 ″Мемориал″ выдвинут на Нобелевскую премию мира | Новости из Германии о России | DW | 27.01.2022

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Россия

"Мемориал" выдвинут на Нобелевскую премию мира

Инициатором выдвижения правозащитной организации "Мемориал" на Нобелевскую премию мира стала депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных РФ в парламенте Эстонии.

Участница акции в поддержку Мемориала, Москва, декабрь 2021 года

Правозащитная организация "Мемориал" выдвинута в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. Об этом сообщается на ее сайте в четверг, 27 января.

Указывается, что инициатором выдвижения стала депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных Российской Федерации в парламенте Эстонии. Как отмечает пресс-служба "Мемориала", при выдвижении было решено не уточнять, какое именно юридическое лицо номинировать. "В глазах международной общественности „Мемориал“, у истоков которого стоял А. Д. Сахаров, един, Международный Мемориал и Правозащитный центр - его части", - цитируют представители организации источник в эстонском парламенте.

В 2021 году Нобелевскую премию мира получил главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. Награду присудили ему за "усилия по сохранению свободы мысли как непременного условия для демократии и мира".

Ликвидация "Международного Мемориала" и ПЦ "Мемориал"

28 декабря 2021 года Верховный суд РФ постановил ликвидировать "Международный Мемориал", обосновав это тем, что организация, по мнению суда, нарушала закон об "иностранных агентах". 

Генпрокуратура РФ в своем иске утверждала также, что "Мемориал" занимался политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Комментируя решение Верховного суда РФ о ликвидации "Международного Мемориала", член правления его германского отделения Вера Аммер (Vera Ammer) рассказала в интервью DW, что организация намерена воспользоваться всеми правовыми способами, чтобы добиться отмены этого решения, и обратится для этого в президиум Верховного суда РФ.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" и всех его структурных подразделений.

По мнению стороны обвинения, "Мемориал" участвовал во всех протестных движениях в России, "поддерживал все протесты, направленные на дестабилизацию страны". А списки политзаключенных, которые ведет правозащитный центр, направлены на формирование "негативного восприятия судебной системы", заявили тогда в прокуратуре.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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