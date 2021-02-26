 ″Уголовка″ за протесты и запрет критики властей. Какие репрессивные законы приняли в РБ | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 21.12.2021

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Беларусь

"Уголовка" за протесты и запрет критики властей. Какие репрессивные законы приняли в РБ

За 2021 год власти Беларуси приняли целый пакет законов, направленных на борьбу с протестным движением в обществе. Подробнее - у DW.

Применение силы против участников мирных протестов в Минске (фото из архива)

Применение силы против участников мирных протестов в Минске (фото из архива)

Для разрешения политического кризиса, в котором Беларусь оказалась после президентских выборов и после беспрецедентного насилия в отношении протестующих, белорусские власти в 2021 году приняли целый пакет законов, которые направлены на борьбу с оппонентами власти.

Одним из главных способов этой борьбы стало использование "экстремистского" законодательства. 14 мая 2021 года Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму". В документе закрепили понятия "экстремистское формирование", "экстремистская символика и атрибутика".

Кроме того, теперь в Беларуси есть перечень экстремистских формирований, а также организаций и граждан, причастных к экстремистской деятельности. Попавшим в этот список могут запретить заниматься определенным видом деятельности и занимать госдолжности, начать контролировать их финансы, иностранцам могут запретить въезд в страну или депортировать. Также предусмотрено лишение гражданства тех белорусов, которые получили его не по рождению.

Законодательство об экстремизме стали активно применять

В последний год власти Беларуси довольно активно стали называть своих оппонентов и их деятельность экстремистской. Так, материалы самых популярных телеграм-каналов Беларуси - в том числе каналов независимых СМИ - были признаны экстремистскими, а независимое агентство БелаПАН, телеканал "Белсат" и многие протестные телеграм-чаты объявили экстремистскими формированиями.

Ресурсы Белсата объявлены в Беларуси экстремистским формированием

Ресурсы "Белсата" объявлены в Беларуси экстремистским формированием

Для соответствия новому "экстремистскому" законодательству власти РБ также внесли изменения в Уголовный кодекс. Само понятие экстремизм теперь трактуют очень широко, включая туда все популярные "протестные" составы". Также сейчас можно привлекать к ответственности не только за создание экстремистского формирования, но и за участие в нем. Еще введены три новые статьи для "борьбы с экстремизмом" - "содействие экстремистской деятельности", "прохождение обучения или иной подготовки для участия в экстремистской деятельности", "неисполнение решения о признании организации экстремистской и (или) приостановлении ее деятельности".

За неоднократное участие в протестах белорусам грозит "уголовка"

Чтобы свести массовые протесты на улицах белорусских городов к минимуму, власти ужесточили ответственность за участие в них. В первую очередь ввели изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые увеличивали срок административного ареста и штрафы за участие в "несанкционированных массовых мероприятиях".

Также в поправках к Уголовному кодексу, принятых в июне 2021 году, вводится новшество - уголовная ответственность для граждан, которые в течение года дважды привлекались к административной ответственности за участие в протестах (342-2). То есть на третий раз уже могут завести "уголовку". Максимальное наказание - лишение свободы на срок до трех лет.  Более того, власти легитимизировали применение силы, оружия, боевой и специальной техники против демонстрантов.

Белорусам запретили критиковать власть и призывать к санкциям

Новые поправки в УК расширяют применение и статей о критике властей. Так, статью о "разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды или розни" (130 УК) дополнили примечанием - "под иной социальной принадлежностью в настоящей статье понимается принадлежность лица к определенной социальной группе по признаку пола, возраста, профессии, рода занятий, места жительства и иной социально-групповой идентификации".

Более того, поправки в Уголовном кодексе увеличили сроки за сопротивление и насилие в отношении силовиков (363, 364, 366 УК), а статьи об оскорблении чиновников расширились еще и на их родственников (369 УК). Бороться со сливами информации власти решили с помощью статьи 375−1, которая вводит ответственность за "незаконное собирание либо получение сведений, составляющих государственные секреты".

Карикатура Сергея Елкина

Карикатура Сергея Елкина

Также в новом УК изменили статью о "дискредитации" (361-1 УК). Если ранее преступлением считалось предоставление заведомо ложных сведений о политическом, экономическом и ином положении Беларуси иностранному государству или международной организации, то теперь уточнение про иностранных субъектов исчезло, статья формулируется довольно широко.

А совсем недавно Александр Лукашенко подписал поправки к УК, которые вводят ответственность за призывы к санкциям против Беларуси. В зависимости от того, к кому обращены эти призывы, ответственность варьируется от 6 до 12 лет колонии.

Запрет реабилитации нацизма и закон о геноциде

Среди новых репрессивных законов в Беларуси отдельно стоит отметить недавно принятый закон о недопущении реабилитации нацизма, а также законопроект о геноциде белорусского народа. В последнее время белорусские власти, в том числе Александр Лукашенко в своей риторике стали поднимать эту тему, причем часто в применении к текущей ситуации в стране. Как ранее говорили DW эксперты, эти законодательные инициативы связаны не столько с культурой памяти, сколько с борьбой с протестным движением и идеологическим приравниванием политической оппозиции к нацизму.

Так, например, 21 марта, выступая на траурной церемонии в очередную годовщину Хатынской трагедии, Лукашенко обратился "ко всем, кто героизирует убийц и поклоняется БЧБ-флагам” и заявил, что "покажет всему миру, что такое геноцид". А недавно, 14 декабря, Палата представителей белорусского парламента единогласно приняла законопроект "о геноциде белорусского народа", в котором за "отрицание геноцида белорусского народа в период Великой Отечественной войны или послевоенный период" вводится уголовное наказание до пяти лет лишения свободы.

Главной проблемой принятого в мае закона "о недопущении реабилитации нацизма" эксперты называют расширительное толкование терминов, в первую очередь, термина "нацистская символика”. В перспективе это позволит признать протестный бело-красно-белый флаг белорусов нацистским и наказывать всех, кто его использует. Вместе с тем, нужно отметить, что пока прецедентов применения этих законов нет.

Какие еще репрессивные законы могут появиться в Беларуси

Белорусские власти останавливаться не планируют и придумывают все новые способы давления на политических противников. Особенно в плане законодательных инициатив отличился ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией). Недавно ведомство предложило лишать гражданства "неугодных" белорусов, которые "сбежали из нашей страны, ненавидят ее и работают в интересах западных стран". Об этом в октябре заявил представитель ГУБОПиК Вячеслав Орловский. Важно отметить, что лишать гражданства планируют в том числе белорусов по рождению, хотя это противоречит белорусской конституции.

Кроме того, ГУБОПиК выступает с предложением конфисковывать собственность у лиц, совершивших преступления "экстремистской направленности". А чтобы "правосудие" настигло даже тех, кто уехал из страны, госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович заявил, что в стране обсуждаются поправки в закон, которые предоставляют возможность судить политэмигрантов без их присутствия. Как сообщается, эта инициатива исходит от Следственного комитета, и ее уже поддержали Верховный суд и Генеральная прокуратура.

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  • Протесты в Минске

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  • Протесты в Беларуси после выборов президента 2020

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    Автор: Виктория Зарянка


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