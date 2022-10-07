Как отреагировали на Нобелевку Беляцкому в Беларуси и ЕС

DW собрала мнения политиков, коллег правозащитника и писателей о том, что Нобелевская премия мира значит для Беларуси.

Алесь Беляцкий получит Нобелевскую премию мира - вместе с правозащитниками из российского "Мемориала" и украинского Центра гражданских свобод. Почти 15 месяцев он находится в СИЗО: белорусские власти обвиняют его в финансировании протестов и контрабанде. Собрали реакции политиков, коллег Беляцкого и Светланы Алексиевич - о том, что Нобелевская премия мира значит для Беларуси.

"Беляцкий - гордость Беларуси, и об этом будут знать во всем мире"

Лидер демократических сил Светлана Тихановская одной из первых поздравила Алеся Беляцкого с присуждением премии. По ее словам, Беляцкий - гордость Беларуси, о чем теперь будут знать во всем мире. "Теперь у Беларуси есть еще один нобелевский лауреат, который противостоит диктатуре и войне", - написала она в телеграм-канале.

Тихановская считает, что присуждение премии - это и важный знак поддержки семьи Беляцкого, и признание вклада белорусских правозащитников в обеспечение мира и прав человека.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок написала в Twitter, что преклоняется перед мужеством Алеся Беляцкого, а также правозащитных организаций "Мемориал" и "Центр гражданской свободы". "Эта Нобелевская премия мира награждает всех тех, кто с невероятной отвагой и большим риском борется за свои права и свободы. Против несправедливых действий якобы сильных".

Алексиевич: "Алесь - мифологическая фигура"

Писательница Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 году. По ее мнению, Алесь Беляцкий давно заслужил Нобелевскую премию мира.

"Знаю его лично, мне нравится его отношение к людям. Это давно заслуженная награда. Вот только я бы хотела, чтобы она помогла Алесю выйти из тюрьмы, хотя я не очень верю в благородство власти. Но рада, что наш народ имеет уже двух человек - лауреатов престижной премии", - сказала Светлана Алексиевич в комментарии для DW.

По ее словам, Нобелевская премия мира Алесю Беляцкому отметила "старание каждого из нас".

"Алесь - мифологическая фигура в нашей белорусской борьбе. Он и его организация "Весна", где он собрал единомышленников, сделали многое для того, чтобы мир узнал, как мы боремся. Они все сегодня получили эту премию. Алесь - один из тех, кого в будущем назовут героями".

"Весна": Премия увеличивает шансы Алеся как выйти из тюрьмы, так и остаться в ней

Новость о том, что Алесь Беляцкий стал Нобелевским лауреатом, застала его коллег из правозащитного центра "Весна" в офисе в Вильнюсе. Когда они прочли об этом в белорусских СМИ, решили еще раз перепроверить информацию на сайте Нобелевского комитета: не поверили, что это правда.

"Это был большой шок и неожиданность, - рассказывает коллега Беляцкого Наталья Сацункевич. - В этом году Алеся не было ни в фаворитах, ни в шорт-листе. Первое, о чем я подумала: наконец-то".

По словам Натальи Сацункевич, присуждение премии Алесю Беляцкому стало для "Весны" напоминанием, что у них по-прежнему есть международная поддержка и солидарность: "Сегодня Алесь получил Нобелевскую премию мира. Но он не может об этом узнать сам, мы не можем его обнять и поздравить. И мы должны сделать все возможное и невозможное, чтобы добиться освобождений Алеся Беляцкого и других наших коллег".

Алесь Беляцкий сейчас находится в СИЗО Фото: Tatyana Zenkovich/EPA/dpa/picture alliance

Прямо сейчас Алесь Беляцкий находится в СИЗО на улице Володарского в Минске. Наталья предполагает, что он уже знает о присуждении премии. "В СИЗО работают люди. Скорее всего, кто-то ему уже сказал. Думаю, Алесь очень рад".

Наталья говорит, что Алесь Беляцкий хотел оставаться в Беларуси так долго, насколько это возможно. Это было его принципиальным решением. "Конечно, он знал, что может быть арестован. Он всегда говорил, что побывать в тюрьме - это часть правозащитной работы".

Наталья считает, что Нобелевская премия может увеличить шансы как выйти из тюрьмы, так и остаться в ней. "Прогнозировать действия белорусских властей сложнее, чем погоду. Но точно можно сказать, что это станет мощной моральной поддержкой для Алеся и других политических заключенных. Он известен и в Беларуси, и на международном уровне. Думаю, это пойдет в плюс того, что его могут освободить. Потому что уголовное дело против Алеся и других "весновцев" - это политическое преследование. И освобождение Алеся - это политическое решение".

Libereco: "Надеемся, что увидим Алеся на свободе в декабре"

В 2011 году на Алеся Беляцкого уже заводили уголовное дело - якобы за сокрытие доходов в крупном размере. Тогда его приговорили к 4 с половиной годам колонии, на свободу он вышел по амнистии летом 2014-го.

Алесь Беляцкий после освобождения из колонии в июне 2014 года. Фото: Dmitry Brushko/AP Photo/picture alliance

По словам Ларса Бюнгера, президента правозащитной организации Libereco в Швейцарии, Алесь Беляцкий - неутомимый борец за соблюдение прав человека: "За свои убеждения он уже провел в тюрьме несколько лет. И мы требуем от белорусского режима, чтобы он и другие политические заключенные были немедленно и безоговорочно освобождены. Мы очень надеемся, что снова увидим Алеся на свободе в декабре на церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло", - заявил Бюнгер. Его коллега из Германии Марко Фибер подчеркнул, что решение норвежского Нобелевского комитета стало четким сигналом диктаторам, разжигающим войну.

Некляев: Мир видит и ценит борьбу белорусов

Поэт Владимир Некляев считает, что нобелевская премия мира Алесю Беляцкому - это не только награда, но и событие. "Прэмія міра, прысуджаная беларускаму праваабаронцу, засведчыла, што свет бачыць і цэніць шматгадовую барацьбу беларусаў за ўсталяванне дэмакратыі, за свабоду, за правы чалавека. І свет верыць, што ў рэшце рэшт, прайшоўшы праз цяжкія выпрабаванні, пакуты, страты, рэпрэсіі, турмы, у адной з якіх знаходзіцца зараз нобелеўскі лаўрэат, Беларусь у рэшце рэшт даможацца таго, за што змагаліся і змагаюцца яе лепшыя сыны і дочкі", - написал он в Facebook .

Поэтесса Наста Кудасова рассказала, что раплакалась после новости о присуждении премии Алесю Беляцкому. "Бачыць Бог, няма больш годнай, адпаведнай і бессумнеўнай фігуры ў нас для такой адзнакі. Ёсць жа справядлівасць у свеце!"

Алесь Беляцкий - глава правозащитного центра "Весна", основанного в 1996 году. Организация занималась наблюдением за выборами и акциями протеста, юридической помощью белорусам. В начале 2000-х белорусские власти лишили ее регистрации, но она продолжала и продолжает работать - несмотря на разгром в июле 2021 года.

Алеся Беляцкого, а также его коллег Валентина Стефановича и Владимира Лабковича обвиняют в финансировании действий, грубо нарушающих общественный порядок, и контрабанде. Их коллегу Марфу Рабкову недавно приговорили к 15 годам лишения свободы.

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