"Мстят за белорусское". В чем обвиняют создателя Symbal.by

На политзаключенного, культурного менеджера, создателя магазина Symbal.by Павла Белоуса завели новое уголовное дело - о государственной измене (ч. 1 ст. 356 УК). Об этом на днях сообщил один из провластных Telegram-каналов. Белоусу может грозить до 15 лет лишения свободы. Его также обвиняют в нарушении общественного порядка и создании экстремистского формирования. Как арт-менеджер, популяризировавший белорусскую культуру, превратился в "предателя", и почему не прекращаются преследования в белорусской культурной среде?

Чем известен Павел Белоус?

Павел Белоус - культурный менеджер, основатель и бывший директор площадки "Арт Сядзіба" (Арт-Усадьба), создатель магазина национальной символики и сувениров Symbal.by, один из организаторов празднования 100-летия провозглашения БНР в Минске в 2018 году. Белоус также запустил общественную компанию "Годна" (Достойно), которая изучала и продвигала современную национальную идею Беларуси и давала возможность молодежи создавать культурные и исторические проекты.

В магазине Symbal.by предлагались футболки с надписью ПСИХОЗ%, Фото: Pawel Belous

Летом 2020 года созданный Белоусом магазин Symbal.by стал одним из символов протестаи солидарности белорусов. В магазине предлагались футболки с надписью "ПСИХОЗ%", что отсылает к заявлению Александра Лукашенко о "коронавирусном психозе" и рейтингу Лукашенко, который, как утверждали его оппоненты, накануне выборов 2020 года равнялся 3%. Из-за этой продукции на Symbal.by начались многочисленные проверки. В результате магазин был вынужден объявить о приостановке работы, а покупатели, пришедшие поддержать Symbal.by в последние дни работы, были жестоко разогнаны силовиками. Какое-то время Symbal.by работал онлайн, но 30 января 2021 года в офис магазина пришла милиция. Силовики забрали все оборудование, документы и продукцию, тогда же задержали четверых сотрудников - их приговорили к 15-20 суткам административного ареста. После этого Symbal.by окончательно прекратил работу в Беларуси.

"Продвигал идею польского мира"

Павел Белоус был задержан 15 ноября 2021 года. Его трижды судили по административным статьям и приговорили к 15, 13 и 7 суткам, после Белоусу предъявили обвинения по уголовному делу за участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 УК).

В июне 2022 года из одного из провластных Telegram-каналов стало известно, что создатель Symbal.by также обвиняется в создании экстремистского формирования (ст. 361-1 УК). Авторы канала утверждали, что "деятельность Белоуса около 10 лет финансировалась организациями из Польши, Чехии и США".

В августе также провластный Telegram-канал сообщил об очередном обвинении, выдвинутом Павлу Белоусу, - в измене государству (ст. 356 УК). Отмечалось, что он якобы "продвигал идею польского мира" и в 2020 году "помогал координировать действия, направленные на насильственный захват власти".

Белорусские власти признали "экстремистскими" социальные сети Symbal.by, общественной кампании "Годна" и даже страницу, посвященную празднованию 100-летия БНР.

Власти мстят Белоусу за его активную деятельность?

"Совершенно непонятно, какой логикой пользуется власть, насколько мы понимаем, все статьи, которые "вешают" на Павла, не имеют отношения к деятельности Symbal.by. В канале, в котором и появилась информация о статье про госизмену, написано, что Павел якобы занимался "пропагандой идей польского мира". Возможно, это дело может быть вплетено в антипольскую кампанию, которую сейчас активно ведут белорусские власти", - прокомментировали новые обвинения, выдвинутые против Белоуса, в компании Symbal.by, которая сейчас находится и работает в грузинском Батуми.

Очереди у магазина Symbal.by (фото из архива) Фото: DW/A. Boguslawakaja

Также, по словам собеседников DW, сейчас до Павла Белоуса в СИЗО доходят только письма от родственников. "Насколько нам известно, он в приподнятом настроении, но ситуация развивается не в лучшую сторону, прибавляют статью за статьей, - отметили в Symbal.by. - Сейчас в Беларуси борются не только с теми, кто каким-то образом вступает в конфронтацию с властью, но даже с теми, кто пропагандирует белорусский язык и культуру, идеи независимости".

В свою очередь глава Беларускай рады культуры (Белорусского совета культуры (БСК)) Сергей Будкин убежден, что власти мстят Белоусу за его активную деятельность. "С небольшой командой он сделал столько, сколько целая институция за десять лет не сделает. Это пример отличного бизнеса, причем сделанного исключительно на белорусской почве, успешного общения с чиновниками разного ранга и предпринимателями. Можно себе представить, чего бы добился этот человек в цивилизованной европейской стране, а вместо этого он в тюрьме. Новые статьи ему предъявляют, очевидно, чтобы его сломать, но у Паши сильный внутренний стержень", - отмечает собеседник. Глава БСК также добавил, что, даже зная, что ему грозит арест, Белоус не только остался в Беларуси, но и продолжил заниматься культурными проектами: "Он был готов к задержанию в любую секунду, но перед этим хотел сделать как можно больше".

Гонения в сфере культуры продолжаются

В целом, по словам Будкина, репрессии против деятелей белорусской культуры не прекращаются. Журналист и краевед Игорь Хмара находится за решеткой со 2 августа. Его задержали после экскурсии по Минску. Сокамерник Хмары, находившийся вместе с ним в изоляторе, рассказал правозащитникам, что Игоря задержали за то, что он говорил на улице по-белорусски. По словам правозащитников, это не единичный случай, когда людей задерживали за то, что они говорили на улице по-белорусски.

"Наблюдаю, как удивляет людей, что за белорусский язык задерживают, а режим делает это последовательно с середины 1990-х годов. Очевидно преследование за белорусский язык, я лично с этим сталкивался: факта использования белорусского языка было достаточно, чтобы, как минимум, привлечь внимание милиции или ОМОНа для проверки документов. Есть общеизвестные и неоднократные факты задержаний за белорусский язык", - прокомментировал Сергей Будкин.

Будкин приводит и другие примеры репрессий против представителей культуры: массовые политически мотивированные увольнения продолжаются на "Беларусьфильме", где на должность заместителя директора был назначен сотрудник КГБ; в Минске музыкантов задерживают за уличные концерты; известны случаи задержания дизайнеров и художников.

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