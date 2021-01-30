 В Минске осуждены изготовители протестной символики | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 16.02.2021

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Беларусь

В Минске осуждены изготовители протестной символики

25 суток административного ареста и штраф в 80 базовых единиц получили двое работников минской типографии, организовавшие производство бело-красно-белых флагов и другой атрибутики.

Фигура с бело-красно-белым флагом на фоне цепи силовиков в Минске

Бело-красно-белый флаг стал символом протестов в Беларуси

Двоим жителям Минска, организовавшим производство бело-красно-белых флагов и другой атрибутики с символикой белорусских гражданских протестов, суд назначил 25 суток административного ареста и штраф в 80 базовых величин (около 740 евро). Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщает "Интерфакс".

По данным белорусского правозащитного центра "Весна", мужчин судили по статье 23.4 КоАП РБ (неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица) и статье 17.1 КоАП РБ (мелкое хулиганство). В результате 29-летний гражданин РФ получил 25 суток, а 51-летний гражданин Беларуси - штраф. Ареста он избежал, так как содержит несовершеннолетнюю дочь.

Накануне, 13 февраля, МВД Республики Беларусь сообщало о задержании в Минске работников частной типографии, организовавших производство и продажу протестной символики. Сотрудники милиции изъяли различную готовую продукцию, компьютерную технику и бухгалтерские записи.

Запрет бело-красно-белого флага

Ранее, 30 января, сообщалось, что Генпрокуратура Беларуси намеревается признать экстремистским бело-красно-белый флаг, ставший одним из символом протестов. В свою очередь, белорусская оппозиция требует прекратить преследования за использование символики и признать флаг историко-культурным наследием. А 16 января стало известно, что Александр Лукашенко подписал новый Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за вывешивание бело-красно-белого флага на балконе в Беларуси будут штрафовать на солидную сумму.

В сентябре 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь утвердил бело-красно-белый флаг в качестве государственного. Но после прихода к власти Александра Лукашенко в 1995 году был проведен референдум, по итогам которого государственный флаг был заменен на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР.

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


Смотреть видео 03:55

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