Алесь Беляцкий: через тюрьму - к Нобелевской премии
Елена Доронина
1 ч. назад
10 декабря на вручении Нобелевской премии мира не будет одного из ее лауреатов - Алеся Беляцкого. Он в минском СИЗО. DW о том, как правозащитник из Беларуси стал героем для миллионов и врагом для режима Лукашенко.
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10 декабря в Осло на церемонии вручения Нобелевской премии мира за 2022 год не будет одного из ее лауреатов - белорусского правозащитника Алеся Беляцкого. Он находится сейчас в минском СИЗО - скорее всего, в темном, холодном, полуподвальном помещении, в которое его перевели весной. Находится именно за то, за что и был назван лауреатом премии.
Алеся Беляцкого в Осло будут представлять жена Наталья Пинчук и соратники из правозащитного центра "Вясна". Беляцкий - четвертый в истории премии лауреат, который на момент вручения пребывает в заключении. Награждая Беляцкого, Нобелевский комитет так высоко оценил его 35-летнюю деятельность и напомнил, что за решеткой в Беларуси сейчас остаются десятки правозащитников. Как сам лауреат и его коллеги, которые ждут суда. DW о том, как Алесь Беляцкий стал героем для миллионов белорусов и врагом - для режима Лукашенко.
В вузе перешел на белорусский, мечтал о карьере музыканта и писателя
Белорус до глубины души, Алесь Беляцкий родился 5 сентября 1962 года в Карелии, куда его родители уехали на заработки. Уже в 1964 году семья вернулась в белорусский Светлогорск, где Саша и закончил школу.
На историко-филологическом факультете Гомельского госуниверситета невозможно было не увлечься родным языком и историей сильнее, чем тогда было принято в БССР. Среди студентов собралась компания единомышленников, ребята перешли на белорусский в повседневной жизни, а Саша - уже навсегда - стал Алесем. Тогда же он попробовал себя в роли музыканта - играл на бас-гитаре в группе "Баскі". Название сложили из первых букв фамилий участников: "Бяляцкі, Акулін, Скачынскі, Кавалёў".
Знакомые говорят, что Беляцкий обладает уникальной способностью притягивать к себе "своих" людей и уже не терять их. Во время учебы в 1981 году он познакомился с Натальей Пинчук, в 1987-м молодые люди поженились. Как написал правозащитник в 2017-м, комментируя свадебную фотографию, "30 гадоў мінула, кольцы ужо пагубляліся, а мы ўсё разам!" ("30 лет прошло, кольца уже потеряны, а мы по-прежнему вместе!"). У пары есть сын Адам. Сейчас Наталья и Адам второй раз ждут мужа и отца из заключения.
Беляцкий - среди организаторов митинга "Дзяды-88" и основателей БНФ
После вуза Алесь успел поработать учителем в белорусской глубинке и отслужить в армии под Екатеринбургом механиком-водителем бронированного тягача. С музыкальной карьерой не сложилось, а вот литературная развивалась удачно. В середине 80-х Алесь поступил в аспирантуру Института литературы в Минске, стал одним из основателей товарищества литераторов "Тутэйшыя".
Кажется, сама судьба вела его туда, где зарождались самые значимые для страны идеи, встречались люди, которые впишут свои имена в историю. Впрочем, как и сам Беляцкий. Сначала они с "тутэйшымi" друзьями создали общественную организацию "Мартиролог Беларуси", которая изучала политические репрессии довоенного периода.
Молодой литератор был в числе организаторов первых в БССР оппозиционных митингов, в том числе - в день поминовения предков "Дзяды", который стал и днем памяти репрессированных. Участвовал он и в знаменитых "Дзядах" в октябре 1988 года. Три десятка лет спустя, в отмеченном массовыми протестами октябре 2020-го, Беляцкий написал в соцсетях: "Прошло 32 года с тех пор, как меня впервые задержали, арестовали и оштрафовали за организацию массового митинга на "Дзяды". Сегодняшнее шествие пройдет возле этого места".
В октябре же 1988-го Алесь Беляцкий вошел в оргкомитет движения Белорусский народный фронт (БНФ) "Возрождение", на основе которого через полтора года была создана первая оппозиционная фракция в белорусском парламенте, а позднее партия БНФ - первая оппозиционная политическая партии в стране. В 1989 году Беляцкого избрали директором Литературного музея Максима Богдановича в Минске, а в 1991-1996 годах он был депутатом Минского горсовета. Говорят, именно благодаря Беляцкому бело-красно-белый флаг на здании горсовета появился раньше, чем где-либо в другом месте белорусской столицы.
В правозащитники шел ненадолго, "пока ситуация не исправится"
В 1994 году к власти в Беларуси пришел выигравший первые президентские выборы Александр Лукашенко. Многим вскоре стало понятно, что с политическими свободами, правами человека и выражением своего мнения в стране начинаются проблемы.
Людям, пострадавшим от действий новой власти, потребовалась помощь - юридическая, материальная, психологическая. И Алесь Беляцкий на волне массовых акций протеста оппозиции учреждает правозащитный центр "Весна-96". Тогда казалось, что это ненадолго, на один сложный год, отсюда - и цифры в названии. Через пару лет они исчезнут. Центр стал просто "Весной", организацией со сложной судьбой и широкой международной известностью. Беляцкий оставался директором музея Максима Богдановича до 1997 года, но в итоге пришлось сосредоточиться на правозащитной деятельности. Позже он признавался, что даже не думал посвятить ей столько лет.
Между тем политический режим Лукашенко постепенно приобретал все более ярко выраженные авторитарные черты. Правозащитники наблюдали за избирательными компаниями в Беларуси, оспаривали несправедливые аресты и штрафы, боролись против применения смертной казни. Чем больше "Весна" была нужна белорусам, тем более неудобной становилась она для властей. В 2003 году правозащитная организация была ликвидирована решением Верховного суда, и вновь зарегистрировать ее не позволили.
Что не остановило ее деятельность - начались годы фактически полуподпольной работы. В 2006 году экс-президент Чехии Вацлав Гавел вручил Алесю Беляцкому премию Homo Homini за правозащитную деятельность, с 2007 по 2016 год Беляцкий был вице-президентом Международной федерации прав человека (FIDH), затем на эту должность избрали его заместителя Валентина Стефановича.
Первый срок за "неуплату налогов"
Официально в Беларуси политзаключенных нет: людей отправляют в тюрьмы за "участие в беспорядках", "оскорбление Лукашенко", "экстремизм", "финансовые махинации". И нынешний арест - не первый в жизни 60-летнего Беляцкого. В 2011 году его задерживали, по официальной версии, за сокрытие доходов и неуплату налогов. Информацию о литовских банковских счетах "Весны" Минску передал Минюст Литвы по запросу белорусской стороны.
Налоговые органы Беларуси посчитали все суммы личными доходами Беляцкого и Стефановича, хотя, по утверждению правозащитников, освободить которых призывал в специальной резолюции Европарламент, средства расходовались исключительно на деятельность "Весны" - помощь тысячам белорусов, чьи правы были нарушены властями.
Беляцкий три месяца до суда провел в том же СИЗО на Володарского, где содержится и сейчас. Получил 4,5 года колонии, отсидел три и в 2014-м был освобожден по амнистии. После чего твердо заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью: "Мне хочется, чтобы Беларусь была страной без политзаключенных".
2020-й, который снова все изменил, и новый арест
На пике массовых протестов в Беларуси после президентских выборов августа 2020 года Беляцкий присоединился к Координационному совету оппозиции, оставался в стране и продолжал работать. несмотря на высокий риск ареста. В тот период правозащитники и волонтеры "Весны" играли важнейшую роль в помощи пострадавшим от насилия со стороны властей, сборе информации о задержанных и о нарушениях их прав. Они делали, кажется, больше, чем могли.
14 июля 2021 года Алесь Беляцкий был задержан и тех пор находится под стражей. В тот же день задержали также его заместителя Валентина Стефановича и юриста "Весны" Владимира Лабковича. Их и Беляцкого обвиняют в контрабанде (незаконном перемещение наличных денег в крупном размере организованной группой), а также в финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок. Всем троим грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.
Когда точно начнется суд - неизвестно. Но он не слишком разойдется во времени с церемонией вручения Нобелевской премии в Осло.
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