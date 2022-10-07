"Мемориал": Нобелевская премия - защита от забвения

Как в "Мемориале" восприняли решение Нобелевского комитета присудить премию мира правозащитникам из РФ, Украины и Беларуси и поможет ли общая награда российскому и украинскому обществам найти взаимопонимание - у DW.

Правозащитный центр (ПЦ) "Мемориал" стал одним из трех лауреатов Нобелевской премии мира 2022 года, названных 7 октября в Осло. Также этой престижной награды были удостоены находящийся в заключении белорусский правозащитник Алесь Беляцкий и украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод".

DW поговорила с членом правления германского отделения "Международного Мемориала" Верой Аммер (Vera Ammer) и историком, главой совета просветительского центра "Мемориал" Ириной Щербаковой о выборе жюри и значении этой награды для гражданского общества в России, Украине и Беларуси.

"Правозащитную работу остановить невозможно"

Присуждение ПЦ "Мемориал" Нобелевской премии мира означает "сильную поддержку правозащитной работы (в России. - Ред.), которая продолжается и сегодня, и которую невозможно остановить", уверена Вера Аммер.

Вера Аммер Фото: MEMORIAL Deutschland e.V.

"Ведь даже если российское правительство решило ликвидировать "Мемориал", это не означает, что "Мемориал" прекратил работать. Его работа продолжается, только в другой форме", - подчеркивает она в интервью DW.

"Международного Мемориала" с офисом в Москве больше нет, однако объединения "Мемориала" продолжают работать в российских регионах, отделения организации есть и в других странах, в том числе Германии, Италии, Чехии, Польше… Ведется активная совместная работа, и "Международный Мемориал" будет реорганизован в той или иной форме", - поясняет правозащитница. По сути, Нобелевская премия мира была присуждена и всем этим отделениям, также как и организации-"наследнице" ликвидированного ПЦ "Мемориал" - созданному в России летом 2022 года без юридического лица Центру защиты прав человека "Мемориал", уверена она.

Украинскую правозащитную организацию "Центр гражданских свобод", которая также стала лауреатом Нобелевской премии мира 2022, в "Мемориале" знают, в том числе, благодаря совместной работе в рамках независимой международной платформы гражданского общества CivilM+ .

Присуждение награды находящемуся в заключении белорусскому правозащитнику Алесю Беляцкому Аммер считает признанием и для основанной им правозащитной организации "Весна".

"Репрессии в России продолжаются"

С точки зрения Веры Аммер, "если вынести за скобки украинский Центр гражданских свобод, угроза для которого исходит от войны, но не от правительства", можно сказать, что награда была присуждена правозащитникам, которые сегодня находятся в наибольшей опасности.

"Важно, чтобы мировое общественное мнение снова обратило внимание на эти страны (Россию, Беларусь и Украину. - Ред.), и не забывало о них, а такая опасность есть, - рассуждает правозащитница. - Когда происходят такие вещи, как запрет "Мемориала", какое-то время это обсуждается в СМИ, а потом оказывается забытым".

"В этом отношении Нобелевская премия мира - как защита от этого (забвения. - Ред.). Это очень важно именно сейчас, когда репрессии в России массивно продолжаются", - подчеркивает Аммер, напоминая, что как раз в те минуты, когда она отвечает на вопросы DW, суд в Москве решает вопрос о передаче российскому государству помещений, в которых находился раньше офис "Международного Мемориала" и которые сама организация намеревалась передать своему члену - Научно-исследовательскому и просветительскому центру (НИПЦ) "Мемориал".

Награда не политикам, но гражданским обществам

Глава совета просветительского центра "Мемориал" Ирина Щербакова считает правильным и важным решение Нобелевского комитета отметить не только ПЦ "Мемориал", но и правозащитников из двух других восточноевропейских стран.

"Для нас очень важно, что мы получаем Нобелевскую премию вместе с украинцами и белорусами, - подчеркивает она. - Я считаю, что, если бы это было не так, в этом была бы очень большая несправедливость. Сейчас чрезвычайно важно, что мы - вместе".

Комментируя тот факт, что Нобелевская премия мира была присуждена не политикам, а гражданским обществам трех стран, Щербакова говорит, что рада тому, что вместе с "Мемориалом" эту престижную награду получили и украинские правозащитники, однако считает, что "политики там (в Украине. - Ред.) тоже есть".

Историк и правозащитница Ирина Щербакова Фото: Anke Waelischmiller/Sven Simon/picture alliance

"Я бы сказала, что Владимир Зеленский ведет себя очень мужественно, и я надеюсь, что, если все будет хорошо, он тоже сможет получить Нобелевскую премию", - поясняет историк.

Оценивая вероятность того, что совместная награда поможет примирению российского и украинского обществ, страдающих от войны, Щербакова отмечает, что очень хорошо понимает "горечь, которую из-за войны испытывают наши украинские друзья и коллеги". Однако при этом она предостерегает и от попытки определить "общую ответственность" за войну: "Это, к сожалению, часто облегчает жизнь настоящим виновникам".

"Конечно же, надо думать о том, что не было в эти годы сделано по-настоящему, особенно в 1990-е, что все могло пойти по-другому. Это правда, - констатирует она. - Но я все же надеюсь, что мы найдем способ работать вместе".

Награда "антипутинскому гражданскому обществу"

После оглашения решения Нобелевского комитета присудить Нобелевскую премию мира белорусскому правозащитнику Беляцкому и правозащитным организациям из РФ и Украины, некоторые наблюдатели высказали мнение, что таким образом награждено было "антипутинское гражданское общество" .

Представители украинской правозащитной организации Центр гражданских свобод Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Вера Аммер считает такую оценку справедливой. "Из-за войны Путин находится сейчас в центре внимания. Что касается Беларуси, то без помощи Путина Лукашенко ситуация получила бы там совсем другое развитие. Сейчас очень важно поддержать гражданское общество в этих странах и не говорить, что его не существует. Нобелевская премия мира - отличный способ это сделать", - резюмирует она.

Аналогичное мнение высказывает Ирина Щербакова. "Мы в "Мемориале" всегда были противниками этого режима. Думаю, что нас и ликвидировали из-за того, что должна была начаться эта война", - рассуждает она и добавляет: "Думаю, сейчас наша главная задача - сделать все, чтобы Украина победила".

По словам Ирины Щербаковой, Нобелевская премия мира нынешнего года - "это важный сигнал всем нам, сигнал солидарности и объединения", а также "надежда на то, что (и в российском обществе. - Ред.) могут быть перемены".

Ликвидация "Международного Мемориала" и ПЦ "Мемориал" в России

Историко-просветительское общество "Международный Мемориал" и правозащитный центр "Мемориал" были ликвидированы по искам Генеральной прокуратуры и прокуратуры Москвы Верховным судом РФ и Мосгорсудом 28 и 29 декабря 2021 года соответственно. Прокуроры обвинили правозащитные организации в неоднократном и грубом нарушении законодательства России, в частности, в сокрытии "факта выполнения функции иностранного агента" и ведении политической деятельности.

Белорусский правозащитник Алесь Беляцкий (фото из архива) Фото: Dmitry Brushko/AP Photo/picture alliance

Обе организации обжаловали решения судов. Апелляционная коллегия по административным делам Верховного суда РФ 28 февраля оставила без изменений решение о ликвидации "Международного мемориала". А в апреле Первый апелляционный суд общей юрисдикции отказался удовлетворить апелляционную жалобу на решение ликвидировать ПЦ "Мемориал".

В июне 2022 года сторонники ликвидированного ПЦ "Мемориал" создали новую организацию без образования юридического лица - Центр защиты прав человека "Мемориал".

Главные задачи этой организации - "документировать и предавать гласности" информацию о значительных нарушениях прав человека, а также содействовать защите прав жертв грубых нарушений, в том числе политических заключенных и уязвимых групп.

Смотрите также: