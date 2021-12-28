 ″Государство переступило черту″. Немецкие СМИ о закрытии ″Мемориала″ | Немецкие СМИ о России, Германии, мире | DW | 29.12.2021

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Пресса

"Государство переступило черту". Немецкие СМИ о закрытии "Мемориала"

Немецкая пресса комментирует решение Верховного суда РФ о ликвидации "Международного Мемориала". Организация пострадала за взгляд на историю, неприемлемый для Кремля, пишут СМИ. Обзор DW.

Сторонники Мемориала, выступающие против его ликвидации

Сторонники "Мемориала", выступающие против его ликвидации

Еще до вердикта Мосгорсуда о запрете правозащитного центра "Мемориал", принятого 29 декабря, немецкие СМИ широко комментировали решение Верховного суда РФ о  ликвидации историко-просветительского общества "Международный Мемориал", оглашенное 28 декабря. Издания осуждают это решение, при этом отмечают, что оно не было неожиданным в свете предыдущих нападок российских властей на организацию.

Как пишут  немецкие газеты, российский суд лишь озвучил вердикт, спущенный ему сверху. Ряд изданий отмечают, что "Международный Мемориал" пострадал не за отказ носить маркировку "иностранного агента", а за культуру исторической памяти, неприемлемой для путинского режима. Самые яркие высказывания немецких СМИ о приговоре "Мемориалу" - в обзоре DW.   

Der Spiegel: "Приговор "Мемориалу" показывает, как можно говорить об истории" 

По мнению журналиста Der Spiegel Кристиана Эша (Christian Esch), в России 28 декабря завершилась целая эпоха. "Решением суда о ликвидации общества "Международный Мемориал" государство Путина переступило черту. Речь идет ни о чем другом, как о вопросе, кому принадлежит прошлое России. Раньше оно принадлежало ее гражданам, теперь - государству.

Формально "Мемориал" ликвидирован за то, что не все свои материалы снабжал пометкой "иностранный агент", которой Россия клеймит многие НКО. Фактически решение показывает, как можно и как нельзя говорить об истории страны. Граница очерчена там, где российскому государству может быть причинен вред, и это решают чиновники Путина, а не общество.

Чтить память жертв сталинских репрессий по-прежнему можно, Путин и сам регулярно возлагает цветы на их могилы. Однако государственных преступников нельзя обвинять, о жертвах репрессий среди поляков, прибалтов и украинцев нельзя говорить отдельно, как и нельзя проводить параллели с современными событиями. "Мемориал" же не только расследовал государственные преступления советского прошлого, но и совершенные на Северном Кавказе в современности. А это табу."

Журналист Der Spiegel делает неутешительные выводы: "Через 30 лет после распада СССР путинская Россия нашла нечто подобное идеологическому призванию: оно не в картине желанного будущего, а в заданной конструкции прошлого. Это означает, что главный урок советских времен, который Россия выучила с помощью "Мемориала" - о том, что жизнь и достоинство каждого человека нужно защищать вопреки интересам государства - теперь следует снова забыть по указанию с самого верху. Печальный круг замкнулся".

SZ: "Российские власти презирают гражданское общество"

Запрет "Мемориала" показывает, насколько презрительно российские власти относятся к гражданскому обществу, пишет журналист Süddeutsche Zeitung Франк Нинхуизен (Frank Nienhuysen) в комментарии "Винтики вместо активных строителей". "Ликвидация организации, к сожалению, не стала неприятной неожиданностью. Суд огласил вердикт, а точнее - судья произнесла то, что ранее заявила генеральная прокуратура, а до нее фактически предвосхитил Кремль своим резким и поспешным обвинением "Мемориала", - пишет SZ.

"Российское государство уже давно предпринимает шаги против своих критиков. Закон об "иностранных агентах" является сравнительно новым инструментом, который постоянно оттачивается и применятся против все более крупных групп. Да, "Мемориал" отказывался носить клеймо "иноагента", за это он заплатил многочисленные штрафы, - отмечает Франк Нинхуизен. - Однако радикальным решением о запрете организация платит теперь за то, что своим видением истории она противоречит российскому государству. Оно хочет не допустить, чтобы ставился под сомнение все более благосклонный взгляд на советское прошлое".

FAZ: "Россия превратилась в диктатуру "

Когда в конце 80-х годов был создан "Мемориал", его инициаторы думали не только о прошлом, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Памятью о жертвах сталинских репрессий они хотели внести вклад в создание новой России, которая опирается на право вместо произвола и насилия. Ликвидация "Мемориала" показывает, что важно для нынешних правителей России.

Приговор стал конечной точкой развития, в результате которого Россия из авторитарного государства с рядом свободных ниш превратилась в диктатуру. Ликвидация "Мемориала" стала логическим продолжением ареста Навального и уничтожения его организаций. Растущие репрессии внутри страны и все более агрессивное поведение путинского режима за его пределами неразрывно связаны между собой".

taz: "В России строят государство тотального контроля"

Российские власти занимаются строительством нового государства, пишет в своем комментарии  газета taz: "Государство, которое делает ставку на тотальный контроль, унижает сомневающихся, отправляет их за решетку, изгоняет, требует преклонения от всех и каждого". Как отмечает издание, на заседании суда в действительности речь шла о работе "Мемориала" и убеждениях ее сотрудников, а не о маркировке "иностранного агента".

"Государственная политика исторической памяти в России исключает память в ее понимании "Мемориалом". В государственном понимании история - это блеск и слава, своего рода героический эпос, как о ней любит писать президент Путин. Ставить это под вопрос - табу. "Мемориал" существует дольше, чем современное российское государство. Упразднение организации решением управляемой российской юстиции свидетельствует о конце страны, появившейся в начале 1990-х в стремлении найти более гуманную жизнь".

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


 

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