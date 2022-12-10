Алесь Беляцкий: через тюрьму - к Нобелевской премии

10 декабря на вручении Нобелевской премии мира не будет одного из ее лауреатов - Алеся Беляцкого. Он в минском СИЗО. DW о том, как правозащитник из Беларуси стал героем для миллионов и врагом для режима Лукашенко.

10 декабря в Осло на церемонии вручения Нобелевской премии мира за 2022 год не будет одного из ее лауреатов - белорусского правозащитника Алеся Беляцкого. Он находится сейчас в минском СИЗО - скорее всего, в темном, холодном, полуподвальном помещении, в которое его перевели весной. Находится именно за то, за что и был назван лауреатом премии.

Алеся Беляцкого в Осло будут представлять жена Наталья Пинчук и соратники из правозащитного центра "Вясна". Беляцкий - четвертый в истории премии лауреат, который на момент вручения пребывает в заключении. Награждая Беляцкого, Нобелевский комитет так высоко оценил его 35-летнюю деятельность и напомнил, что за решеткой в Беларуси сейчас остаются десятки правозащитников. Как сам лауреат и его коллеги, которые ждут суда. DW о том, как Алесь Беляцкий стал героем для миллионов белорусов и врагом - для режима Лукашенко.

Выпускник вуза, учитель белорусского языка и литературы и будущий правозащитник Алесь Беляцкий, начало 1980-х, Гомель. Фото: privat

В вузе перешел на белорусский, мечтал о карьере музыканта и писателя

Белорус до глубины души, Алесь Беляцкий родился 5 сентября 1962 года в Карелии, куда его родители уехали на заработки. Уже в 1964 году семья вернулась в белорусский Светлогорск, где Саша и закончил школу.

На историко-филологическом факультете Гомельского госуниверситета невозможно было не увлечься родным языком и историей сильнее, чем тогда было принято в БССР. Среди студентов собралась компания единомышленников, ребята перешли на белорусский в повседневной жизни, а Саша - уже навсегда - стал Алесем. Тогда же он попробовал себя в роли музыканта - играл на бас-гитаре в группе "Баскі". Название сложили из первых букв фамилий участников: "Бяляцкі, Акулін, Скачынскі, Кавалёў".

Знакомые говорят, что Беляцкий обладает уникальной способностью притягивать к себе "своих" людей и уже не терять их. Во время учебы в 1981 году он познакомился с Натальей Пинчук, в 1987-м молодые люди поженились. Как написал правозащитник в 2017-м, комментируя свадебную фотографию, "30 гадоў мінула, кольцы ужо пагубляліся, а мы ўсё разам!" ("30 лет прошло, кольца уже потеряны, а мы по-прежнему вместе!"). У пары есть сын Адам. Сейчас Наталья и Адам второй раз ждут мужа и отца из заключения.

Беляцкий - среди организаторов митинга "Дзяды-88" и основателей БНФ

После вуза Алесь успел поработать учителем в белорусской глубинке и отслужить в армии под Екатеринбургом механиком-водителем бронированного тягача. С музыкальной карьерой не сложилось, а вот литературная развивалась удачно. В середине 80-х Алесь поступил в аспирантуру Института литературы в Минске, стал одним из основателей товарищества литераторов "Тутэйшыя".

Минск, февраль 1999 года. Глава "Вясны" Алесь Беляцкий презентует первый выпуск "Агляду-хронікі парушэньня правоў чалавека ў Беларусі". Фото: Vladimir Sapogov

Кажется, сама судьба вела его туда, где зарождались самые значимые для страны идеи, встречались люди, которые впишут свои имена в историю. Впрочем, как и сам Беляцкий. Сначала они с "тутэйшымi" друзьями создали общественную организацию "Мартиролог Беларуси", которая изучала политические репрессии довоенного периода.

Молодой литератор был в числе организаторов первых в БССР оппозиционных митингов, в том числе - в день поминовения предков "Дзяды", который стал и днем памяти репрессированных. Участвовал он и в знаменитых "Дзядах" в октябре 1988 года. Три десятка лет спустя, в отмеченном массовыми протестами октябре 2020-го, Беляцкий написал в соцсетях: "Прошло 32 года с тех пор, как меня впервые задержали, арестовали и оштрафовали за организацию массового митинга на "Дзяды". Сегодняшнее шествие пройдет возле этого места".

В октябре же 1988-го Алесь Беляцкий вошел в оргкомитет движения Белорусский народный фронт (БНФ) "Возрождение", на основе которого через полтора года была создана первая оппозиционная фракция в белорусском парламенте, а позднее партия БНФ - первая оппозиционная политическая партии в стране. В 1989 году Беляцкого избрали директором Литературного музея Максима Богдановича в Минске, а в 1991-1996 годах он был депутатом Минского горсовета. Говорят, именно благодаря Беляцкому бело-красно-белый флаг на здании горсовета появился раньше, чем где-либо в другом месте белорусской столицы.

В правозащитники шел ненадолго, "пока ситуация не исправится"

В 1994 году к власти в Беларуси пришел выигравший первые президентские выборы Александр Лукашенко. Многим вскоре стало понятно, что с политическими свободами, правами человека и выражением своего мнения в стране начинаются проблемы.

Людям, пострадавшим от действий новой власти, потребовалась помощь - юридическая, материальная, психологическая. И Алесь Беляцкий на волне массовых акций протеста оппозиции учреждает правозащитный центр "Весна-96". Тогда казалось, что это ненадолго, на один сложный год, отсюда - и цифры в названии. Через пару лет они исчезнут. Центр стал просто "Весной", организацией со сложной судьбой и широкой международной известностью. Беляцкий оставался директором музея Максима Богдановича до 1997 года, но в итоге пришлось сосредоточиться на правозащитной деятельности. Позже он признавался, что даже не думал посвятить ей столько лет.

Июнь 2014 года. Алесь Беляцкий освободился из колонии. На вокзале в Минске его встречает жена Наталья Пинчук. Фото: Dmitry Brushko/AP Photo/picture alliance

Между тем политический режим Лукашенко постепенно приобретал все более ярко выраженные авторитарные черты. Правозащитники наблюдали за избирательными компаниями в Беларуси, оспаривали несправедливые аресты и штрафы, боролись против применения смертной казни. Чем больше "Весна" была нужна белорусам, тем более неудобной становилась она для властей. В 2003 году правозащитная организация была ликвидирована решением Верховного суда, и вновь зарегистрировать ее не позволили.

Что не остановило ее деятельность - начались годы фактически полуподпольной работы. В 2006 году экс-президент Чехии Вацлав Гавел вручил Алесю Беляцкому премию Homo Homini за правозащитную деятельность, с 2007 по 2016 год Беляцкий был вице-президентом Международной федерации прав человека (FIDH), затем на эту должность избрали его заместителя Валентина Стефановича.

Первый срок за "неуплату налогов"

Официально в Беларуси политзаключенных нет: людей отправляют в тюрьмы за "участие в беспорядках", "оскорбление Лукашенко", "экстремизм", "финансовые махинации". И нынешний арест - не первый в жизни 60-летнего Беляцкого. В 2011 году его задерживали, по официальной версии, за сокрытие доходов и неуплату налогов. Информацию о литовских банковских счетах "Весны" Минску передал Минюст Литвы по запросу белорусской стороны.

Налоговые органы Беларуси посчитали все суммы личными доходами Беляцкого и Стефановича, хотя, по утверждению правозащитников, освободить которых призывал в специальной резолюции Европарламент, средства расходовались исключительно на деятельность "Весны" - помощь тысячам белорусов, чьи правы были нарушены властями.

Июнь 2017 года. Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич и будущий Нобелевский лауреат Алесь Беляцкий в Европарламенте в Брюсселе. Фото: privat

Беляцкий три месяца до суда провел в том же СИЗО на Володарского, где содержится и сейчас. Получил 4,5 года колонии, отсидел три и в 2014-м был освобожден по амнистии. После чего твердо заявил, что продолжит заниматься правозащитной деятельностью: "Мне хочется, чтобы Беларусь была страной без политзаключенных".

2020-й, который снова все изменил, и новый арест

На пике массовых протестов в Беларуси после президентских выборов августа 2020 года Беляцкий присоединился к Координационному совету оппозиции, оставался в стране и продолжал работать. несмотря на высокий риск ареста. В тот период правозащитники и волонтеры "Весны" играли важнейшую роль в помощи пострадавшим от насилия со стороны властей, сборе информации о задержанных и о нарушениях их прав. Они делали, кажется, больше, чем могли.

14 июля 2021 года Алесь Беляцкий был задержан и тех пор находится под стражей. В тот же день задержали также его заместителя Валентина Стефановича и юриста "Весны" Владимира Лабковича. Их и Беляцкого обвиняют в контрабанде (незаконном перемещение наличных денег в крупном размере организованной группой), а также в финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок. Всем троим грозит наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

Когда точно начнется суд - неизвестно. Но он не слишком разойдется во времени с церемонией вручения Нобелевской премии в Осло.

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