Комментарий: Критику Сталина в РФ могут приравнять к оправданию нацизма

Новые законопроекты от Яровой позволят под лозунгом защиты исторической правды привлекать к уголовной ответственности тех, кто критикует Сталина и политику СССР 30-40-х, считает Федор Крашенинников.
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая подготовила пакет законопроектов об усилении ответственности "за реабилитацию нацизма". Эти инициативы получили положительные отзывы правительственной комиссии, так что есть все основания полагать: в самое ближайшее время они станут законами, ссылаясь на которые, привлекать граждан России к уголовной ответственности будет еще проще, причем вовсе не за симпатии к нацизму.
Формально Ирина Яровая предлагает лишь усиление уже принятых "мер уголовной ответственности за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала… одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершенные публично". Например, вторую часть уже существующей уголовной статьи "Реабилитация нацизма" предлагается дополнить положениями об ответственности за совершение указанных деяний с использованием интернета.
Нацизм - это несомненное зло. И с теми, кто пытается его оправдать и реабилитировать, надо бороться всеми способами. Но внимательному читателю сразу бросается в глаза, что к оправданию нацизма как бы между прочим и совершенно немотивированно приравнивается распространение неких "заведомо ложных" сведений о деятельности СССР в военное время. Именно это и вызывает тревогу общественности.
Зная судебную практику современной России, можно предположить, что на самом деле речь идет о перспективе криминализации любых критичных высказываний об отношениях СССР с нацистской Германией в 1939-41 годах и фактическом разделе Восточной Европы двумя диктаторами на зоны влияния. Кроме того, уголовно наказуемой при таком подходе может стать вообще любая критика советской политики 1930-40-х годов - от расстрела польских офицеров в Катыни до послевоенной принудительной советизации Восточной Европы. При желании следователей и судей, угодить в тюрьму можно будет и за критику депортации целых народов, голода и репрессии внутри СССР, а также за любые некомплиментарные высказывания о поведении военнослужащих Советской Армии в ходе войны.
С учетом того, что все последние годы лично Владимир Путин занимается фактическим оправданием сталинской внешней политики, а критикой исторических изысканий президента России обычно занимаются его политические оппоненты, практическая направленность инициатив Яровой не вызывают сомнений: с такими формулировками оппонентов Путина можно будет вполне легально сажать за критику Сталина и политики СССР, причем формально они могут быть объявлены виновными в реабилитации нацизма, ни много ни мало.
Между тем осуждение сталинской предвоенной политики зафиксировано во многих европейских документа и является принципиальным для Польши и стран Балтии, а в России может стать наказуемым простое согласие с позицией этих стран, высказываемое публично. Учитывая присущую российским следователям и судьям готовность творчески толковать любые законы, трудно даже представить себе, что еще может быть объявлено "реабилитацией нацизма" - при том, что и в нынешнем своем виде статья уже применялась для репрессий против критиков власти.
Что это вообще такое - "заведомо ложные" сведения, если речь идет о вопросах истории Второй мировой войны? Чтобы юридически объявить какие-либо сведения об исторических событиях или деятелях "заведомо ложными", необходимо иметь такое изложение истории, которое является истинным и всем известным. Есть ли что-то подобное в России? Более того, точка зрения правительств СССР и России на многие события тех лет за прошедшие годы менялась, и весьма значительно.
Нюрнбергский трибунал, на решения которого так любят ссылаться в Кремле, был создан для осуждения нацизма и нацистов. Среди его решений нет актов, запрещающих критично оценивать политику СССР, и нет такого изложения сведений о Второй мировой войне, отклонение от которого можно было бы считать ревизией итогов трибунала над нацистскими преступниками.
Сама формулировка, которую с подачи Яровой предложено ввести в Уголовный кодекс РФ, и риторически, и по своим возможным юридическим последствиям прямо отсылает к печально знаменитой статье "Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй" в брежневском уголовном кодексе. В предложенной редакции закон, формально направленный на борьбу с реабилитацией нацизма, угрожает стать самым простым способом отправить в тюрьму любого, кому не нравится Сталин или обеляющий его преступления Путин.
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
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