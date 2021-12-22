77 лет на четверых: за что анархисты получили огромные сроки в Беларуси

"Это приговор не моему сыну, а системе, которая выносит такие решения. Я не могу сказать, что у ребят происходит внутри, но внешне они демонстрируют силу, оптимизм и позитив", - отметила в беседе с DW Валентина Олиневич, мать политзаключенного анархиста Игоря Олиневича. 22 декабря его приговорили к 20 годам колонии усиленного режима. В таких же условиях будут отбывать наказание его соратники Дмитрий Резанович и Дмитрий Дубовский, которым присудили 19 и 18 лет лишения свободы. Сергей Романов приговорен к 20 годам колонии строгого режима.
Фигурантов "дела партизан" признали политзаключенными
Игоря Олиневича, Дмитрия Резановича, Дмитрия Дубовского и Сергея Романова задержали в конце октября 2020 года возле украинской границы. Как сообщал Госпогранкомитет, у них было изъято две единицы огнестрельного оружия, холодное оружие, граната, специальная экипировка и снаряжение. КГБ Беларуси обвинил "группу Олиневича" в поджоге отдела ГАИ в Мозыре и поджоге машин у здания прокуратуры в Солигорске. Более года фигуранты дела провели в СИЗО КГБ. Суд над ними проходил в закрытом режиме. Анархистов признали виновными в терроризме, незаконном обороте оружия, незаконном перемещении через границу запрещенных веществ, огнестрельного оружия или взрывных устройств.
"Они признаны политическими заключенными. Правозащитные организации не поддерживают методы протеста, связанные с насилием, но в заявлении (о признании политзаключенными. - Ред.) подчеркивается, что следует учитывать контекст, а также то, что многие вынуждены применять такие методы из-за ситуации в стране, нарушения прав человека, пыток", - комментирует приговор правозащитница организации Human Constanta Наста Лойка.
Игорь Олиневич
Кроме того, по ее словам, в отношении Олиневича, Резановича, Дубовского и Романова была нарушена презумпция невиновности: до окончания расследования и судебного разбирательства государственные СМИ неоднократно заявляли об их виновности. Лойка также обращает внимание на то, что действия Олиневича и его соратников были квалифицированы непропорционально тяжести преступления: "Игорь Олиневич уже отбывал наказание за похожие действия, но тогда это посчитали злостным хулиганством и порчей имущества. (В 2011 году Олиневича приговорили к 8 годам лишения свободы за нападение на российское посольство в Минске, а также за участие в акции около Генштаба Беларуси, нападения на казино, офис банка “Москва-Минск” и тюрьму в переулке Окрестина. Он был освобожден в 2015 году по помилованию. – Ред.) Сейчас это квалифицировали как акт терроризма".
Суд над группой анархистов прошел в закрытом режиме
Поскольку суд над анархистами проходил в закрытом режиме, правозащитников и общественности не было возможности оценить, была ли доказана их вина. "Было серьезно нарушено право на публичность судебного разбирательства, также во многом было нарушено право на защиту, потому что все адвокаты были с подпиской о неразглашении", - говорит Наста Лойка.
"Почти все политические процессы, которые проходят в последнее время, - закрытые, адвокаты дают подписки о неразглашении. Мы не знаем никаких подробностей дела, только то, что показывают по белорусскому телевидению. Там почти сразу стали называть статьи, по которым их будут судить, грозили расстрелом", - отмечает, свою очередь, Валентина Олиневич. Она, как и родственники других обвиняемых, присутствовала на суде в первый день, до того, как его объявили закрытым, а также на оглашении резолютивной части приговора.
"В первый день вокруг клетки ходил охранник, все время бил по стеклу и кричал, чтобы никто не разговаривал. Дима Резанович не выдержал и сказал: "Что вы нас пугаете? Нам уже нечего терять, кроме собственных оков, потому что перед вами четыре убежденных революционера!" - рассказывает о суде Валентина. - Когда оглашали приговор, наверное, для того, чтобы ребята даже не помахали матерям рукой, им сковали руки наручниками за спиной".
Дмитрий Дубовский
"Я знала, что им дадут большие сроки, но не ожидала услышать такие огромные цифры. У наших ребят самые суровые приговоры из всех политзаключенных в Беларуси, - говорит сестра Дмитрия Дубовского Юлия. - Брат неоднократно писал в письмах, что давно все решено, и сроки им были прописаны ранее, а это судилище - всего лишь формальность. Понятно, что власть пытается запугать всех остальных такими суровыми приговорами. Но получится ли это у них? Наших ребят не сломили и не сломят никогда".
Белорусские власти боятся анархистов?
“Анархисты, если сравнивать с другими оппозиционерами, выделяются тем, что исповедуют тактику насильственных радикальных действий, и они этого не скрывают. Это их программные установки. Понятно, что для белорусского режима это представляет особую опасность", - комментирует приговор политический аналитик Александр Класковский. По его мнению, на сроки анархистам повлияло то, что их действия были направлены против силовиков, а это особая каста в нынешней Беларуси.
"Еще один момент: анархисты - люди убежденные. Они хоть и молодые, но показали стойкость и упорство. Идейность, я думаю, тоже страшит власть. Выйдя из тюрьмы, анархисты не перекуются, не перестанут заниматься тем, что они считают делом своей жизни. Поэтому возникает желание закрыть их на максимально возможные сроки", - добавляет Класковский.
Наста Лойка также считает, что белорусские власти боятся любого силового сопротивления, поэтому фигурантам "дела партизан" дали такие большие сроки. "К ним сразу было предвзятое отношение. Мы знаем, что при задержании к ним применяли пытки, их сильно избивали, закрывали в помещении, где распыляли газ, - говорит правозащитница. - Но я более чем уверена, что они не отбудут эти сроки по разным причинам. Скорее это такой знак для запугивания, чтобы никто даже не пробовал думать про подобные действия".
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Санкции против Беларуси: кто в списках и что под запретом?
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Автор: Янина Мороз