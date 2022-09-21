За что в РБ отправили за решетку анархистов и их адвокатов

По уголовному делу группы "Революционное действие" в Беларуси осуждены анархисты, правозащитники, а теперь еще и адвокаты, защищавшие фигурантов дела. Что об этом известно?

Десять фигурантов уголовного дела группы "Революционное действие", среди которых представители анархистского движения и двое правозащитников, получили от 5 до 17 лет лишения свободы. В день оглашения приговора, 6 сентября, в здании суда задержали 13 человек. В том числе, несколько часов провела в РУВД временная поверенная в делах ЕС в Беларуси Эвелина Шульц. 13 сентября стало известно о задержании нескольких адвокатов, защищавших обвиняемых, - якобы за разглашение данных следствия.

160 томов уголовного дела

Судебный процесс по делу "Революционного действия", которое насчитывает 160 томов, был закрытым и длился больше четырех месяцев. В итоге координатор волонтерской службы правозащитного центра "Весна" Марфа Рабкова получила 15 лет лишения свободы, Александр Францкевич - 17 лет, Ахикиро Гаевский-Ханада - 16, Алексей Головко - 12, Павел Шпетный, Никита Дранец, Александр Козлянко и Андрей Чепюк (волонтер "Весны". - Ред.) - по 6 лет, Андрей Марач и Даниил Чуль - 5.

Волонтеры правозащитного центра "Весна" (фото из архива) Фото: Privat

Их, в частности, признали виновными в создании, руководстве и участии в деятельности анархистских групп "Революционное действие", "Народная самооборона", "Революцiйна дiя" в 2016-20 годах. "Что показательно, интернет-ресурсы "Революционное действие", "Народная самооборона", "Революцiйна дiя" МВД Беларуси признал экстремистским формированием лишь 2 ноября 2021 года - через 8-15 месяцев после задержания всех десятерых фигурантов дела. Но, несмотря на это, некоторым из них были предъявлены обвинения в создании и участии в экстремистском формировании (ч. 1 и 3 ст. 361-1 УК)", - отмечает правозащитный центр "Весна" .

Некоторым фигурантам дела инкриминировали нарушение 10 и более статей УК. В их числе начальник следственного управления УСК по Минску Дмитрий Острейко в эфире гостелеканала ОНТ назвал "насильственные изменения конституционного строя и территориальной целостности Республики Беларусь, захват и удержание госвласти неконституционным путем, разжигание иной социальной вражды и розни, организация массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма".

Среди фигурантов - бывший политзаключенный и лауреат спецфонда

22-летнего активиста анархистского движения Акихиро Гаевского-Ханаду (был лауреатом спецфонда по поддержке одаренных учащихся и студентов, учился в БГУ, затем в ЕГУ. - Ред.) приговорили к 16 годам лишения свободы. Молодого человека задержали во время акции протеста 12 августа 2020 года. Вначале его обвиняли в "участии в массовых беспорядках" (ч. 2 ст. 293 УК), далее - в "создании или руководстве преступной организацией" (ч. 1 ст. 285 УК).

В ноября 2021-го Гаевскому-Ханаде предъявили обвинение еще по ряду статей УК, в том числе обвинили в "организации массовых беспорядков" - за участие в "Марше нетунеядцев" 5 марта 2017 года, в "злостном хулиганстве" - за дымовую шашку, брошенную в здание брестского ГУБОПиКа в 2016 году, и в "осквернении сооружений и порче имущества" - за несколько граффити. Анархиста и бывшего политзаключенного (отбывал наказание в 2011-13 годах) 32-летнего Александра Францкевича также задержали в августе 2020-го. Он был обвинен в нарушении более чем 10 статей УК и осужден на 17 лет лишения свободы.

По словам бывших сокамерников, Акихиро и Александра избивали и пытали в СИЗО, добиваясь признательных показаний. "К анархистам было повышенное внимание всегда. Однажды на встречу анархисткой группы приехал ОМОН и задержал людей по непонятным причинам. Мы не знаем всех деталей дела "Революционного действия", потому что суд был закрытым, но видим большие сроки, которые получили фигуранты. Можно предположить, что власти попытались повесить на анархистов все нераскрытые дела", - комментирует приговоры правозащитница из центра "Весна" Наталья Сацункевич.

Приговор за правозащитную деятельность?

На скамье подсудимых по делу "Революционного действия" оказалась и координатор волонтерской службы "Весны" 27-летняя Марфа Рабкова. Ее задержали в Минске 17 сентября 2020 года, сначала обвинили в обучении лиц для участия в массовых беспорядках (ч. 3 ст. 293 УК) - за организацию волонтеров-наблюдателей за выборами президента, но позже назвали одной из организаторов анархистских групп. Сама Рабкова отрицает участие в "Революционном действии". Она заявляла, что не придерживается анархических взглядов и что эта идеология ей не нравится.

Марфа Рабкова (фото из архива) Фото: Privat

Наталья Сацункевич отмечает, что это не первые репрессии в отношении Марфы Рабковой: она ранее подвергалась административным арестам и задержаниям, в том числе с применением физической силы; из-за преследований по политическим мотивам не могла закончить ВУЗ и устроиться на работу.

"15 лет - это даже больше, чем Марии Колесниковой, хотя Колесникова - публичная политическая фигура президентской компании. К уголовному делу "Революционного действия" Рабкова притянута искусственно. Она и Андрей Чепюк изначально были задержаны как правозащитники "Весны". Марфа составляла списки задержанных во время протестов 2020 года, документировала пытки", - поясняет Сацункевич.

Задержания после приговора

6 сентября после оглашения приговора по делу "Революционного действия" в суде были задержаны 13 человек, в том числе временная поверенная в делах ЕС в Беларуси Эвелина Шульц, которую доставили в РУВД и удерживали около двух часов. Два человека - правозащитница Наста Лойко и друг одного из фигурантов дела Даниил Кошевский - получили соотвественно 15 и 12 суток административного ареста.

"Задержание после вынесения приговора - один из компонентов стратегии запугивания, поддержания атмосферы страха и репрессий. Также мы видим постоянное преследование сотрудников дипмиссий, особенно тех, кто высказывается критически в отношении Александра Лукашенко и нынешних властей", - считает Наталья Сацункевич.

Наталья Сацункевич Фото: privat

А 13 сентября по подозрению в разглашении данных следствия силовики задержали адвокатов, защищавших фигурантов дела "Революционного действия". Появилось "покаянное" видео с адвокатом Михаилом Макаровым, в котором он говорил, что задержан за то, что "сливал данные предварительного следствия", а также что в августе 2020 года участвовал в акциях протеста. После стало известно о задержании жены Макарова адвоката Виктории Гульковой, а также их коллеги адвоката Анастасии Саганович.

Провластный Telegram-канал "Белорусский силовик" сообщил, что ГУБОПиК задержал "целый пул адвокатов, которые на протяжении последних двух лет платно работали на анархистскую группировку". Официальных данных об обвинениях, предъявленных задержанным адвокатам, нет. Известно, по 15 суток административного ареста получили Макаров и Гулькова, вероятно, за распространение экстремистских материалов (ст. 19.11 КоАП).

"Кроме трех адвокатов, о задержании которых стало известно, информации о других защитниках фигурантов дела "Революционного действия" я не видела. Думаю, это избирательные задержания, по какому принципу - сложно сказать. Это не первые репрессии в отношении адвокатов, вся белорусская властная система устроена так, чтобы защитников сделать послушными", - подвела итог Сацункевич.

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