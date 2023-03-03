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Фото: Tatyana Zenkovich/EPA/dpa/picture alliance
ПолитикаБеларусь

Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий приговорен к 10 годам

Сергей Ромашенко
33 мин. назад

Гособвинитель в Беларуси просил для Алеся Беляцкого 12 лет лишения свободы, для других фигурантов дела "Весны" - от 9 до 11 лет.

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Лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий в пятницу, 3 марта, приговорен судом в Минске к 10 годам лишения свободы. Руководитель правозащитного центра "Весна" признан виновным в "контрабанде" и "неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий" (ч.4 ст.228 и ч.2 ст.342 УК РБ).

Вместе с Беляцким по делу о центре "Весна" проходили его заместитель и одновременно вице-президент Международной федерации за права человека (FIDH) Валентин Стефанович,  юрист "Весны" Владимир Лабкович и член правозащитного центра Дмитрий Соловьев, которого судили заочно. Они получили соответственно девять, семь и восемь лет.

Суд над Алесем Беляцким

Процесс по делу Беляцкого вызвал широкий резонанс в мировом сообществе. Накануне 21 международная правозащитная организация, включая Human Rights Watch, призвала незамедлительно и без всяких условий освободить подсудимых, а вместе с ними - всех других правозащитников Беларуси, подвергнутых произвольному задержанию и заключению.

"Позиция прокуратуры по делу четверых наших друзей и соратников - это воплощение беззакония белорусской власти. Тюремные сроки и штрафы, драконовские даже по меркам глубоко скомпрометировавшей себя белорусской юстиции, - это мучительное испытание для подсудимых и их семей, - заявил член правления "Весны" Павел Сапелко. - Эта постыдная практика репрессий в отношении правозащитников требует решительных действий со стороны ключевых международных акторов".

На судебном заседании 9 февраля гособвинитель запросил для Беляцкого 12 лет лишения свободы, для Стефановича - 11 лет, для Лабковича - 9 и для Соловьева - 10 лет. Гособвинитель также потребовал оштрафовать каждого из подсудимых на 185 тысяч белорусских рублей (68 тысяч евро в пересчете).

Задержание Беляцкого и соратников

Алесь Беляцкий, Валентин Стефанович и Владимир Лабкович были задержаны в июле 2021 года. На суде они находились в клетке, в наручниках. Беляцкий в ходе слушаний подчеркнул, что многолетнее преследование правозащитников в Беларуси политически мотивировано. Нобелевский лауреат напомнил, что Минюст Беларуси несколько раз отказывал "Весне" в регистрации. Своей вины подсудимые не признали.

Беляцкий в прошлом году, уже находясь в заключении, получил Нобелевскую премию мира совместно с российской организацией "Мемориал" и украинским "Центром гражданских свобод".

До этого, в беседе с DW, комментируя ситуацию с уголовным преследованием участников акций протеста в Беларуси, Беляцкий заявил, что уровень репрессий зашкаливает. "Масштаб репрессий в стране - необычайно высок, такого не было со времен Сталина. Это даже нельзя ни с чем сравнить", - подчеркнул он.

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