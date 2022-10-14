Правозащитник Стефанович встречает 50-летний юбилей в СИЗО

В интервью DW его жена Алина Стефанович рассказала, как Валентин узнал о мировых премиях "Весне" и о чем он пишет из СИЗО.

Валентин Стефанович из "Весны" более 20 лет защищает права человека в Беларуси. Свой 50-летний юбилей он встречает за решеткой, но даже там продолжает помогать людям. В интервью DW его супруга Алина Стефанович рассказала, почему Валентин, несмотря на угрозы, не уехал из Беларуси, какие дела для него были самыми сложными и как он воспринял новость о престижной награде от фонда "Клуни за справедливость", которую "Весна" получила 30 сентября.

DW: Алина, в своих интервью Валентин говорил, что не планировал быть правозащитником. Он ведь начинал как юрист на минском заводе.

Алина Стефанович: Да, Алесь Беляцкий уговорил его оставить работу на заводе и пойти юристом в "Весну". Это был 1998 год. К тому времени Валентин успел побывать в молодежном движении Белорусского народного фронта, участвовал в акциях протеста, но успел разочароваться в политике и решил, что будет обыкновенным юристом, работал в профсоюзе на Минском подшипниковом заводе. Беляцкий вышел на него, предложил ту же зарплату, но убедил, что в "Весне" он будет заниматься действительно важным делом - помогать людям, которым больше некуда обратиться. И вот уже более 20 лет Валентин занимается правами человека.

Алина и Валентин Стефановичи с детьми Фото: Privat

- Правозащитники часто работают с людьми, которые уже отчаялись. Насколько близко к сердцу Валентин принимал их обращения?

- Он говорил, что больше всего боялся не прессинга, а того, что станет равнодушным. Правозащитники каждый день сталкиваются с бедой, и, конечно, плакать по каждому случаю не хватит слез, им нужно действовать спокойно и решительно. Но Валентин не стал черствым. Он близко к сердцу принимал обращения людей, особенно дела, связанные со смертной казнью. Ему же писали осужденные, которых держали в "коридоре смерти". И вот, с одной стороны, понимаешь, что пишет человек, который совершил страшные убийства. С другой стороны, он рассказывает, что именно к этому привело и как он раскаивается. Учитывая практику, понимаешь, что его дни сочтены, что это необратимый случай. Валентин всегда с большой тревогой воспринимал новые смертные приговоры. И правозащитники старались добиваться замены приговора на пожизненный срок или помилования. Несколько таких примеров в их практике было.

"После протестов пришел ошеломленный"

- Наверное, самое тяжелое время настало после выборов-2020? Даже опытные юристы не могли представить, что репрессии будут настолько массовыми и жестокими. Как это переживал Валентин?

- Я помню, как после первых дней протеста он пришел домой ошеломленный. Правозащитники и раньше знали, как пытают людей в белорусских тюрьмах, они всегда говорили об этом. Но никто не ожидал такой жестокости, с каждым днем все больше людей рассказывали, как их били, унижали в изоляторах. Как бы тяжело ни было, и Валентин, и его коллеги быстро собрались и просто стали делать то, что и должны в такой ситуации - фиксировать нарушения, составлять жалобы и добиваться справедливости. Фиксация пыток продолжается и сегодня.

- Наверняка Валентин знал, что за ним тоже могут прийти. Вы обсуждали это?

- Мы много говорили об этом, особенно после февраля 2021 года, когда началась первая волна задержаний представителей общественных организаций. Я хотела, чтобы мы уехали из страны. Валентин отвечал на это, что может вывезти меня и детей, но сам он уехать не может - в Беларуси оставались его коллеги, некоторые на тот момент уже были за решеткой. И он считал, что просто не имеет права оставить их и людей, которым все еще нужна помощь правозащитников. То есть мы понимали, что за ним тоже придут, просто не знали точную дату.

"Последние письма полны оптимизма"

- "Весна" получила престижную премию от фонда "Клуни за справедливость", когда мир, кажется, забывает о репрессиях в Беларуси. Расскажите, что вам говорили представители фонда на награждении? И как Валентин отреагировал, когда узнал о награде?

- Решение присудить премию "Весне" было принято весной 2022 года, война в Украине уже шла, и это, на мой взгляд, показывает, что о нас все-таки не забыли. Я благодарна правозащитникам во всем мире, что они знают о наших проблемах и стараются, как могут, помочь. Я услышала слова поддержки и надежду, что эта премия поможет освободить и наших правозащитников, и других политзаключенных. Валентин, конечно, очень рад, что работу "Весны" так высоко оценили. Он смог передать послание, которое я зачитала со сцены в Нью-Йорке. Оно заканчивалось словами поэта Максима Богдановича: "Беларусь, твой народ дачакаецца залацістага яснага дня". И конечно, мы счастливы, что Алесь Беляцкий получил Нобелевскую премию мира. Мы сразу же отправили телеграммы Валентину, но пока не знаю, получил ли он радостное известие.

- Недавно следователи изменили обвинение "весновцам", теперь их обвиняют в контрабанде. Как Валентин воспринял эту новость? И какое сейчас у него моральное состояние?

- Первые письма, когда он только узнал, что изменили обвинение, были растерянными. Все-таки обвинение стало более серьезным и формально их могут дольше удерживать под стражей. Но последние письма от Валентина уже полны оптимизма и решимости. Он пишет: пусть режим считает меня контрабандистом, но я на самом деле помогал людям и очень этим горжусь. Сидеть в тюрьме - часть судьбы правозащитника в Беларуси, это он тоже отмечает.

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