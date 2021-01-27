 В Беларуси готовятся запретить бело-красно-белый флаг | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.01.2021

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Беларусь

В Беларуси готовятся запретить бело-красно-белый флаг

Генпрокуратура Беларуси намеревается признать экстремистским флаг, ставший одним из символом протестов. Белорусская оппозиция требует признать флаг историко-культурным наследием.

Демонстранты несут гигантский бело-красно-белый флаг в Минске

Массовая демонстрация протеста против фальсификации выборов в Минске

В Беларуси готовятся запретить бело-красно-белый флаг, ставший одним из символов протестов. Генпрокуратура рассмотрит коллективное обращение более ста граждан, требующих признать его экстремистской символикой и запретить к публичной демонстрации, сообщил в пятницу, 29 января, телеканал "Беларусь 1".

В новостном сюжете слова диктора о том, что бело-красно-белый флаг "в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле", сопровождались кадрами хроники с изображением штандартов со свастикой.

"В настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики", - заявила в эфире представительница белорусской Генпрокуратуры Анжелика Курчак.

Реакция Тихановской

"Лукашенко нужно понять, что запрет символики ничего не изменит в головах людей", - написала в тот же день в своем Telegram-канале Светлана Тихановская. По ее словам, "запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную", Лукашенко "только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа. Ведь он становится символом справедливости, чести и единства".

"В сообщении прокуратуры говорится о петиции сотни граждан. Но я уверена, что петиция в защиту этого флага соберет сотни тысяч подписей", - пишет Тихановская.

Петиция белорусской оппозиции

Приглашение подписать петицию против признания бело-красно-белого флага экстремистским в тот же день опубликовал сайт Petitions.by. "Бело-красно-белый флаг, который был государственным флагом Беларуси с 1991 по 1995 год, является примером нематериальной культурной ценности", - подчеркивается в тексте петиции.

В петиции от лица Координационного совета оппозиции высказаны требования о "прекращении преследования беларусов за использование символики" и "признании бело-красно-белого флага историко-культурным наследием".

История бело-красно-белого флага

Бело-красно-белый флаг появился около ста лет назад, став символом белорусского национального движения с конца XIX - начала ХХ веков. В декабре 1917 года его официально признали на Всебелорусском конгрессе.

Александр Лукашенко сидит на фоне официального флага Беларуси

Александр Лукашенко и официальный флаг Беларуси

Сегодня некоторые сторонники действующей власти в Беларуси называют бело-красно-белый флаг "нацистским" в силу того, что национальную символику использовали коллаборанты в период нацистской оккупации в годы Второй мировой войны. При этом создатель флага Клавдий Душевский не участвовал в коллаборантских организациях.

В сентябре 1991 года Верховный Совет Республики Беларусь утвердил бело-красно-белый флаг в качестве государственного. Но после прихода к власти Александра в 1995 году был проведен референдум, по итогам которого государственный флаг был заменен на красно-зеленый, напоминающий флаг Белорусской ССР.

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  • Анатолий Михайлов

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Академик Анатолий Михайлов (Литва)

    Белорусам следует понять, какой длинный путь надо пройти, чтобы наверстать упущенное. Мы слишком долго росли в атмосфере идеологического контроля и изоляции от цивилизованного мира. И когда попытались примерить на себя одежды европейского общества, получилось уродливое образование - то, что сегодня происходит в Беларуси.

  • Андрей Вардомацкий

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Доктор социологии Андрей Вардомацкий (Польша)

    Нет такого диктатора, который не твердил бы об "особом пути страны", потому что это главный аргумент для поддержания веры в режим. Эта идеологическая "лапша" имеет целевой аудиторией только внутреннего потребителя, к которому иная информация извне не поступала. На самом деле в Беларуси вовсе не уникальная, а хрестоматийная диктатура с закономерным финалом в перспективе.

  • Алесь Зарембюк

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Директор Информационного дома белорусов в Варшаве Алесь Зарембюк (Польша)

    Теперь я по-иному оцениваю ситуацию в Беларуси. Если раньше придерживался более радикальных взглядов, то теперь понимаю, что быстрых перемен в стране не будет. Лидеры, способные провести реформы, и сами идеи, и новое общество будут вызревать годами. Одно дело взять власть, другое - удержать ее и изменить политическую систему.

  • Алесь Михалевич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Экс-кандидат в президенты Беларуси Алесь Михалевич (Чехия)

    То, что в Беларуси высокий уровень технической мысли и много образованных людей, еще не значит, что они готовы самоорганизоваться и сменить власть. Зато в номенклатуре есть много недовольных репрессиями Лукашенко в отношении чиновников. Там могут найтись те, кто не захочет быть посаженным в тюрьму. Думаю, что белорусские элиты объединятся и изменят ситуацию.

  • Владимир Кобец

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Координатор кампании "Европейская Беларусь" Владимир Кобец (Польша)

    Нет ни одного примера, когда диктатура по ее собственной воле трансформировалась бы в демократию. Поэтому, думаю, что никакой диалог Минска с Брюсселем и никакие договоренности с режимом не изменят ситуации в Беларуси. Лукашенко не держит слово и ведет свою игру. От Запада ему нужны только деньги и рынки для белорусских товаров, чтобы его семья сохранила свой контроль над страной.

  • Кирилл Атаманчик

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Лидер инициативы "StudAlliance" Кирилл Атаманчик (Литва)

    Белорусской оппозиции стоит избавиться от иллюзий, что ЕС будет исполнять роль меча, который отрубит голову авторитарному режиму. С позиций ультиматумов, на одних эмоциях эту систему победить нельзя. Важны дискуссии, в которых не стоит поддаваться иррациональным порывам, затягивающим в политиканство вместо политики, как это сейчас и происходит в оппозиционной среде.

  • Павел Маринич

    Взгляд на Беларусь со стороны

    Бизнесмен Павел Маринич (Литва)

    Вопрос демократических преобразований в Беларуси предрешен. В стране достаточно умных людей с разными политическими взглядами, но с одной идеей - независимости государства. Они должны объединиться, чтобы никогда больше не допустить в будущем нового авторитаризма в стране. Я считаю, что Беларусь должна стать парламентской республикой, а президентские полномочия надо ограничить.

    Автор: Галина Петровская


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Контекст

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