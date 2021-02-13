В России клевету на ветеранов приравняют к реабилитации нацизма

В России клевету на ветеранов Великой Отечественной войны приравняют к реабилитации нацизма. В Госдуму РФ будут внесены соответствующие поправки, подготовленные группой депутатов во главе с зампредом нижней палаты Федерального собрания Ириной Яровой, сообщил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов. "В уголовный кодекс отдельно идут две формулировки, два состава. В административный - клевета, публичное оскорбление, унижение - все в одном", - сказал он в среду, 24 февраля, в интервью "Интерфаксу".

По словам Емельянова, поправками предусмотрена уголовная ответственность за клевету на ветеранов войны в виде лишения свободы на срок до трех лет, а при наличии отягчающих обстоятельств - совершении данного деяния группой лиц либо с использованием СМИ или интернета - на срок до пяти лет или штрафа в размере от 3 до 5 млн рублей. Михаил Емельянов уточнил, что речь идет о поправках к ст. 354.1 УК РФ ("Реабилитация нацизма") и ст. 13.15 КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации").

Со своей стороны Ирина Яровая в интервью Первому каналу заявила, что наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и штрафа в размере до пяти млн рублей будет предусмотрено "за действия, которые будут осквернять память, оскорблять ветеранов и оскорблять память не только живущих ныне ветеранов, но и оскорблять и осквернять память ушедших".

Приговор Алексея Навальному по делу о клевете

Яровая объявила о подготовке соответствующих поправок 22 февраля. За два дня до этого известный оппозиционер Алексей Навальный был признан виновным в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Суд назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей. Навальный был обвинен в клевете из-за его комментариев к видеоролику в поддержку поправок в Конституцию, в котором, в числе прочих, снялся и Артеменко.

Статья 354.1 ("Реабилитация нацизма") появилась в Уголовном кодексе РФ в мае 2014 года. В действующей редакции наказание до пяти лет лишения свободы предусмотрено "за деяния, совершенные с использованием своего служебного положения или с использованием СМИ, а равно с искусственным созданием доказательств обвинения".

Ирина Яровая - соавтор резонансных законов о "реабилитации нацизма" и об "иностранных агентах", а также пакета так называемых антитеррористических поправок, который открывает правоохранительным органам доступ к переписке пользователей, в том числе зашифрованной.

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