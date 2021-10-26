Лишение гражданства Беларуси: еще одна форма "борьбы с оппонентами"

Власти Беларуси выступили с инициативой лишать гражданства белорусов, которые уехали из страны, осуществляют "враждебные действия" и работают "в интересах западных стран". С августа 2021 года в стране можно отнимать гражданство у натурализованных белорусов, а теперь хотят еще и у граждан по праву рождения. Учитывая, что политический кризис в Беларуси после президентских выборов 2020 года породил волну массовой эмиграции, эта новая мера может задеть десятки тысяч человек. Насколько это реально, законно и почему вообще власти заговорили о лишении гражданства - у DW.

Лишение гражданства - "ответ врагам Беларуси"

Предложение лишать гражданства "неугодных" поступило от Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК). Представитель ведомства Вячеслав Орловский заявил об этом в интервью государственной газете "Беларусь сегодня" 18 октября.

"Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами", - считает Орловский. По его словам, лица, потерявшие белорусское гражданство, не смогут вернуться в Беларусь, участвовать в выборах или референдуме и в целом принимать участие в общественно-политической жизни страны.

Также подобная инициатива обсуждается в белорусском парламенте. Зампредседателя постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Игорь Мартынов сообщил, что "сейчас обсуждается предложение лишать гражданства по рождению за действия, которые могут нанести ущерб национальной безопасности Беларуси". Правда, перед этим, по мнению депутата, указанные лица должны понести наказание, и лишь потом быть выдворены за пределы Беларуси.

Кроме того, директор института "Политическая сфера" Андрей Казакевич отмечает, что эта идея давно обсуждается в провластных экспертных кругах. "Я эту инициативу связываю с желанием функционеров МВД придумать что-то новое - у них стоит задача постоянно отвечать врагам государства, они вынуждены инициировать новые формы давления. Также они хотят продемонстрировать активность и лояльность в том, что касается борьбы с оппонентами", - считает политолог.

Кого в Беларуси уже могут лишить гражданства

Эта идея белорусских властей на первый взгляд кажется абсурдной, ведь в статье 10 Конституции РБ закреплено, что "никто не может быть лишен гражданства Республики Беларусь". Впрочем, в августе этого года Александр Лукашенко уже подписал новый указ, согласно которому можно лишать гражданства натурализованных белорусов - то есть тех, кто приобрел гражданство не по рождению, а посредством специальной процедуры.

Среди причин лишения гражданства натурализованных белорусов - терроризм, разжигание национальной розни, измена государству, массовые беспорядки и подобное. Важно отметить, что Конституционный суд Беларуси признал этот указ Лукашенко законным и соответствующим конституции страны.

Процедуры, которая позволила бы лишать гражданства белорусов по рождению, о чем сейчас говорит ГУБОПиК, пока не существует. "По идее нужно внести поправки в конституцию, но они могут просто пойти по схеме Конституционного суда, который признает конституционным закон, а уже в нем прописать все, что угодно. Сценария два: лишать гражданства по решению суда либо указом президента, который посчитал лицо угрозой нацбезопасности. И это чисто репрессивная мера", - считает политолог Андрей Казакевич. По его мнению, эта норма будет в первую очередь касаться тех, кто попал под уголовное преследование за экстремистскую деятельность и подобные статьи.

Норма о лишении гражданства нарушает права человека

Белорусский юрист-международник Катерина Дейкало считает, что такая инициатива противоречит не только конституции, но и международным стандартам. "Статья 15 Всеобщей декларации прав человека говорит, что никто не может быть произвольно лишен гражданства - эта норма перекочевала практически во все конституции, в том числе в нашу. Поэтому право на гражданство - однозначно право человека", - говорит юрист.

Более того, Катерина Дейкало поясняет, что международное право отдельно указывает, что государство не может лишить человека гражданства, если после этого он становится лицом без гражданства. "Хотя Беларусь не является участницей Конвенции о сокращении случаев безгражданства 1961 года, она восприняла ее положения в своей законодательной практике, а значит принимает этот стандарт в качестве обязательного. Так, в нашем законе также говорится, что прекращение гражданства не допускается, если гражданин не имеет иного гражданства или гарантий его приобретения".

Андрей Казакевич (фото из архива)

В любом случае, по словам юриста-международника, при лишении гражданства человек должен иметь право оспорить это решение в независимом суде, а в Беларуси в принципе отсутствует независимая судебная власть. "Лишение гражданства - это большое исключение, и какое-либо одиозное толкование или массовое применение такой нормы уже будет говорить о ее необоснованности и репрессивном характере", - считает Дейкало.

Лишение гражданства вряд ли даст позитивный эффект для властей

В целом, по словам политолога Андрея Казакевича, в этой идее властей, как и к любой другой репрессивной инициативе в современной Беларуси, нужно относится серьезно. Однако значительные политические последствия от применения этой нормы вряд ли будут, ведь, судя по комментариям ГУБОПиКа, речь идет лишь о наиболее активных политиках, гражданских активистах, а не массовом лишении гражданства.

"Большинство из них уже за границей, а значит политического эффекта, связанного с выборами или иными политическими кампаниями это иметь не будет. Но, очевидно, вызовет негативную реакцию на уровне западных стран и будет еще одним фактором раздражения для той части белорусского общества, которая не согласна с действующей властью", - говорит политолог.

Кроме того, по его словам, эта мера лишь будет способствовать сохранению определенной мобилизации в протестной части общества. "То есть при наличии практически нулевых позитивных политических моментов для власти эта инициатива будет иметь плохой результат - по крайней мере, если они хотят добиться какой-то стабилизации и преодоления политического кризиса", - резюмирует Андрей Казакевич.

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