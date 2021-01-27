В Беларуси готовятся запретить бело-красно-белый флаг, ставший одним из символов протестов. Генпрокуратура рассмотрит коллективное обращение более ста граждан, требующих признать его экстремистской символикой и запретить к публичной демонстрации, сообщил в пятницу, 29 января, телеканал "Беларусь 1".

В новостном сюжете слова диктора о том, что бело-красно-белый флаг "в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле", сопровождались кадрами хроники с изображением штандартов со свастикой.

"В настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики", - заявила в эфире представительница белорусской Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

Реакция Тихановской

"Лукашенко нужно понять, что запрет символики ничего не изменит в головах людей", - написала в тот же день в своем Telegram-канале Светлана Тихановская. По ее словам, "запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную", Лукашенко "только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа. Ведь он становится символом справедливости, чести и единства".

"В сообщении прокуратуры говорится о петиции сотни граждан. Но я уверена, что петиция в защиту этого флага соберет сотни тысяч подписей", - пишет Тихановская.

Петиция белорусской оппозиции

Приглашение подписать петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским в тот же день опубликовал сайт Petitions.by. "Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности", - подчеркивается в тексте петиции.

В петиции от лица Координационного совета оппозиции высказаны требования о "прекращении преследования беларусов за использование символики" и "признании бело-красно-белого флага историко-культурным наследием".

История бело-красно-белого флага

Бело-красно-белый флаг появился около ста лет назад, став символом белорусского национального движения с конца XIX - начала ХХ веков. В декабре 1917 года его официально признали на Всебелорусском конгрессе.

Александр Лукашенко и официальный флаг Беларуси

Сегодня некоторые сторонники действующей власти в Беларуси называют бело-красно-белый флаг "нацистским" в силу того, что национальную символику использовали коллаборанты в период нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. При этом создатель флага Клавдий Душевский не участвовал в коллаборантских организациях.

В сентябре 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь утвердил бело-красно-белый флаг в качестве государственного. Но после прихода к власти Александра в 1995 году был проведен референдум, по итогам которого государственный флаг был заменен на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР.

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