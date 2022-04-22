Деполонизация в Беларуси: как власти прессуют польское меньшинство

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Белорусские власти продолжают давление на активистов Союза поляков и переводят на русский язык польские школы. Что сейчас происходит польским меньшинством в Беларуси?
По информации польских СМИ, белорусские власти могут обвинить незарегистрированный Союз поляков Беларуси (СПБ) "в нарушении территориальной целостности Беларуси". Кроме того, стало известно, что одного из активистов организации, журналиста Анджея Почобута, в Минском СИЗО держали в камере для смертников.
Добрались в Беларуси и до польских школ - в новом учебном году школы в Гродно и Волковыске переведут на русский язык обучения. В Варшаве это решение назвали новым этапом преследования польского меньшинства.
Активист Союза поляков Беларуси, журналист из Гродно Анджей Почобут в заключении больше года. В марте 2021 года генпрокуратура Беларуси начала уголовное дело в отношении председателя СПБ Анжелики Борис и иных лиц по статье о "возбуждении национальной и религиозной вражды и розни" и "реабилитации нацизма" (ч.3 ст.130 УК РБ). Были задержаны пять представителей организации. Кроме Анжелики Борис, это: Мария Тишковская, Ирена Бернацкая, Анна Панишева, Анджей Почобут. В начале июня стало известно об освобождении Тишковской, Бернацкой и Панишевой и их прибытии в Польшу. 25 марта 2022 из СИЗО под домашний арест перевели Борис.
Почобута тюремная администрация признала "склонным к экстремизму", из-за этого за ним установлен усиленный контроль, ему запрещены свидания с родными, а переписка сильно цензурируется.
Польская газета Rzeczpospolita узнала от бывшего сокамерника журналиста, что больше месяца - с 14 апреля по 17 мая 2021 года – в СИЗО №1 г. Минска Анджея держали в камере, где свои последние дни проводят приговоренные к смертной казни. "Это так называемый коридор смерти, за стеной в соседней камере находился осужденный на расстрел", - рассказал собеседник Rzeczpospolita. Журналисты предполагают, что таким образом Почобута, отказавшегося попросить помилования и покинуть Беларусь, пытались заставить поменять свое решение.
Также, по информации издания, белорусские власти проводят "экспертизу" деятельности Союза поляков и хотят обвинить организацию "в нарушении территориальной целостности Беларуси". Вероятно, речь о ст.361 УК РБ, в которой упоминаются призывы к действиям "против внешней безопасности Беларуси, ее суверенитета, территориальной целостности, национальной безопасности и обороноспособности".
У жены гродненского журналиста Оксаны Почобут новой информации об уголовном деле мужа или выдвинутых против него обвинениях нет. О "коридоре смерти" женщина тоже узнала из СМИ.
"Муж готовится к суду, ждет этапа в колонию. Передавать ничего не просит, кроме таблеток, редко что-то, - рассказала Оксана DW. - Анджей передает привет всем коллегам, знакомым и незнакомым людям, кто следит за его судьбой. На здоровье не жалуется, пишет, что там все чувствуют себя одинаково".
"Обвинений Анджей пока не услышал, мы знаем из медиа, что якобы проводятся какие-то экспертизы и возможны обвинения для всей организации. Если это произойдет, то будет просто абсурдно. Союз поляков никогда нигде ни публично, ни непублично не выступал даже за автономию каких-то территорий Беларуси", - отмечает, в свою очередь, главный редактор сайта Znadniemna.pl Анджей Писальник (в январе 2022 портал Союза поляков Беларуси признали экстремистским - Ред.).
Анджей Писальник также прокомментировал решение белорусских властей перевести польские школы в Гродно и Волковыске на русский язык обучения с нового учебного года. "Если в Украине Россия проводит денацификацию или деукраинизацию, то в Беларуси эти процессы можно называть дебелоруссизацией, деполонизацией. Мы это видим в контексте военного конфликта в Украине. Беларусь сейчас находится под российской оккупацией, все, что здесь происходит, происходит по инициативе оккупационного режима", - заявил Писальник.
В польской школе в Гродно - около 620 учеников, в Волковысске - 250. Аргументация властей по поводу перевода учреждений на русский язык обучения звучит так: якобы, в соответствии с изменениями в законе "Об образовании", в Беларуси не предусматривается преподавание на языках национальных меньшинств. Обучение польскому языку и литературе может быть организовано в течение одного часа в неделю и только по просьбе родителей и с согласия местных властей.
Писальник утверждает, что многие родители учеников недовольны, но они не могут протестовать - любой протест в Беларуси сейчас заканчивается тюремным сроком. "Мы можем только информировать международное сообщество. Например, в Польше о ситуации со школами в Гродно и Волковыске высказалось немецкое меньшинство. Мы заинтересованы в том, чтобы появились общности и инициативы, способные оказывать давление на белорусские на российские власти, потому что, повторюсь, это действия оккупационного российского режима", - говорит журналист.
Между тем в Варшаве отмечают, что школы в Гродно и Волковыске были построены в 1990-е годы на средства, предоставленные польским государством. Кроме того, существует двусторонний договор между Польшей и Беларусью, гарантирующий обучение нацменьшинства на родном языке.
"Это новый этап преследования польского меньшинства в Беларуси. Это ситуация, при которой ликвидация единственных двух польских школ в Беларуси приводит к ликвидации польского образования и преподавания на польском языке в белорусских школах", - прокомментировал ситуацию руководитель парламентской Комиссии по связям с поляками за рубежом Роберт Тышкевич.
По его словам, это решение "беспрецедентно, противоречит договорам и соглашениям между Польшей и Беларусью, противоречит белорусскому законодательству и белорусской конституции, а также противоречит международному праву".
В свою очередь один из основателей Союза поляков Беларуси, почетный президент организации Тадеуш Гавин назвал происходящее экспроприацией имущества СПБ, построенного на средства польского налогоплательщика. По его словам, подобное уже было в Гродно в 1948 году, когда в городе закрыли последнюю в Беларуси польскую школу. "Власти пообещали преподавать польский язык как школьный предмет. Они никогда не держали своего слова", - заявил Гавин.
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