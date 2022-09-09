Как в Беларуси преследуют за "протестные" тату

Собеседницу DW Евгению забрали на "опрос" в милицию после того, как она сделала на руке тату с изображением контура Беларуси, который пересекает красная полоса, символизирующая след крови. "Это было в конце 2020. Я сделала тату и буквально через пару дней меня забрали, рука зажить не успела, наверное, следили за моей страницей в Instagram, - рассказывает девушка. - Спрашивали, зачем сделала тату, у кого, что она значит, говорили, что это "практически свастика". Я ответила, что это границы моей страны, за которую у меня два прадедушки погибли во время войны, что тату сделана в память о людях, погибших за независимость Беларуси, и ничего фашистского в ней нет".

Евгению отпустили, но предупредили, что ее татуировка может принести неприятности. Но далеко не всегда для обладателей "протестных" тату все ограничивается "профилактической беседой".

Покаянное видео с обладателем тату

В начале августа провластные Telegram-каналы опубликовали так называемое "покаянное" видео водителя скорой помощи из Минска, задержанного из-за "экстремистские" татуировки. Среди тату, которые силовики посчитали незаконными, - надписи "БТ убивает" (белорусское телевидение), "Русский военный корабль, иди на х.. ", "Не быць скотам" (слова из стихотворения белорусского поэта Янки Купалы "Хто ты гэткi?"), изображение герба "Погоня" и другие. Утверждалось также, что фото мужчины в милицию прислал "неравнодушный гражданин". "На моем теле набиты татуировки протестного и экстремистского характера. Обязуюсь в ближайшее время свести лазером", - обещает на "покаянном" видео задержанный.

"За демонстрацию" татуировок с "Погоней" и "символом анархизма" силовики задержали одного из посетителей музыкального фестиваля Viva Braslav, который в конце июля проходил в Витебской области. Информацию о задержании распространил один из провластных Telegram-каналов. В сообщении мужчину называют анархистом и утверждают, что во время фестиваля он был без майки, поэтому силовики увидели его тату: символ анархизма - буква "А" в круге (букве "О") и герб "Погоня". "Медиазона. Беларусь" выяснила , что задержанного зовут Михаил Тарловский, по данным ресурса Dissidentby.com , он находится в заключении со 2 августа, то есть, к 9 сентября - уже 38 дней.

"Сутки" за тату с бчб-флагом и именем сына

За тату судили и политзаключенного, культурного менеджера, создателя магазина Symbal.by Павла Белоуса. Мужчину задержали 15 ноября 2021 года, через несколько дней ему дали 15 суток административного ареста по статье о "несанкционированном пикетировании" (ч. 1 ст. 24.23 КоАП). Как рассказывал бывший сокамерник Белоуса, у создателя Symbal.by на запястье была небольшая, размером со спичечный коробок, татуировка с бело-красно-белым флажком и надписью "Мирон". У Павла двое детей, Мироном зовут его сына.

Павел Белоус (фото из архива) Фото: DW/A. Boguslawakaja

Впоследствии Белоуса еще дважды отправляли на "сутки", затем ему предъявили обвинения по уголовному делу за участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК). В июне 2022 года его также обвинили в создании экстремистского формирования (ст. 361-1 УК). В августе один из провластных Telegram-каналов сообщил об очередном обвинении, выдвинутом Белоусу, - на сей раз в измене государству. По статье о "госизмене" (ст. 356 УК) ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Известно и о случаях уголовного преследования за тату в Беларуси. Гродненского музыканта и гитариста белорусскоязычной панк-группы Deviation Павла Белянова обвинили "в оскорблении президента" (ст. 368 УК РБ), вероятно, за татуировку с портретом Александра Лукашенко без глаз. Белянова задержали 2 июня 2022. Как рассказывал друг музыканта, к нему пришли "по делу каких-то граффити", но не застали дома. На следующий день гродненец пошел на допрос и его уже не выпустили - сначала дали сутки, а потом завели уголовное дело. 5 августа Павла отпустили из СИЗО в связи с истечением срока давности совершения преступления.

"Запретить любое высказывание мнения, даже на собственном теле"

"Задержания за тату - давняя практика, она довольно широко применялась белорусскими силовиками до событий 2020 года, например, в отношении анархистов, - комментирует юрист правозащитного центра "Весна". - Также судили за тату с изображением свастик и других запрещенных в Беларуси символов, применяли административную статью о распространении экстремистских материалов". После 2020 года стали задерживать и за так называемую "протестную" символику, рассказывает юрист: были случаи, когда к ответственности привлекали за тату в виде герба "Погоня" или бел-чырвона-белага флага (бчб, бело-красно-белый флаг).

По словам собеседника DW, во втором случае, чаще всего, судят за "несанкционированное пикетирование" (ст. 24.23. КоАП). "В законе о массовых мероприятиях понятие "пикетирование" настолько широкое, что под него можно подогнать любое выражение собственного мнения, высказывание любым образом. Суды и милиция этим и занимаются. Хотя, безусловно, судить за тату как за нарушение проведения массового мероприятие - абсурд", - отмечает правозащитник. Он уверен, что, в целом, "это просто способ запретить любое высказывание мнения, даже на собственном теле".

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