представителей белорусского гражданского общества должна постоянно находиться в центре внимания ЕС, ОБСЕ, Совета по правам человека ООН и международных правозащитников, "чтобы обеспечить мониторинг, документирование и отчетность о нарушениях прав человека" в Беларуси и гарантировать привлечение к ответственности всех причастных к этим преступлениям.

Тем временем Евросоюз должен укреплять единство в отношении своей политики дипломатической изоляции нынешнего режима Беларуси. В резолюции осуждаются "какие-либо действия, включая визиты высокопоставленных лиц в Минск, которые могут поставить под сомнение однозначное непризнание ЕС режима Лукашенко", а также факты выдачи некоторыми государствами-членами ЕС шенгенских виз "лицам, близким к Александру Лукашенко".

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