Журналисткам "Белсата" грозит до трех лет лишения свободы в Беларуси

Уголовное дело журналисток телеканала "Белсат" Екатерины Бахваловой и Дарьи Чульцовой передано в суд Фрунзенского района Минска. Об этом во вторник, 12 января, сообщила помощник председателя суда Надежда Антоник на свой странице в Facebook.

Журналистки польского телеканала обвиняются в организации действий, нарушающих общественный порядок. Им грозит до трех лет лишения свободы.

Журналисток задержали во время работы

27-летняя Бахвалова и 23-летняя Чульцова был задержаны 15 января на "Площади Перемен", где проходила акция памяти погибшего активиста Романа Бондаренко. Журналистки вели прямую трансляцию с мероприятия.

Во время съемки митинга в одной из соседних высоток силовики выломали дверь и задержали Бахвалову и Чульцову. Отмечается, что они работали без аккредитации. В настоящий момент журналистки находятся в СИЗО Жодино под арестом.

Акции протеста в Беларуси продолжаются несколько месяцев после оглашения результатов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен Александр Лукашенко, который правит республикой свыше 26 лет. Участники массовые протестов обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых, честных выборов.

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