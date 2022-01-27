"Мемориал" после закрытия: о чем рассказала немцам его соосновательница

Председательница совета Научно-исторического и просветительского центра "Мемориал", германист Ирина Щербакова занимается в организации научно-образовательной программой. Участников виртуальной встречи, которую Форум им. Льва Копелева в Кельне организовал со Щербаковой, в первую очередь, интересовало, почему российские власти решили ликвидировать "Мемориал" и почему это произошло именно сейчас.

"На протяжении всего 2021 года, особенно после возвращения Алексея Навального, репрессии усилились. Они перешли в другую фазу, - объяснила собравшимся на встрече Щербакова. - Сейчас в России людей, преследуемых по политическим причинам, больше, чем в брежневские времена". По ее словам, это связано с усилением диктатуры в стране, а преследование

"Мемориала" - акция устрашения для всех нелояльных к российской власти.

Участник акции в поддержку "Мемориала" в Москве

"Мемориал" - это старейшая, самая большая и, вероятно, самая известная НКО в России и за ее пределами. Ликвидируя его, российские власти демонстрируют, что они могут делать все, что угодно, - как во внутренней, так и во внешней политике, полагает Щербакова.

"Раз это организация, которую вы (Запад - Ред.) особенно цените, знаете, и которой помогаете финансово, то смотрите - мы можем сделать с ней все, что хотим. Представители наших официальных ведомств часто говорят, что могут давать несимметричный ответ на санкции. Думаю, именно это и произошло с "Мемориалом", - объясняет председательница совета правозащитной НКО. По ее словам, в пятницу, 28 января юристы "Мемориала" намерены подать апелляцию на решение о ликвидации НКО.

Чем может помочь Запад правозащитникам из РФ

Отвечая на вопрос о том, что грозит сотрудникам "Мемориала", Щербакова заметила, что неправовом государстве жертвами репрессий могут стать не только правозащитники, но и все, кто способен критически мыслить. Когда Верховный суд утвердит решение о ликвидации НКО, руководство будет вынуждено уволить всех сотрудников, уточнила Щербакова. При этом архивы "Мемориала" не должны вывозиться за границу, уверена соосновательница организации. "Мало какие архивы возвращаются [на родину]", - пояснила она.

Акция в Берлине в поддержку "Мемориала"

Одна из участниц встречи поинтересовалась у Щербаковой, на какие действия со стороны Германии та рассчитывает в условиях ситуации, в которой оказался "Мемориал".

"Меня волнует судьба наших молодых сотрудников, - ответила Щербакова. - Молодые люди, в том числе, журналисты, находятся в большей опасности, чем, например, я. Нужно сделать все, чтобы их защитить. В этом могут помочь и западные структуры, в частности, европейские".

По ее словам, "Мемориал" сейчас получает огромную поддержку со всего мира, и, в первую очередь, из Германии. "Слово "солидарность" имеет конкретный смысл, - говорит Щербакова. - Хотя и кажется, что нашим властям безразлична реакция Запада, для гражданского общества она очень важна. Так мы не чувствуем себя в одиночестве".

Преследование "Мемориала" - часть глобальной проблемы

Щербакова особо подчеркнула, что ситуация с "Мемориалом" - лишь малая часть проблемы, с которой сейчас столкнулись и Россия, и весь мир. "Очень большая напряженность в центре Европы. Я оцениваю ситуацию как крайне опасную, - сказала она, имея в виду концентрацию российских войск на границе с Украиной. - И если это только предупреждающий сигнал, то мы знаем, как легко можно ввязаться в войну".

Вместе с тем Щербакова уверена, что большинство людей в России не поддерживают агрессивную политику властей. "Мемориал", по ее словам, "работал с прошлым, но и для будущего". Поэтому, подчеркнула она, остается надежда, что и в будущее России можно смотреть с оптимизмом.

Старейшие правозащитные организации России - правозащитный центр "Мемориал" и общество "Международный Мемориал" - в декабре 2021 года были ликвидированы по решению Мосгорсуда и Верховного суда РФ.

Прокуроры обвиняли "Мемориал" в нарушении законов об иностранных агентах. В защиту НКО высказывались некоторые российские и западные политики. 29 декабря Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России приостановить решение о ликвидации.

Смотрите также:

Самые громкие решения ЕСПЧ по России с 2017 года Дело об отравлении Литвиненко 21 сентября 2021 года ЕСПЧ признал Россию ответственной за отравление экс-сотрудника ФСБ РФ Александра Литвиненко в Великобритании в 2006 году, совершенном с применением редкого радиоактивного изотопа полоний-210. Нет сомнений в том, что это убийство совершили российские граждане Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун, заявил суд в Страсбурге, рассмотрев жалобу вдовы Литвиненко Марины.

Самые громкие решения ЕСПЧ по России с 2017 года Дело об убийстве Эстемировой 31 августа 2021 года ЕСПЧ постановил, что власти РФ не обеспечили эффективного расследования убийства известной журналистки и правозащитницы Натальи Эстемировой, однако не нашел доказательств причастности к этому преступлению государства. При этом суд постановил, что Россия должна выплатить заявительнице - сестре Эстемировой - 20 000 евро "в качестве компенсации нематериального ущерба".

Самые громкие решения ЕСПЧ по России с 2017 года Освобождение Навального из СИЗО 17 февраля 2021 года ЕСПЧ потребовал от властей России немедленно освободить оппозиционного политика Алексея Навального из СИЗО. Как отмечается в письме, направленном судом адвокату Навального, палата из семи судей при принятии решения руководствовалась правилом 39 Регламента ЕСПЧ, которое "наделяет суд полномочиями указывать сторонам процесса на обязательные обеспечительные меры".

Самые громкие решения ЕСПЧ по России с 2017 года Дело "Грузии против России" 21 января 2021 года ЕСПЧ частично удовлетворил иск Грузии против РФ по поводу войны в Южной Осетии. Он не признал юрисдикцию РФ на грузинской территории в ходе боевых действий 8-12 августа 2008 года. Поэтому РФ не может быть признана нарушившей Конвенцию по правам человека в этот период. При этом он удовлетворил многие претензии Грузии, указав на "эффективный контроль" РФ в Южной Осетии и Абхазии.

Самые громкие решения ЕСПЧ по России с 2017 года Дело Магнитского 27 августа 2019 года ЕСПЧ вынес решение по делу аудитора инвестфонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, обязав РФ выплатить его матери и вдове компенсацию в размере 34 тысяч евро. Магнитский утверждал, что уличил ряд чиновников в хищении из бюджета более 230 млн долларов. В 2008 году его арестовали, обвинив в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в больнице СИЗО в Москве.

Самые громкие решения ЕСПЧ по России с 2017 года Дело о задержаниях Навального 15 ноября 2018 года Большая палата Европейского суда по правам человека вынесла решение, согласно которому задержания Алексея Навального во время акций протеста российской оппозиции в 2012-2014 годах являются "политически мотивированными". Компенсация морального вреда Навальному - 50 тысяч евро, плюс издержки и расходы - еще почти 15 тысяч.

Самые громкие решения ЕСПЧ по России с 2017 года Дело участниц панк-группы Pussy Riot 17 июля 2018 года ЕСПЧ постановил взыскать с России компенсации участницам панк-группы Pussy Riot по уголовному делу об акции в Храме Христа Спасителя. Марии Алехиной и Надежде Толоконниковой присуждены по 16 тысяч евро, а Екатерине Самуцевич - 5 тысяч евро. При рассмотрении этого уголовного дела, отмечается в вердикте ЕСПЧ, были нарушены четыре статьи европейской Конвенции по правам человека.

Самые громкие решения ЕСПЧ по России с 2017 года "Антигейский закон" В июне 2017 года ЕСПЧ признал дискриминационным принятый в РФ в 2013 году закон о запрете пропаганды среди несовершеннолетних однополых сексуальных отношений. Суд указал, что он нарушает две статьи Конвенции по защите прав человека. Предпосылкой для решения стало обращение в ЕСПЧ трех россиян - активистов движения ЛГБТ. Суд постановил выплатить им компенсацию в размере 50 тысяч евро.

Самые громкие решения ЕСПЧ по России с 2017 года Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

Самые громкие решения ЕСПЧ по России с 2017 года Ни свободы, ни безопасности По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

Самые громкие решения ЕСПЧ по России с 2017 года Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогам рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

Самые громкие решения ЕСПЧ по России с 2017 года География нарушений Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны. Автор: Елена Барышева

