 Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против главы СПБ Анжелики Борис | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 25.03.2021

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Беларусь

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело против главы СПБ Анжелики Борис

Союз поляков Беларуси сообщил о проведении обысков в домах активистов. По данным польских властей, задержан член правления СПБ Анджей Почобут.

Минск

Минск

Генеральная прокуратура в Минске сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении председателя незарегистрированного Союза поляков Беларуси (СПБ) Анжелики Борис и ряда других лиц по обвинению в преследовании "целей реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа". Дело возбуждено "по части 3 статьи 130 УК Республики Беларусь (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц)", - заявила пресс-служба белорусской Генпрокуратуры в четверг, 25 марта.

"Указанные граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза, с 2018 года по настоящее время на территории города Гродно и других населенных пунктов области с привлечением несовершеннолетних организовали и провели ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества", - говорится далее в заявлении. 

Кто, помимо Анджелики Борис, является фигурантом уголовного дела, Генпрокуратура не сообщила.

Обыски у активистов СПБ и задержание Анджея Почобута

В свою очередь Союз поляков Беларуси заявил на своем сайте об обысках в домах их активистов. "В Волковыске милиционеры пришли с обыском в дом Марии Тишковской, председателя местного отделения Союза поляков Беларуси и члена главного правления СПБ, а в Гродно - к Анджею Почобуту, члену главного правления Союза поляков Беларуси", - указала организация.

Между тем глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик сообщил в Twitter о задержании в Гродно Анджея Почобута. "Сегодня утром его задержали в Гродно. Праведный и принципиальный человек, много лет борющийся за права поляков в Беларуси, неоднократно репрессированный режимом Лукашенко. Член правления Союза поляков Беларуси. Анджей, берегись! Мы тебя не оставим!" - написал он.

Польское агентство печати со ссылкой на Дворчика сообщило, что судье, приговорившему Анжелику Борис к 15 суткам ареста, 25 марта запретят въезд в Польшу на неопределенный срок.

Приговор Борис и обострение отношений Польши и Беларуси

4 марта Анжелику Борис в Гродно приговорили к 15 суткам ареста за организацию традиционного фестиваля ремесел "Гродно Казюки 2021". В СПБ сочли преследование Борис актом запугивания польского меньшинства в Беларуси.

Отношения Минска и Варшавы, ухудшившиеся после выборов в Беларуси в августе 2020 года, за последние несколько недель еще более обострились. 9 марта Минск объявил о высылке консула Генконсульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка. МИД Беларуси был возмущен участием дипломатического работника 28 февраля в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат" - участников антикоммунистического подполья в Польше после Второй мировой войны. Двумя днями позже белорусские власти также решили выслать из страны и консула Генерального консульства Польши в Гродно.

В ответ Варшава объявила персонами нон грата консула Генерального консульства Беларуси в Белостоке, а также белорусского консула в Варшаве. Кроме того, был выслан еще один белорусский дипломат, имя которого не называлось. 23 марта МИД Польши вызвал представителя белорусского посольства в Варшаве и выразил ему протест в связи с задержанием в Гродно Анжелики Борис. "Призываем как можно скорее освободить председателя Союза поляков Беларуси и положить конец произвольным преследованиям представителей польского меньшинства", - заявило польское ведомство.

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    Автор: Кристине Ленен, Янина Мороз


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