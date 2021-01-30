Почему в Беларуси вдруг стали бороться с реабилитацией нацизма?

В Беларуси все чаще стали поднимать тему геноцида и преступлений нацистов в период Второй мировой войны, совершенных на территории республики. Так, 16 апреля депутаты парламента приняли во втором чтении законопроект "О недопущении реабилитации нацизма", а за неделю до этого Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время войны.

Речь в данном случае идет далеко не о культуре памяти или необходимости противодействовать реальным неонацистам в стране, уверены опрошенные DW эксперты. По их мнению, подобные шаги властей имеют явно политический подтекст и направлены на борьбу с протестным движением.

Как в Беларуси будут не допускать реабилитации нацизма

Принятие законопроекта "О недопущении реабилитации нацизма" анонсировал Александр Лукашенко еще в конце ноября 2020 года. К апрелю этого года, за две недели работы весенней сессии парламента, депутаты Палаты представителей успели рассмотреть и одобрить документ в двух чтениях. "Проект призван стать надежным политическим, юридическим и моральным барьером на пути распространения идей нацизма, реабилитации нацистских преступников и их пособников", - заявила депутат Лилия Ананич, представляя законопроект.

В зале заседаний белорусского парламента

В его тексте дается определение, что такое нацизм и нацистские преступники, а также объясняется термин "реабилитация нацизма". Противодействовать реабилитации нацизма, как сказано в документе, в Беларуси будут с помощью гражданского и патриотического воспитания молодежи. Ответственным за исполнение закона назначается, в первую очередь, МВД, а также прокуратура, Следственный комитет, Мининформ и другие госорганы.

За нарушения закона, согласно проекту, могут вынести официальное предупреждение или предписание, приостановить деятельность любой организации (в том числе иностранной и международной) или предпринимателя, признать их экстремистскими и запретить деятельность на территории Беларуси. Также среди мер, которые планируется принимать, указаны противодействие финансированию реабилитации нацизма и деятельности экстремистских формирований, которые ставят такие цели.

"Режим ищет идеологические основы для своей политики"

Минский юрист и политолог Юрий Чаусов не сомневается, что истинные причины принятия законопроекта - политические, ведь в действующем антиэкстремистском законодательстве есть нормы о недопущении реабилитации нацизма. "Руководство Беларуси сейчас - идеологический банкрот. Единственная идеология, на которую режим может опереться - антинацизм, то, что случилось в мире свыше 75 лет назад", - поясняет Чаусов. Он также обращает внимание на то, что в пропагандистских материалах часто проводится параллель между сегодняшней оппозицией и гитлеровцами: "Таким образом режим ищет идеологические основы для той политики, которую сейчас проводит".

Юрий Чаусов

Чтобы дополнительно обосновать необходимость принятия такого законопроекта, генпрокурор Андрей Швед недавно заявил о якобы росте неонацистских проявлений в Беларуси. "Только в прошлом году 88 административных материалов было составлено в связи с неонацистскими поступками и действиями. Это в 12-14 раз больше, чем за все предыдущие годы", - сообщил Швед.

Какие конкретно составы преступлений и совершивших их лиц имел в виду Швед, правозащитникам неизвестно. "Я предполагаю, что в процессе расследования дел о массовых беспорядках или привлеченных по статье 23.34 КоАП власти обнаружили кого-то с внешними проявлении неонацизма. Может, какие-то татуировки остались, или кто-то из задержанных сам отнес себя к этой субкультуре", - предположил юрист правозащитного центра "Весна" Павел Сапелко. И добавил, что норм действующего законодательства вполне хватает для борьбы с неонацизмом, поэтому новый закон для этого не нужен.

Закон позволит запретить протестный флаг

Главной проблемой законопроекта эксперты считают расширительное толкование термина "нацистская символика". "Кроме непосредственно нацистской символики и преступлений организаций, в отношении которых есть приговоры международных трибуналов, добавляется еще организации, сотрудничавшие с нацистами, но сами трибуналами преступными не признанные", - поясняет Чаусов.

Это норма позволит запретить протестный бело-красно-белый флаг, ведь белорусские власти постоянно подчеркивают, что он использовался коллаборантами во время Второй мировой войны. "Если МВД решит внести в этот список бело-красно-белый флаг, то это может быть осуществлено даже без решения суда, этот законопроект дает такую возможность", - указывает Чаусов.

По его мнению, такое расширительное толкование даст возможность запретить даже символику Международного комитета Красного Креста, однако правозащитник Павел Сапелко прогнозирует, что запрещать символику будут избирательно. "Эта норма открывает дорогу селективному изъятию из обихода символов. Я очень сомневаюсь, что будут преследовать за символику Русской освободительной армии генерала Власова - вся мощь закона обрушится на белорусскую национальную символику", - считает Сапелко.

Также правозащитник ожидает ужесточение преследований оппонентов властей: "Использование закона в отношении национальной символики станет началом очередного витка репрессий против гражданского общества. Мы вообще сейчас наблюдаем резкий процесс формирования карательного инструментария, и можно только предполагать, как это все будет работать".

Беларусь "покажет всему миру, что такое геноцид"

Кроме того, в целях "социальной и исторической справедливости и устранения "белых пятен" истории, укрепления конституционного строя и нацбезопасности" Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси. Об этом журналистам рассказал 9 апреля генпрокурор Андрей Швед.

При этом он отметил, что в отношении белорусского государства до настоящего времени проводится агрессивная политика со стороны ряда европейских государств и заверил, что данное уголовное дело - это новый этап в борьбе с реабилитацией нацизма, и "никакой политической подоплеки" тут нет.

Между тем о связи с текущей политической ситуацией говорил сам Александр Лукашенко. "Я обращаюсь ко всем, кто героизирует убийц, кто поклоняется БЧБ-флагам‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа. Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид, и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права", - подчеркнул Лукашенко 21 марта, выступая на траурной церемонии в очередную годовщину Хатынской трагедии.

Александр Лукашенко на памятных мероприятиях в очередную годовщину Хатынской трагедии, 21 марта

По мнению Юрия Чаусова, некоторые правовые аспекты возбуждения уголовного дела выглядят странно, ведь в любом юридическом процессе есть принцип презумпции невиновности: "Что, прокуратура ставит под сомнение геноцид населения Беларуси (со стороны нацистов. - Ред.)? На самом деле никто не спорит о самом факте геноцида, есть общемировой консенсус".

Эксперт уверен, что здесь вряд ли можно сделать что-то большее, кроме как еще раз поднять, изучить все архивы и выступить с какими-либо политическими заявлениями вроде того, что уже сделал Лукашенко - "у нас политзаключенные, а вы 70 лет назад геноцидом занимались". "Поэтому это пропагандистско-юридическое дело, цель которого - не преследование и наказание преступников, а вынесение общественной оценки тем преступлениям и использование этой оценки для целей текущего политического момента", - подвел итог Чаусов.

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