 ″Международный мемориал″ обжаловал решение по ликвидации | Новости из Германии о России | DW | 31.01.2022

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Россия

"Международный мемориал" обжаловал решение по ликвидации

Апелляционное заявление на решение Верховного суда РФ о ликвидации "Международного Мемориала" юристы организации направили в коллегию судей ВС РФ 28 января.

Две девушки - участницы акции в поддержку Международного Мемориала в Москве (28 декабря 2021 года)

Участницы акции в поддержку "Международного Мемориала" в Москве, 28 декабря 2021 года

Историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Международный мемориал" подало апелляционную жалобу на вынесенное 28 декабря 2021 года решение Верховного суда (ВС) РФ о ликвидации организации за имеющиеся, по мнению суда, нарушения закона об "иностранных агентах". О подаче апелляции в коллегию судей ВС РФ сообщается на сайте организации в понедельник, 31 января, с указанием, что само заявление было подано с соблюдением срока.

Ранее, в день оглашения решения Верховного суда РФ по ликвидации "Международного Мемориала", член правления подразделения организации в Германии Вера Аммер (Vera Ammer) сообщила в интервью DW, что защита намерена обжаловать это решение в течение отведенного для этого месяца, то есть до 28 января.

Доводы защиты "Международного Мемориала"

В "Международном Мемориале" указывают, что ликвидация организации за отсутствие маркировки о внесении в реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции "иностранного агента", противоречит международным обязательствам Российской Федерации, а само законодательство об НКО, нарушение которого вменено "Мемориалу", противоречит международным договорам.

Также адвокаты организации подчеркивают, что "отсутствие маркировки ("иноагента". - Ред.) не является грубым неоднократным нарушением закона", поскольку не создает реальную угрозу и не влечет причинение серьезного вреда.

Ликвидация "Международного Мемориала" является несоразмерной мерой реагирования, считают в организации. "Суд первой инстанции не дал оценки деятельности "Международного Мемориала", фактически устранившись от исследования вопроса о соразмерности ликвидации тому вкладу, который внесла организация в жизнь российского общества, и отказал в допросе свидетелей, которые могли бы сообщить суду сведения о содержании деятельности "Международного Мемориала", - говорится на сайте общества.

Еще один аргумент защиты состоит в том, что, вынося решение о ликвидации, суд принял решение о правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в административном деле. Ведь ходатайства о вступлении в дело одного из учредителей организации, а также трех структурных подразделений "Международного Мемориала" суд отклонил.

Критика решения ВС РФ о ликвидации "Международного Мемориала"

После вынесения Верховным судом РФ решения о ликвидации "Международного Мемориала" целый ряд российских и международных правозащитников, общественных деятелей, журналистов, политиков и дипломатов раскритиковал этот шаг.

В частности, бывший посол ФРГ в России Эрнст-Йорг фон Штудниц (Ersnst-Jörg von Studnitz) в интервью DW назвал подобное развитие опасным для России. "Ведь если ты отказываешься признавать собственную историю и хочешь замолчать дурные вещи - призраки прошлого не уйдут. Они будут отягощать самовосприятие, если не сказать совесть, россиян. Я не хочу сказать, что это опасная вещь с точки зрения внешней политики, однако она опасна для самой России", - указал он.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


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