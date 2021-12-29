Госминистр ФРГ: Ликвидация "Мемориала" - мощный удар по гражданскому обществу в РФ

Решения Верховного суда (ВС) России от 28 декабря о запрете Международного историко-просветительского общества "Мемориал" ("ММ"), а также Московского городского суда от 29 декабря о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" и всех его структурных подразделений - это "мощный удар по российскому гражданскому обществу, последствия которого пока невозможно предугадать". Об этом заявила в среду, 29 декабря, госминистр ФРГ по вопросам культуры и СМИ Клаудиа Рот (Claudia Roth). "Переосмысление собственной истории обогащает любое общество. Только зная о преступлениях прошлого, можно предотвратить новые несправедливости в будущем", - уверена немецкий политик.

"Установил стандарты для европейской культуры памяти"

Рот подчеркнула, что остается всеми мыслями со многими "мужественными членами и активистами "Мемориала", которые благодаря многочисленным встречам стали ее друзьями. Она напомнила, что "Мемориал" внес огромный вклад в переосмысление прошлого, установил "стандарты для европейской культуры памяти" и "всегда неуклонно выступал за сохранение гражданских прав и прав человека в России".

ЕСПЧ потребовал от РФ приостановить исполнение решений судов

Тем временем Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от России приостановить исполнение судебных решений о ликвидации "Международного мемориала" и центра "Мемориал". Об этом говорится в письме ЕСПЧ, полученном правозащитным центром "Мемориал".

В документе, в частности, отмечается, что реализация решений должна быть приостановлена до решения ЕСПЧ по жалобе на закон об "иноагентах", которую еще в 2013 году подали 11 российских некоммерческих организаций. "ММ" и "Мемориал" были одними из заявителей по этой жалобе, подчеркивается в сообщении.

Верховный суд РФ запретил "Международный Мемориал"

Ранее, 28 декабря, ВС России принял решение о запрете "Международного Мемориала". Общество и его региональные подразделения решено ликвидировать. Генпрокуратура РФ в своем иске в суд утверждала, что "Мемориал" якобы неоднократно нарушал законы, а также занимался политической деятельностью с целью влияния на государственные решения и формирования общественного мнения.

Организация отвергла претензии ведомства. "Мемориал" обжалует решение ВС РФ в российских судах, а если потребуется, то и в Европейском суде по правам человека.

В среду, 29 декабря, Мосгорсуд вынес решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал". На то, чтобы зачитать приговор, судья потратила менее одной минуты. После чего судебные приставы выпроводили всех журналистов из зала трансляций, откуда те следили за ходом судебного разбирательства.

Иски Генпрокуратуры

В ноябре прокуратура заявила о намерении добиться ликвидации двух структур "Мемориала". Один иск - о ликвидации "Международного Мемориала" - был подан Генпрокуратурой в Верховный суд РФ. Второе заявление - о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" - прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд. Поводом для обращения в суд, как указывалось в иске Генпрокуратуры, стали неоднократные, грубые нарушения "Мемориалом" законов РФ и иных правовых актов, в частности закона об "иностранных агентах".

Протесты против ликвидации "Мемориала"

Решение о ликвидации "Международного Мемориала" вызвало огромный резонанс не только внутри России, но и на международной арене. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал преследование организаций "Мемориала" оскорблением правозащитной деятельности во всем мире. Правительство ФРГ осудило действия российских властей как противоречащие международным обязательствам по защите основополагающих гражданских прав. Крупная международная правозащитная организация Amnesty International призвала к отмене решения о запрете "Мемориала", назвав его оскорблением памяти миллионов жертв ГУЛАГа.

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