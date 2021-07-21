Как домашние животные переносят арест их хозяев и эмиграцию из Беларуси
Что происходит с домашними животными, чьи хозяева оказываются в заключении по политическим мотивам или вынуждены ухать из Беларуси? Несколько историй о людях и их питомцах - у DW.
Австралийский хилер Кюра встречает хозяйку в Вильнюсе
После закрытия корпункта Еврорадио в Минске любимице журналистов редакционной кошке Уршуле пришлось срочно искать новый дом. Для русской гончей Умы и кота Фени дорога на новое место жительства стала настоящим испытанием. Австралийский хилер Кюра приехала за своей хозяйкой в Вильнюс и встретила там четвероногих друзей из Минска. DW собрала несколько историй о животных и их хозяевах, которые подверглись преследованию по политическим мотивам.
Кошка Уршуля нашла новых хозяев
"Друзья! Офис Еврорадио закрыт. Покинуть его должны не только журналисты и технический персонал, но и наша редакционная кошка Уршуля. Сейчас ищем ей новых хозяев. Попрощаться с Уршулей даже сложнее, чем с уютной редакцией, в которой мы прожили более трех лет. Но время пришло", - это объявление появилось в телеграм-канале Еврорадио 13 июля (корпункт закрыт постановлением Совмина Беларуси от 5 июля. - Ред.).
Уршуля - редакционная кошка Еврорадио
Уршулю подобрал на улице главный редактор Еврорадио Павел Свердлов. Было видно, что она домашняя. Павел предполагает, что кошка, видимо, выпала из форточки и потерялась. Ей очень не нравилось на улице под дождем, Павел взял ее к себе, но Уршуля не подружилась с двумя кошками, которые уже жили в квартире. Хозяина найти не вышло, поэтому через неделю кошка переехала в корпункт Еврорадио.
"Поначалу она пряталась в труднодоступных местах - порой ее минут по двадцать искали всей редакцией. Но потом она привыкла к тому, что вокруг много людей, перестала стесняться и быстро превратилась в хозяйку офиса. Уршуля общительная, любит, когда ее гладят, прыгает на колени, урчит. За месяц, который она прожила с нами, кошка не сгрызла ни одного провода", - рассказывает Павел. Нет смысла, продолжает он, объяснять, как все к ней привязались.
"Хоть большую часть времени мы ее не видели, потому что она спала где-нибудь в прохладном месте, мы знали, что она есть, она здесь. Расставаться с ней было очень больно", - добавляет главред Еврорадио. В тот же день, когда редакция дала объявление о кошке в инстаграм и в телеграм, Уршулю к себе забрала семья, которая откликнулась одной из первых. "Пришло очень много сообщений, люди еще несколько дней нам писали. Спасибо всем большое за то, что отозвались и были готовы помочь! Теперь кошка за городом, в просторном коттедже. Мы иногда просим ее новых хозяев прислать нам фото. И очень скучаем", - признается Павел Свердлов.
Животные провели трое суток в дороге
Музыкант белорусской РСП группы Павел Городницкий в середине февраля получил 15 суток административного ареста за выступление на базе отдыха под Минском - силовики посчитали это участием в массовом мероприятии. После освобождения и долгого лечения пневмонии, которую он подхватил за решеткой, Павел с семьей решился на переезд в Киев. "У нас было два кота и собака. Одного кота пришлось оставить маме. Муж очень волновался, что будет сложно переезжать с тремя животными, что будут проблемы с поиском квартиры, но я была категорична", - рассказывает жена Павла Надежда.
Русская гончая Ума и кот Феня
Для русской гончей Умы и кота Фени переезд на новое место жительства стал настоящим испытанием: в дороге они провели трое суток. "Я отдала животных в пятницу утром. Ожидали, что меньше чем через сутки они будут у мужа в Киеве. Но в 4 утра мы получили сообщение от женщины, которая занималась перевозкой, что их не пропускают на границе, ветеринара не устроил сертификат - несмотря на то, что неделю назад по таким же документам животных пропускали", - вспоминает Надежда.
Женщина признается, что очень переживала: перевозчики - незнакомые люди, у животных корма только на дорогу, на улице жара: "Все это время они стояли в нейтральной зоне. Женщина, занимавшаяся перевозкой, была с нами на связи, рассказывала, что животных кормят, поят, что собака гуляет. Но как кот может сидеть три дня взаперти, в тесной клетке, непонятно. Только третья смена таможенников их в конце концов пропустила. Как ни странно, в Киеве животные быстро пришли в себя и адаптировались на новом месте".
Австралийский хилер переехала в Вильнюс
Арт-менеджер Ксения Тырсикова также решилась на переезд после административного ареста. "Меня задержали якобы за участие в акции протеста 12 мая. Но я в ней не участвовала, я была дома с собакой, но она не может подтвердить это, - шутит Ксения. - После суток на Окрестина (Центр изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске. - Ред.) не хотелось оставаться в Беларуси, надо было перезагрузиться, посмотреть, какие есть еще жизненные форматы, потому что тут не чувствовала себя в безопасности".
Австралийский хилер Кюра
Ксения уехала в Вильнюс, а ее австралийский хилер Кюра еще две недели оставалась в Минске. "У нее уже был такой опыт, когда я находилась на Окрестина. Очень благодарна моему другу Жене, который о ней все это время заботился. Кажется, за время, которое она провела с ним, собака стала более воспитанной, разлука повлияла на нее очень хорошо, Кюра ведет себя идеально", - отмечает собеседница.
В Вильнюсе Ксения сняла жилье, где за дополнительную плату, 15 евро в месяц, можно жить с собакой. Кюра добиралась к хозяйке через Латвию, дорога заняла больше суток, но собака перенесла ее хорошо - ехала в домашней клетке, вокруг были ее вещи и игрушки. "Перевозчики оформили все международные документы, сертификаты, чтобы в Литве можно было, например, при необходимости отвести собаку к ветеринару. У меня теперь собака живет "в европейском формате". На самом деле, оказалось все довольно просто: посадили в машину - выгрузили из машины через полтора суток", - говорит Ксения.
При встрече с хозяйкой Кюра вела себя спокойно - только облизала Ксению, а в новом доме первым делом принесла ей игрушку: "Она достаточно дружелюбна, но предпочитает игрушку любой другой собаке, будет с большим удовольствием играть со мной. Как ни странно, в Вильнюсе мы встретили многих друзей Кюры из Минска".
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